https://crimea.ria.ru/20230321/v-krymu-obyavleny-dopolnitelnye-nerabochie-dni--ukaz-aksenova-1127671886.html

В Крыму объявлены дополнительные нерабочие дни – указ Аксенова

В Крыму объявлены дополнительные нерабочие дни – указ Аксенова - РИА Новости Крым, 21.03.2023

В Крыму объявлены дополнительные нерабочие дни – указ Аксенова

Главы Крыма Сергей Аксенов объявил в республике четыре дополнительных нерабочих дня – по два в апреле и июне, соответствующий указ опубликован на портале... РИА Новости Крым, 21.03.2023

2023-03-21T13:40

2023-03-21T13:40

2023-03-21T13:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Главы Крыма Сергей Аксенов объявил в республике четыре дополнительных нерабочих дня – по два в апреле и июне, соответствующий указ опубликован на портале правительства РК.Теперь в эти дни верующие крымчане смогут посетить родных и разделить радость со своими семьями, отметил Аксенов."В республике уважают духовные традиции всех народов Крыма. Межконфессиональный и межнациональный мир – важнейшая основа нашего общества", – приводит слова главы республики его пресс-служба.Указ подписан 21 марта и уже опубликован на правительственном сайте.Ранее в марте у крымчан были две короткие недели. Читайте также на РИА Новости Крым:Как россияне будут отдыхать на майские праздники Аксенов: ситуация в Джанкое находится под контролем На Крымском мосту ускорят процедуру досмотра машин – Аксенов Путин призвал поддержать туротрасль в Крыму и Севастополе

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, сергей аксенов, общество, крым, новости крыма