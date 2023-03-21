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Аксенов: ситуация в Джанкое находится под контролем - РИА Новости Крым, 21.03.2023
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Аксенов: ситуация в Джанкое находится под контролем
Аксенов: ситуация в Джанкое находится под контролем - РИА Новости Крым, 21.03.2023
Аксенов: ситуация в Джанкое находится под контролем
Глава Крыма заявил, что ситуация в Джанкое, который подвергся атаке украинских беспилотников, находится под контролем. РИА Новости Крым, 21.03.2023
2023-03-21T10:11
2023-03-21T10:15
атака беспилоников на джанкой 20 марта 2023 года
джанкой
сергей аксенов
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новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Глава Крыма заявил, что ситуация в Джанкое, который подвергся атаке украинских беспилотников, находится под контролем.Вечером в понедельник 20 марта глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Джанкоя отработала система противовоздушной обороны. В результате был ранен один человек. Кроме того, повреждения получили несколько гражданских объектов - жилой дом, магазин и техникум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки украинских беспилотников на территории Крыма.Куда целили дроны в Джанкое и что повреждено &gt;&gt;Ранее глава администрации Джанкоя Игорь Ивин уточнил, что жизнь раненного мужчины вне опасности. В свою очередь советник главы Крыма Олег Крючков опубликовал фото сбитых дронов и последствий падения их обломкой. По его словам, занятия в техникуме приостановлены на время ремонта, студенты из общежития эвакуированы.Кроме того, Крючков опроверг слухи о повреждении железной дороги. Поезда следуют по расписанию, написал Крючков в телеграм-канале.После происшествия на место вице-премьер республики Игорь Михайличенко. Власти оценивают последствия, будут приняты решения о компенсациях.После начала спецоперации российские системы ПВО регулярно уничтожают украинские беспилотники над Крымом. Так, 1 марта Минобороны РФ сообщило о предотвращении атаки украинских ударных дронов на объекты в Крыму. Шесть БПЛА сбито российскими средствами противовоздушной обороны, еще четыре выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил работу ПВО в Крыму против украинских беспилотниковБеспилотник сбит в Сакском районе Крыма - АксеновПодводные дроны из Бельгии: военный эксперт оценил угрозу для Крыма
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атака беспилоников на джанкой 20 марта 2023 года, джанкой, сергей аксенов, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, пво
Аксенов: ситуация в Джанкое находится под контролем

Глава Крыма Аксенов: ситуация в Джанкое, который атаковали украинские БПЛА, под контролем

10:11 21.03.2023 (обновлено: 10:15 21.03.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Глава Крыма заявил, что ситуация в Джанкое, который подвергся атаке украинских беспилотников, находится под контролем.
"Серьезных никаких повреждений нет. Это локальная ситуация. Прошу не обращать внимание на фейки, которые разгоняет украинская пропаганда. Ситуация полностью под контролем", - сказал Аксенов на заседании крымского правительства.
Вечером в понедельник 20 марта глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Джанкоя отработала система противовоздушной обороны. В результате был ранен один человек. Кроме того, повреждения получили несколько гражданских объектов - жилой дом, магазин и техникум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки украинских беспилотников на территории Крыма.
Куда целили дроны в Джанкое и что повреждено >>
Ранее глава администрации Джанкоя Игорь Ивин уточнил, что жизнь раненного мужчины вне опасности. В свою очередь советник главы Крыма Олег Крючков опубликовал фото сбитых дронов и последствий падения их обломкой. По его словам, занятия в техникуме приостановлены на время ремонта, студенты из общежития эвакуированы.
Кроме того, Крючков опроверг слухи о повреждении железной дороги. Поезда следуют по расписанию, написал Крючков в телеграм-канале.
После происшествия на место вице-премьер республики Игорь Михайличенко. Власти оценивают последствия, будут приняты решения о компенсациях.
После начала спецоперации российские системы ПВО регулярно уничтожают украинские беспилотники над Крымом. Так, 1 марта Минобороны РФ сообщило о предотвращении атаки украинских ударных дронов на объекты в Крыму. Шесть БПЛА сбито российскими средствами противовоздушной обороны, еще четыре выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы.
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Атака беспилоников на Джанкой 20 марта 2023 годаДжанкойСергей АксеновКрымНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяПВО
 
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