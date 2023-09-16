https://crimea.ria.ru/20230916/metrovye-volny-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-kerchenskom-prolive-1131458512.html

Метровые волны: штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе

Метровые волны: штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 16.09.2023

Метровые волны: штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе

Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе в районе паромной переправы из-за усиления ветра и волнения моря, сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 16.09.2023

2023-09-16T11:50

2023-09-16T11:50

2023-09-16T11:50

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

керченский пролив

керчь

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127827584_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6c4cf9c686f8cb1f2c0ae9e4a2e8e907.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе в районе паромной переправы из-за усиления ветра и волнения моря, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.За минувшие сутки курсирующими на линии паромами выполнено 18 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 343 252 пассажира и 193 588 грузовиков. Паромами совокупно выполнено 5 776 рейсов.В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Движение грузового транспорта с неприоритетными грузами по-прежнему осуществляется по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Джанкой, Армянск и Перекоп. Ехать по нему можно круглосуточно. Легковые автомобили массой до 3,5 т следуют через Крымский мост, либо могут воспользоваться альтернативной сухопутной дорогой.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего ждать от погоды в Крыму на выходныхОбстановка на Крымском мосту утром в субботу59 дней ремонта: левую часть Крымского моста открыли для проезда

керченский пролив

керчь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, керченский пролив, керчь, крым, новости крыма