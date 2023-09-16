https://crimea.ria.ru/20230916/obstanovka-na-krymskom-mostu-utrom-v-subbotu-1131440028.html

Обстановка на Крымском мосту утром в субботу

Обстановка на Крымском мосту утром в субботу - РИА Новости Крым, 16.09.2023

Обстановка на Крымском мосту утром в субботу

Проезд к Крымскому мосту со стороны Керчи и Краснодарского края утром в субботу свободен с двух сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о РИА Новости Крым, 16.09.2023

2023-09-16T08:20

2023-09-16T08:20

2023-09-16T08:25

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

логистика

транспорт

керчь

крым

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Проезд к Крымскому мосту со стороны Керчи и Краснодарского края утром в субботу свободен с двух сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о досрочном запуске движения автомобилей по отремонтированной левой части Крымского моста. Он отметил, что на восстановление понадобилось 59 дней. Ремонтно-восстановительные работы начались сразу после теракта в июле 2023 года. Они велись круглосуточно, невзирая на погодные условия, отметил Хуснуллин.Транспортный переход работает в штатном режиме. Проезд по нему разрешен только легковым автомобилям с количеством мест до восьми и весом не более 3,5 тонн. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме. Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту через новые регионы России.17 июля киевский режим двумя надводными беспилотниками атаковал Крымский мост. Взрыв повредил автодорожную часть моста, погибла супружеская пара из Белгородской области и пострадала их несовершеннолетняя дочь. Она получила травмы и прошла лечение в Москве. После ЧП Следком возбудил уголовное дело по статье "террористический акт".

https://crimea.ria.ru/20230914/levuyu-chast-krymskogo-mosta-otkryli-dlya-proezda-1131408833.html

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керчь

крым

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краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, керчь, крым, тамань, краснодарский край