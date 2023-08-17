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Почему морская вода у Крыма не прогреется до кубанских температур - РИА Новости Крым, 17.08.2023
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Почему морская вода у Крыма не прогреется до кубанских температур
Почему морская вода у Крыма не прогреется до кубанских температур - РИА Новости Крым, 17.08.2023
Почему морская вода у Крыма не прогреется до кубанских температур
Температура морской воды у побережья Крыма в некоторых районах уже перешагнула отметку в +25 градусов. Однако жителям и гостям полуострова можно не опасаться... РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T06:28
2023-08-17T06:28
черное море
температура морской воды в крыму
крым
крымский гидрометцентр
татьяна любецкая
новости крыма
краснодарский край
погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Температура морской воды у побережья Крыма в некоторых районах уже перешагнула отметку в +25 градусов. Однако жителям и гостям полуострова можно не опасаться такого "кипятка", как на Краснодарском побережье. Почему, РИА Новости Крым объяснила начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.По словам главного крымского синоптика, морская вода у берегов Крыма именно в период с конца июля до середины августа прогревается до максимальных значений. Исторический рекорд в это время года, зафиксированный за период метеонаблюдений, составляет +27 градусов на восточном побережье полуострова. По состоянию на 16 августа, сильнее всего Черное море прогрелось в Керченском проливе, а также у берегов Ялты и Алушты – до +26 градусов.Однако, уверена синоптик, море возле Крыма точно не достигнет температурных показателей Кубанского побережья – там, по данным местного гидрометцентра, морская вода максимально прогрелась у берегов Сочи, до +29 градусов.А вот по нижней границе морских температур Крым вполне может перещеголять побережье Кубани: если в Краснодарском крае самые низкие температуры зафиксированы возле Анапы, то в Крыму отличилось побережье в районе пгт Черноморское: там вода “остыла” до +20 градусов. Это может быть связано с изменением направления ветра, отметила крымский синоптик.“Существует такое понятие, как апвеллинг. То есть, у нас сейчас усилился северо-восточный ветер, и температура морской воды понизилась на западном побережье. Потому что теплая вода ветром сгоняется от побережья вглубь, и на смену ей приходят более холодные глубинные воды. И даже при жаре +37… +38 градусов вода останется холодной, если будет северо-восточный ветер”, - отметила Татьяна Любецкая, добавив, что данное явление никак не проявляется на южном и восточном побережьях Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда спадет жара в КрымуКаким будет бархатный сезон в КрымуПляжи Ялты закрыты для купания
https://crimea.ria.ru/20230806/otdykh-na-more-bez-vreda-dlya-zdorovya-sovety-lor-vracha-1130518147.html
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черное море, температура морской воды в крыму, крым, крымский гидрометцентр, татьяна любецкая, новости крыма, краснодарский край, погода
Почему морская вода у Крыма не прогреется до кубанских температур

Черное море возле берегов Крыма и Краснодарского края прогревается по-разному

06:28 17.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПобережье бухты Ласпи
Побережье бухты Ласпи - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Температура морской воды у побережья Крыма в некоторых районах уже перешагнула отметку в +25 градусов. Однако жителям и гостям полуострова можно не опасаться такого "кипятка", как на Краснодарском побережье. Почему, РИА Новости Крым объяснила начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.
По словам главного крымского синоптика, морская вода у берегов Крыма именно в период с конца июля до середины августа прогревается до максимальных значений. Исторический рекорд в это время года, зафиксированный за период метеонаблюдений, составляет +27 градусов на восточном побережье полуострова. По состоянию на 16 августа, сильнее всего Черное море прогрелось в Керченском проливе, а также у берегов Ялты и Алушты – до +26 градусов.
Однако, уверена синоптик, море возле Крыма точно не достигнет температурных показателей Кубанского побережья – там, по данным местного гидрометцентра, морская вода максимально прогрелась у берегов Сочи, до +29 градусов.
“Температура морской воды зависит, во-первых, от температуры воздуха, во-вторых, от направления и скорости ветра. В Краснодарском крае температура воздуха намного выше, поэтому так прогрелась морская вода. У нас +29 градусов не будет, потому что не будет настолько высокой температуры воздуха”, - пояснила Татьяна Любецкая.
А вот по нижней границе морских температур Крым вполне может перещеголять побережье Кубани: если в Краснодарском крае самые низкие температуры зафиксированы возле Анапы, то в Крыму отличилось побережье в районе пгт Черноморское: там вода “остыла” до +20 градусов. Это может быть связано с изменением направления ветра, отметила крымский синоптик.
“Существует такое понятие, как апвеллинг. То есть, у нас сейчас усилился северо-восточный ветер, и температура морской воды понизилась на западном побережье. Потому что теплая вода ветром сгоняется от побережья вглубь, и на смену ей приходят более холодные глубинные воды. И даже при жаре +37… +38 градусов вода останется холодной, если будет северо-восточный ветер”, - отметила Татьяна Любецкая, добавив, что данное явление никак не проявляется на южном и восточном побережьях Крыма.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымЧерное мореТемпература морской воды в КрымуКрымКрымский гидрометцентрТатьяна ЛюбецкаяНовости КрымаКраснодарский крайПогода
 
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Заголовок открываемого материала
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00:00Какой сегодня праздник: 17 августа
22:02Главные события и заявления дня: 16 августа
21:46Главные новости Крыма: 16 августа
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