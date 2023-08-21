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Краснодар плавится на солнце: побит полувековой температурный рекорд

Краснодар плавится на солнце: побит полувековой температурный рекорд - РИА Новости Крым, 21.08.2023

Краснодар плавится на солнце: побит полувековой температурный рекорд

Температура воздуха в Краснодарском крае превысила рекордные показатели последних десятилетий в минувшее воскресенье, на очереди новый рекорд. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 21.08.2023

2023-08-21T17:37

2023-08-21T17:37

2023-08-21T17:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Температура воздуха в Краснодарском крае превысила рекордные показатели последних десятилетий в минувшее воскресенье, на очереди новый рекорд. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус.По словам специалиста, в понедельник антициклон сохранит малооблачную и сухую погоду с аномально высокими температурами на территории края. При этом столбики термометров поднимутся выше суточного рекорда жары 66-летней давности."Температура воздуха составит +37…+39 градусов. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать до 755 мм рт. ст., что немного ниже нормы", – сообщил Леус. Во вторник на территории Кубани ожидается днем +35…+37 градусов, без осадков, добавил он.Тем временем в Крыму прогнозируется жара до +38 градусов и без осадков, в первой половине недели возможно достижение рекордных для финала августа показателей.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым ожидает рекордная жара из-за теплового взрыва в СахареКаким будет бархатный сезон в Крыму – ФОБОСКогда спадет жара в Крыму

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краснодарский край, краснодар, погода, центр погоды "фобос", новости, строительство газопровода кубань-крым, общество