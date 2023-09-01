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Бархатный сезон в Крыму: когда начнется и сколько продлится - РИА Новости Крым, 01.09.2023
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Бархатный сезон в Крыму: когда начнется и сколько продлится
Бархатный сезон в Крыму: когда начнется и сколько продлится - РИА Новости Крым, 01.09.2023
Бархатный сезон в Крыму: когда начнется и сколько продлится
Бархатный сезон в Крыму продлится почти до конца сентября, температура воздуха и воды будет умеренной, комфортной для тех, кто не любит сильную жару. Об этом... РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T08:22
2023-09-01T08:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Бархатный сезон в Крыму продлится почти до конца сентября, температура воздуха и воды будет умеренной, комфортной для тех, кто не любит сильную жару. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.По его прогнозу, комфортная температура в 22-27 градусов на черноморском побережье России продержится с начала сентября до первой декады октября, но это более актуально для Кавказа. В Крыму бархатный сезон традиционно немного короче:"В Крыму по определению бархатный сезон короче. Но в этом году комфортная температура на полуострове прогнозируется до 22-25 сентября. Конечно, будут и осадки, и понижения, но в целом - комфортно", - обещает эксперт.Ранее теплый и продолжительный бархатный период для Крыма также прогнозировал эксперт центра погоды "ФОБОС". Читайте также на РИА Новости Крым:Жаркий воздух и "горячее" море: прогноз погоды в Крыму на неделеКраснодар плавится на солнце: побит полувековой температурный рекордХолод в Крыму и пальмы в Сибири - куда приведет глобальное потепление
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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погода, погода в крыму, роман вильфанд, крымская погода, крым, новости крыма, общество, гидрометцентр россии
Бархатный сезон в Крыму: когда начнется и сколько продлится

Глава Росгидрометцентра Вильфанд дал погодный прогноз на сентябрь для Крыма

08:22 01.09.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБархатный сезон в Крыму
Бархатный сезон в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Бархатный сезон в Крыму продлится почти до конца сентября, температура воздуха и воды будет умеренной, комфортной для тех, кто не любит сильную жару. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В нынешнем году в восточных акваториях Черного моря очень хорошо прогрет деятельный слой моря. Это значит, море будет еще долго "отдавать" тепло, и это дает основания полагать, что в нынешнем году бархатный сезон будет длиться долго", - говорит Вильфанд.
По его прогнозу, комфортная температура в 22-27 градусов на черноморском побережье России продержится с начала сентября до первой декады октября, но это более актуально для Кавказа. В Крыму бархатный сезон традиционно немного короче:
"В Крыму по определению бархатный сезон короче. Но в этом году комфортная температура на полуострове прогнозируется до 22-25 сентября. Конечно, будут и осадки, и понижения, но в целом - комфортно", - обещает эксперт.
Ранее теплый и продолжительный бархатный период для Крыма также прогнозировал эксперт центра погоды "ФОБОС".
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