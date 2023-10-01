https://crimea.ria.ru/20231001/osennyaya-pogoda-pridet-v-krym-s-nachalom-oktyabrya-1131744722.html

Осенняя погода придет в Крым с началом октября

Осенняя погода придет в Крым с началом октября - РИА Новости Крым, 01.10.2023

Осенняя погода придет в Крым с началом октября

На предстоящей неделе в Крыму похолодает и пройдут дожди, циклон накроет полуостров во второй половине семидневки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 01.10.2023

2023-10-01T19:59

2023-10-01T19:59

2023-10-01T19:59

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

погода

погода в крыму

крымская погода

общество

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — РИА Новости Крым. На предстоящей неделе в Крыму похолодает и пройдут дожди, циклон накроет полуостров во второй половине семидневки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В четверг на погоде скажется влияние холодного фронта, небо затянут облака и днем пройдут дожди. Ночью столбики термометров покажут 8…13 градусов, днем +17…22. В пятницу в тылу циклона также возможны дожди, однако начнет холодать.В целом в октябре, по оценкам метеорологов, среднемесячная температура будет на несколько градусов выше климатической нормы.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым ожидает рекордная жара из-за теплового взрыва в СахареВ Крыму объявлено четырехдневное штормовое предупреждениеМетровые волны: штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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