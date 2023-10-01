Рейтинг@Mail.ru
Осенняя погода придет в Крым с началом октября - РИА Новости Крым, 01.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20231001/osennyaya-pogoda-pridet-v-krym-s-nachalom-oktyabrya-1131744722.html
Осенняя погода придет в Крым с началом октября
Осенняя погода придет в Крым с началом октября - РИА Новости Крым, 01.10.2023
Осенняя погода придет в Крым с началом октября
На предстоящей неделе в Крыму похолодает и пройдут дожди, циклон накроет полуостров во второй половине семидневки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 01.10.2023
2023-10-01T19:59
2023-10-01T19:59
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
погода
погода в крыму
крымская погода
общество
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1d/1131743644_116:0:1165:590_1920x0_80_0_0_c81e29a0d22e3176b689da269d52c168.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — РИА Новости Крым. На предстоящей неделе в Крыму похолодает и пройдут дожди, циклон накроет полуостров во второй половине семидневки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В четверг на погоде скажется влияние холодного фронта, небо затянут облака и днем пройдут дожди. Ночью столбики термометров покажут 8…13 градусов, днем +17…22. В пятницу в тылу циклона также возможны дожди, однако начнет холодать.В целом в октябре, по оценкам метеорологов, среднемесячная температура будет на несколько градусов выше климатической нормы.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым ожидает рекордная жара из-за теплового взрыва в СахареВ Крыму объявлено четырехдневное штормовое предупреждениеМетровые волны: штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1d/1131743644_156:0:943:590_1920x0_80_0_0_acb87f4ec8864b9521b64816de5f5247.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, погода в крыму, крымская погода, общество, новости, новости крыма
Осенняя погода придет в Крым с началом октября

ФОБОС: в Крыму на следующей неделе похолодает и пройдут дожди

19:59 01.10.2023
 
© РИА Новости КрымОсень
Осень - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — РИА Новости Крым. На предстоящей неделе в Крыму похолодает и пройдут дожди, циклон накроет полуостров во второй половине семидневки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"Понедельник стартует с влияния антициклона, поэтому постепенно распогодится, осадки прекратятся. Ветер северный 3-8 м/с. Ночью +11…16, днем +19…24 по полуострову. Во вторник и среду сохранится антициклональный характер погоды, будет много солнца и никаких осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью +7…12 градусов, днем +18…23", - рассказал он.
В четверг на погоде скажется влияние холодного фронта, небо затянут облака и днем пройдут дожди. Ночью столбики термометров покажут 8…13 градусов, днем +17…22. В пятницу в тылу циклона также возможны дожди, однако начнет холодать.
"В пятницу произойдет заток холода, будет переменная облачность, температура в ночные часы +7…12 градусов, днем +10…15. В выходные в субботу тоже свежо, температура воздуха ночью +6…11 градусов, днем +12…17. В воскресенье ливни, ночью до +14, днем до +13..18 градусов", - отметил он.
В целом в октябре, по оценкам метеорологов, среднемесячная температура будет на несколько градусов выше климатической нормы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым ожидает рекордная жара из-за теплового взрыва в Сахаре
В Крыму объявлено четырехдневное штормовое предупреждение
Метровые волны: штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе
 
Радио "Спутник в Крыму"Центр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецПогодаПогода в КрымуКрымская погодаОбществоНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:49Главное за день: 1 октября
21:24В Евпатории открылся центр военно-патриотического воспитания школьников
21:11Крымский мост закроют для машин до утра 3 октября
20:47Байден потребовал срочно принять новый законопроект для помощи Киеву
20:28Кличко без моста, а Украина – без бюджета США: что там у соседей?
20:03Ситуация у Крымского моста: данные на вечер воскресенья
19:59Осенняя погода придет в Крым с началом октября
19:37Чудо в огне и интервью с передовой: сентябрь в фото РИА Новости Крым
19:15В Севастополе перевернулась иномарка: водитель был пьян
18:53Теракт в центре Анкары: кто взял на себя ответственность
18:38Британия разместит в Польше свои истребители Typhoon
17:57Как обеспечивается безопасность детей в "Артеке"
17:39В Севастополе "ГАЗель" врезалась в дерево: пострадал подросток
17:18Как Украина может использовать немецкие ракеты Taurus – эксперт
16:54У Турции больше нет ожиданий по вступлению в Евросоюз – Эрдоган
16:22У вокзала в Симферополе просела дорога – фотофакт
15:59Российская ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 в Донбассе
15:41Уничтоженные боевики и западная техника: названы потери ВСУ за сутки
15:06Отправка британских военных на Украину: Сунак сделал заявление
14:43На Крымском мосту очередь – сколько ждать проезда
Лента новостейМолния