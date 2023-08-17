https://crimea.ria.ru/20230817/pochemu-morskaya-voda-u-kryma-ne-progreetsya-do-kubanskikh-temperatur-1130770213.html

Почему морская вода у Крыма не прогреется до кубанских температур

Почему морская вода у Крыма не прогреется до кубанских температур - РИА Новости Крым, 17.08.2023

Почему морская вода у Крыма не прогреется до кубанских температур

Температура морской воды у побережья Крыма в некоторых районах уже перешагнула отметку в +25 градусов. Однако жителям и гостям полуострова можно не опасаться... РИА Новости Крым, 17.08.2023

2023-08-17T06:28

2023-08-17T06:28

2023-08-17T06:28

черное море

температура морской воды в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Температура морской воды у побережья Крыма в некоторых районах уже перешагнула отметку в +25 градусов. Однако жителям и гостям полуострова можно не опасаться такого "кипятка", как на Краснодарском побережье. Почему, РИА Новости Крым объяснила начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.По словам главного крымского синоптика, морская вода у берегов Крыма именно в период с конца июля до середины августа прогревается до максимальных значений. Исторический рекорд в это время года, зафиксированный за период метеонаблюдений, составляет +27 градусов на восточном побережье полуострова. По состоянию на 16 августа, сильнее всего Черное море прогрелось в Керченском проливе, а также у берегов Ялты и Алушты – до +26 градусов.Однако, уверена синоптик, море возле Крыма точно не достигнет температурных показателей Кубанского побережья – там, по данным местного гидрометцентра, морская вода максимально прогрелась у берегов Сочи, до +29 градусов.А вот по нижней границе морских температур Крым вполне может перещеголять побережье Кубани: если в Краснодарском крае самые низкие температуры зафиксированы возле Анапы, то в Крыму отличилось побережье в районе пгт Черноморское: там вода “остыла” до +20 градусов. Это может быть связано с изменением направления ветра, отметила крымский синоптик.“Существует такое понятие, как апвеллинг. То есть, у нас сейчас усилился северо-восточный ветер, и температура морской воды понизилась на западном побережье. Потому что теплая вода ветром сгоняется от побережья вглубь, и на смену ей приходят более холодные глубинные воды. И даже при жаре +37… +38 градусов вода останется холодной, если будет северо-восточный ветер”, - отметила Татьяна Любецкая, добавив, что данное явление никак не проявляется на южном и восточном побережьях Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда спадет жара в КрымуКаким будет бархатный сезон в КрымуПляжи Ялты закрыты для купания

https://crimea.ria.ru/20230806/otdykh-na-more-bez-vreda-dlya-zdorovya-sovety-lor-vracha-1130518147.html

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