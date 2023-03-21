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В Крыму объявлены дополнительные нерабочие дни – указ Аксенова - РИА Новости Крым, 21.03.2023
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В Крыму объявлены дополнительные нерабочие дни – указ Аксенова
В Крыму объявлены дополнительные нерабочие дни – указ Аксенова - РИА Новости Крым, 21.03.2023
В Крыму объявлены дополнительные нерабочие дни – указ Аксенова
Главы Крыма Сергей Аксенов объявил в республике четыре дополнительных нерабочих дня – по два в апреле и июне, соответствующий указ опубликован на портале... РИА Новости Крым, 21.03.2023
2023-03-21T13:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Главы Крыма Сергей Аксенов объявил в республике четыре дополнительных нерабочих дня – по два в апреле и июне, соответствующий указ опубликован на портале правительства РК.Теперь в эти дни верующие крымчане смогут посетить родных и разделить радость со своими семьями, отметил Аксенов."В республике уважают духовные традиции всех народов Крыма. Межконфессиональный и межнациональный мир – важнейшая основа нашего общества", – приводит слова главы республики его пресс-служба.Указ подписан 21 марта и уже опубликован на правительственном сайте.Ранее в марте у крымчан были две короткие недели. Читайте также на РИА Новости Крым:Как россияне будут отдыхать на майские праздники Аксенов: ситуация в Джанкое находится под контролем На Крымском мосту ускорят процедуру досмотра машин – Аксенов Путин призвал поддержать туротрасль в Крыму и Севастополе
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праздники и памятные даты, сергей аксенов, общество, крым, новости крыма
В Крыму объявлены дополнительные нерабочие дни – указ Аксенова

Аксенов объявил в Крыму дополнительные нерабочие дни – указ

13:40 21.03.2023 (обновлено: 13:41 21.03.2023)
 
© Фото: pixabayКалендарь
Календарь
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Главы Крыма Сергей Аксенов объявил в республике четыре дополнительных нерабочих дня – по два в апреле и июне, соответствующий указ опубликован на портале правительства РК.
"Объявить нерабочим и праздничным и днями на территории Республики Крым: 17 апреля 2023 года – в связи с празднованием дня Пасхи Христовой; 21 апреля – в связи с празднованием Ораза-байрама; 5 июня – в связи с празднованием дня Святой Троицы; 30 июня – в связи с празднованием Курбан-байрама", – говорится в документе.
Теперь в эти дни верующие крымчане смогут посетить родных и разделить радость со своими семьями, отметил Аксенов.
"В республике уважают духовные традиции всех народов Крыма. Межконфессиональный и межнациональный мир – важнейшая основа нашего общества", – приводит слова главы республики его пресс-служба.
Указ подписан 21 марта и уже опубликован на правительственном сайте.
Ранее в марте у крымчан были две короткие недели.
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Праздники и памятные датыСергей АксеновОбществоКрымНовости Крыма
 
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