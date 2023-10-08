https://crimea.ria.ru/20231008/kak-zaschitit-kozhu-litsa-i-tela-v-kholoda--sovety-eksperta-1131847963.html

Как защитить кожу лица и тела в холода – советы эксперта

Как защитить кожу лица и тела в холода – советы эксперта - РИА Новости Крым, 08.10.2023

Как защитить кожу лица и тела в холода – советы эксперта

С приходом холодов уход за кожей должен включать в себя четыре этапа, как и летом, причем даже о креме с защитой от солнечных лучей не следует забывать... РИА Новости Крым, 08.10.2023

2023-10-08T18:46

2023-10-08T18:46

2023-10-08T18:46

красота и здоровье

нина горлова

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

мнения

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Врач косметолог-трихолог Нина Горлова о защитите кожи лица и тела в холода Врач косметолог-трихолог Нина Горлова о защитите кожи лица и тела в холода audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. С приходом холодов уход за кожей должен включать в себя четыре этапа, как и летом, причем даже о креме с защитой от солнечных лучей не следует забывать. Советами о том, как уберечь кожу от повреждений в холодную погоду, в эфире радио "Спутник в Крыму" поделилась врач косметолог-трихолог, ассистент кафедры дермотовенерологии и косметологии Мединститута КФУ им. В.И. Вернадского Нина Горлова. По словам Горловой, в холодную пору года уход за кожей тела, лица и рук должен включать в себя четыре этапа, как и летом, но с некоторыми изменениями в составе средств.Так, для очищения кожи следует выбирать более мягкие средства, чем летом. От скрабов, к примеру, надо отказаться в пользу мягких гелей и молочка для умывания. А увлажнение и защита кожи потребуют более плотных кремов, чтобы не допустить сухости, шелушения и раздражений, сказала эксперт.Для защиты губ она рекомендует использовать гигиеническую помаду, а для кожи рук – "тяжелые крема с припиской call", утяжеленные в своем составе питательными веществами.Кроме того, коже необходимо "защитное пальто", которое создается благодаря нанесению поверх плотного крема SPF-защиты, добавила косметолог.По словам Горловой, в холода, особенно в морозы, очень важно избегать резких перепадов температур, для этого, например, не умываться горячей водой – только теплой, около 35 градусов.Еще один важный нюанс. Главным витамином для кожи в зимний период является Омега-3, который "помогает ей восстанавливать липидную мантию", отметила Горлова, и регулярный его прием поможет справиться с возможными неприятностями. Также не следует забывать и о водном балансе, заключила врач. Ранее трихолог Наталья Щеплева дала советы, как ускорить рост волос. Читайте также на РИА Новости Крым:Дерматолог назвал дешевое чудо-средство для увлажнения кожи Зимой без шапки: чем это опасно для волосЧем опасна горячая ванна - объяснения врача

https://crimea.ria.ru/20220605/k-chemu-mozhet-privesti-slishkom-chastoe-myte-golovy-1123432848.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красота и здоровье, нина горлова, совет эксперта, мнения