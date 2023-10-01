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Осенняя погода придет в Крым с началом октября
Осенняя погода придет в Крым с началом октября - РИА Новости Крым, 01.10.2023
Осенняя погода придет в Крым с началом октября
На предстоящей неделе в Крыму похолодает и пройдут дожди, циклон накроет полуостров во второй половине семидневки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 01.10.2023
2023-10-01T19:59
2023-10-01T19:59
2023-10-01T19:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — РИА Новости Крым. На предстоящей неделе в Крыму похолодает и пройдут дожди, циклон накроет полуостров во второй половине семидневки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В четверг на погоде скажется влияние холодного фронта, небо затянут облака и днем пройдут дожди. Ночью столбики термометров покажут 8…13 градусов, днем +17…22. В пятницу в тылу циклона также возможны дожди, однако начнет холодать.В целом в октябре, по оценкам метеорологов, среднемесячная температура будет на несколько градусов выше климатической нормы.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым ожидает рекордная жара из-за теплового взрыва в СахареВ Крыму объявлено четырехдневное штормовое предупреждениеМетровые волны: штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе
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РИА Новости Крым
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, погода в крыму, крымская погода, общество, новости, новости крыма
Осенняя погода придет в Крым с началом октября
ФОБОС: в Крыму на следующей неделе похолодает и пройдут дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — РИА Новости Крым. На предстоящей неделе в Крыму похолодает и пройдут дожди, циклон накроет полуостров во второй половине семидневки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"Понедельник стартует с влияния антициклона, поэтому постепенно распогодится, осадки прекратятся. Ветер северный 3-8 м/с. Ночью +11…16, днем +19…24 по полуострову. Во вторник и среду сохранится антициклональный характер погоды, будет много солнца и никаких осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью +7…12 градусов, днем +18…23", - рассказал он.
В четверг на погоде скажется влияние холодного фронта, небо затянут облака и днем пройдут дожди. Ночью столбики термометров покажут 8…13 градусов, днем +17…22. В пятницу в тылу циклона также возможны дожди, однако начнет холодать.
"В пятницу произойдет заток холода, будет переменная облачность, температура в ночные часы +7…12 градусов, днем +10…15. В выходные в субботу тоже свежо, температура воздуха ночью +6…11 градусов, днем +12…17. В воскресенье ливни, ночью до +14, днем до +13..18 градусов", - отметил он.
В целом в октябре, по оценкам метеорологов, среднемесячная температура будет на несколько градусов выше климатической нормы.
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