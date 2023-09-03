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Эффект бабочки: почему ошибаются синоптики

Эффект бабочки: почему ошибаются синоптики - РИА Новости Крым, 03.09.2023

Эффект бабочки: почему ошибаются синоптики

Точность погодных прогнозов зависит от целого ряда случайных факторов, поэтому ученые никогда не смогут делать совершенно безошибочных прогнозов. Об этом в... РИА Новости Крым, 03.09.2023

2023-09-03T08:24

2023-09-03T08:24

2023-09-03T08:24

роман вильфанд

гидрометцентр россии

погода

крымская погода

погода в крыму

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новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Точность погодных прогнозов зависит от целого ряда случайных факторов, поэтому ученые никогда не смогут делать совершенно безошибочных прогнозов. Об этом в пресс-центре РИА новости Крым рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.По его словам, влияющие на погоду факторы слишком многочисленны, неожиданные процессы может запустить любое, даже самое незначительное на первый взгляд событие.При этом за последние годы качество метеорологических прогнозов, по словам Вильфанда, резко повысилось.Читайте также на РИА Новости Крым:Старт осени: какой будет погода в Крыму на выходныхБархатный сезон в Крыму: когда начнется и сколько продлитсяГлобальное потепление: что грозит человечеству в ближайшие годы

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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