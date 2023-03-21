https://crimea.ria.ru/20230321/aksenov-situatsiya-v-dzhankoe-nakhoditsya-pod-kontrolem-1127666939.html

Аксенов: ситуация в Джанкое находится под контролем

Аксенов: ситуация в Джанкое находится под контролем - РИА Новости Крым, 21.03.2023

Аксенов: ситуация в Джанкое находится под контролем

Глава Крыма заявил, что ситуация в Джанкое, который подвергся атаке украинских беспилотников, находится под контролем. РИА Новости Крым, 21.03.2023

2023-03-21T10:11

2023-03-21T10:11

2023-03-21T10:15

атака беспилоников на джанкой 20 марта 2023 года

джанкой

сергей аксенов

крым

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/10/1127572380_0:0:3014:1695_1920x0_80_0_0_60aec3fc82afe8f58ec2e436e6980265.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Глава Крыма заявил, что ситуация в Джанкое, который подвергся атаке украинских беспилотников, находится под контролем.Вечером в понедельник 20 марта глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Джанкоя отработала система противовоздушной обороны. В результате был ранен один человек. Кроме того, повреждения получили несколько гражданских объектов - жилой дом, магазин и техникум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки украинских беспилотников на территории Крыма.Куда целили дроны в Джанкое и что повреждено >>Ранее глава администрации Джанкоя Игорь Ивин уточнил, что жизнь раненного мужчины вне опасности. В свою очередь советник главы Крыма Олег Крючков опубликовал фото сбитых дронов и последствий падения их обломкой. По его словам, занятия в техникуме приостановлены на время ремонта, студенты из общежития эвакуированы.Кроме того, Крючков опроверг слухи о повреждении железной дороги. Поезда следуют по расписанию, написал Крючков в телеграм-канале.После происшествия на место вице-премьер республики Игорь Михайличенко. Власти оценивают последствия, будут приняты решения о компенсациях.После начала спецоперации российские системы ПВО регулярно уничтожают украинские беспилотники над Крымом. Так, 1 марта Минобороны РФ сообщило о предотвращении атаки украинских ударных дронов на объекты в Крыму. Шесть БПЛА сбито российскими средствами противовоздушной обороны, еще четыре выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил работу ПВО в Крыму против украинских беспилотниковБеспилотник сбит в Сакском районе Крыма - АксеновПодводные дроны из Бельгии: военный эксперт оценил угрозу для Крыма

джанкой

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака беспилоников на джанкой 20 марта 2023 года, джанкой, сергей аксенов, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, пво