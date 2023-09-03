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Эффект бабочки: почему ошибаются синоптики - РИА Новости Крым, 03.09.2023
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Эффект бабочки: почему ошибаются синоптики
Эффект бабочки: почему ошибаются синоптики - РИА Новости Крым, 03.09.2023
Эффект бабочки: почему ошибаются синоптики
Точность погодных прогнозов зависит от целого ряда случайных факторов, поэтому ученые никогда не смогут делать совершенно безошибочных прогнозов. Об этом в... РИА Новости Крым, 03.09.2023
2023-09-03T08:24
2023-09-03T08:24
роман вильфанд
гидрометцентр россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Точность погодных прогнозов зависит от целого ряда случайных факторов, поэтому ученые никогда не смогут делать совершенно безошибочных прогнозов. Об этом в пресс-центре РИА новости Крым рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.По его словам, влияющие на погоду факторы слишком многочисленны, неожиданные процессы может запустить любое, даже самое незначительное на первый взгляд событие.При этом за последние годы качество метеорологических прогнозов, по словам Вильфанда, резко повысилось.Читайте также на РИА Новости Крым:Старт осени: какой будет погода в Крыму на выходныхБархатный сезон в Крыму: когда начнется и сколько продлитсяГлобальное потепление: что грозит человечеству в ближайшие годы
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роман вильфанд, гидрометцентр россии, погода, крымская погода, погода в крыму, крым, новости крыма, общество
Эффект бабочки: почему ошибаются синоптики

Глава Росгидрометцентра Вильфанд объяснил ошибки синоптиков

08:24 03.09.2023
 
© РИА Новости . Maks Vetrov / Перейти в фотобанкОтдыхающая на пляже в Евпатории
Отдыхающая на пляже в Евпатории - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости . Maks Vetrov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Точность погодных прогнозов зависит от целого ряда случайных факторов, поэтому ученые никогда не смогут делать совершенно безошибочных прогнозов. Об этом в пресс-центре РИА новости Крым рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Конечно, есть законы, которые изучают физики, математики, гидрологи, климатологи, метеорологи, и описывают эти законы, и на их основании строят прогнозы. Но в атмосфере есть и хаотические, случайные компоненты. Это особая субстанция. Поэтому время, когда в погодных прогнозах вообще не будет ошибок, не наступит никогда", – признает Вильфанд.

По его словам, влияющие на погоду факторы слишком многочисленны, неожиданные процессы может запустить любое, даже самое незначительное на первый взгляд событие.

"Например, описать положение какого-либо небесного тела через сто лет можно – ошибки будут минимальны, поскольку все законы, описывающие движение этого небесного тела по небосводу известны – это законы Кеплера. А вот в атмосфере это не так. Впервые работа на эту тему написана более 70 лет назад: она показывает, что в ряде случаев достаточно движения бабочки, чтобы в условиях неустойчивости атмосферы вместо антициклонов возникли циклоны или наоборот", – поясняет специалист сложность процесса погодного прогнозирования.

При этом за последние годы качество метеорологических прогнозов, по словам Вильфанда, резко повысилось.

"Еще 50 лет назад успешность прогнозов на первые сутки была такая, как сейчас на пятые сутки. Практическая предсказуемость сейчас около семи дней. Дальше прогнозируется среднемесячная и среднесезонная температура. Конечно, успешность этих прогнозов будет меньшей. Но, тем не менее, каждый научный, технологический шаг приводит к повышению качества прогнозов", – уверяет ученый.

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