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Краснодар плавится на солнце: побит полувековой температурный рекорд - РИА Новости Крым, 21.08.2023
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Краснодар плавится на солнце: побит полувековой температурный рекорд
Краснодар плавится на солнце: побит полувековой температурный рекорд - РИА Новости Крым, 21.08.2023
Краснодар плавится на солнце: побит полувековой температурный рекорд
Температура воздуха в Краснодарском крае превысила рекордные показатели последних десятилетий в минувшее воскресенье, на очереди новый рекорд. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T17:37
2023-08-21T17:37
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краснодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Температура воздуха в Краснодарском крае превысила рекордные показатели последних десятилетий в минувшее воскресенье, на очереди новый рекорд. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус.По словам специалиста, в понедельник антициклон сохранит малооблачную и сухую погоду с аномально высокими температурами на территории края. При этом столбики термометров поднимутся выше суточного рекорда жары 66-летней давности."Температура воздуха составит +37…+39 градусов. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать до 755 мм рт. ст., что немного ниже нормы", – сообщил Леус. Во вторник на территории Кубани ожидается днем +35…+37 градусов, без осадков, добавил он.Тем временем в Крыму прогнозируется жара до +38 градусов и без осадков, в первой половине недели возможно достижение рекордных для финала августа показателей.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым ожидает рекордная жара из-за теплового взрыва в СахареКаким будет бархатный сезон в Крыму – ФОБОСКогда спадет жара в Крыму
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краснодарский край, краснодар, погода, центр погоды "фобос", новости, строительство газопровода кубань-крым, общество
Краснодар плавится на солнце: побит полувековой температурный рекорд

В Краснодарском крае температура превысила максимум за 54 года и идет к новому рекорду

17:37 21.08.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОтдыхающие на берегу озера Старая Кубань в Краснодаре.
Отдыхающие на берегу озера Старая Кубань в Краснодаре. - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Температура воздуха в Краснодарском крае превысила рекордные показатели последних десятилетий в минувшее воскресенье, на очереди новый рекорд. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В воскресенье в Краснодаре был обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха – теперь для 20 августа он составляет +38,4 градуса, что на 0,4 градуса выше прежнего достижения 1969 года, – написал в своем Telegram-канале Леус. – Высока вероятность, что и в понедельник будет обновлен рекорд жары – пока он составляет +36,5 градусов и принадлежит 1957 году".
По словам специалиста, в понедельник антициклон сохранит малооблачную и сухую погоду с аномально высокими температурами на территории края. При этом столбики термометров поднимутся выше суточного рекорда жары 66-летней давности.
"Температура воздуха составит +37…+39 градусов. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать до 755 мм рт. ст., что немного ниже нормы", – сообщил Леус. Во вторник на территории Кубани ожидается днем +35…+37 градусов, без осадков, добавил он.
Тем временем в Крыму прогнозируется жара до +38 градусов и без осадков, в первой половине недели возможно достижение рекордных для финала августа показателей.
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