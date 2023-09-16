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Метровые волны: штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе
Метровые волны: штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 16.09.2023
Метровые волны: штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе
Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе в районе паромной переправы из-за усиления ветра и волнения моря, сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 16.09.2023
2023-09-16T11:50
2023-09-16T11:50
2023-09-16T11:50
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе в районе паромной переправы из-за усиления ветра и волнения моря, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.За минувшие сутки курсирующими на линии паромами выполнено 18 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 343 252 пассажира и 193 588 грузовиков. Паромами совокупно выполнено 5 776 рейсов.В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Движение грузового транспорта с неприоритетными грузами по-прежнему осуществляется по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Джанкой, Армянск и Перекоп. Ехать по нему можно круглосуточно. Легковые автомобили массой до 3,5 т следуют через Крымский мост, либо могут воспользоваться альтернативной сухопутной дорогой.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего ждать от погоды в Крыму на выходныхОбстановка на Крымском мосту утром в субботу59 дней ремонта: левую часть Крымского моста открыли для проезда
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РИА Новости Крым
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, керченский пролив, керчь, крым, новости крыма
Метровые волны: штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе
Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе из-за ветра и метровых волн
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе в районе паромной переправы из-за усиления ветра и волнения моря, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
"Действует штормовое предупреждение. Согласно прогнозу Росгидромета, 16 сентября ветер северный, северо-восточный 6-11 м/с, со второй половины дня 12-17 м/с, местами кратковременный дождь, гроза. Видимость хорошая, высота волн 50-100 см, позднее 1,3-1,5 м. Температура воздуха +23…25 градусов", - говорится в Telegram-канале ведомства.
За минувшие сутки курсирующими на линии паромами выполнено 18 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 343 252 пассажира и 193 588 грузовиков. Паромами совокупно выполнено 5 776 рейсов.
В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.
Движение грузового транспорта с неприоритетными грузами по-прежнему осуществляется по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Джанкой, Армянск и Перекоп. Ехать по нему можно круглосуточно. Легковые автомобили массой до 3,5 т следуют через Крымский мост, либо могут воспользоваться альтернативной сухопутной дорогой.
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