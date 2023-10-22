https://crimea.ria.ru/20231022/chto-vzyat-s-soboy-v-osenniy-pokhod-sovety-ot-spasatelya-mchs-1132203843.html

Что взять с собой в осенний поход: советы от спасателя МЧС

Что взять с собой в осенний поход: советы от спасателя МЧС - РИА Новости Крым, 22.10.2023

Что взять с собой в осенний поход: советы от спасателя МЧС

Эти ребята придут к вам на помощь и вытащат вас с самых острых скальных уступов, глухих лесов, непроходимых троп и выведут к людям. Они – это... РИА Новости Крым, 22.10.2023

2023-10-22T08:45

2023-10-22T08:45

2023-10-22T08:45

крым

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Эти ребята придут к вам на помощь и вытащат вас с самых острых скальных уступов, глухих лесов, непроходимых троп и выведут к людям. Они – это горно-поисково-спасательный специализированный отряд ГУ МЧС в Крыму.Только за этот год, не столь богатый на туристов, по статистике ГУ МЧС по Республике Крым, ребята из специализированного отряда выезжали для оказания помощи в горно-лесной местности 95 раз, спасли 103 человека, из них восемь детей. К сожалению, четыре человека погибли.Из туристов в спасателиНачальник группы первого поисково-спасательного отделения Симферополя части горно-поисково-спасательного отряда Сергей Дроздов в профессию пришел из туризма и скалолазания. Уж очень любил походы. И решил сделать их не только профессией, но и призванием – помогать людям.По его статистике, в большинстве случаев помощь горно-спасательного отряда бывает необходима не туристам из других регионов России, а крымчанам – уж очень они верят в свои силы: "я и местность знаю как свои пять пальцев, и погоду…".Хотя и среди приезжих бывают "интересные личности": идут в горы без курток, без воды, вечером без фонариков, во вьетнамках."У человека спрашиваешь - вы же понимаете, что должна быть удобная обувь, потому что вы находитесь, мягко говоря, в неудобном месте. Он отвечает: "А мне и в шлепках удобно".Учиться думать перед походомОсобенно напряженная работа у горно-спасательного отряда в межсезонье – в период походов. А еще частая причина происшествий в горно-лесной зоне – спиртное.Пока мы разговариваем на краю обрыва, где учебную тренировку проходят коллеги Сергея, над нами большой стаей кружатся стервятники. Наш собеседник вспоминает, как однажды эти птицы помогли им найти пропавшего человека. Живого."Бахчисарайский район, гора Бойка. Там потерялась девушка, она пошла с группой людей с целью просветления. Они там побыли, помедитировали. В какой-то момент девушка услышала голос, который ее зовет, и ушла этот голос искать. Ее товарищи ее безуспешно искали, забрали ее вещи и пошли с ними домой. А девушка побродила и вернулась на "точку". И там никого не оказалось. Она стала выбираться самостоятельно", - рассказывает начальник группы первого поисково-спасательного отделения Симферополя.Пропавшую искали несколько дней. В это время ее друзья обратились к своему гуру, он стал давать советы, как и где искать. И сказал, что там, где девушку ищут спасатели, ее точно нет."Можно передать привет и подруге, и ее Йоде, потому что если бы мы, не дай Бог, действительно послушали их советы и прекратили поиски, то девушка бы погибла. А мы нашли ее по кружащимся стервятникам. Они уже ждали. Пришли к той точке, она сидела в расщелине. Предложили ей яблочко, она яблочко покушала, а от колбасы отказалась", - иронизирует Дроздов.В России за спасение в горах, даже если ты попал в неприятную ситуацию полностью по своей вине, с гражданина не возьмут ни копейки денег. По сигналу крепкие и юморные ребята соберут свою "снарягу" и в любую погоду выедут вас искать и вытаскивать. Платы за это нет.Сергей рассказывает, что он бы это положение вещей изменил. Во-первых, бывают случаи, когда спасателями пользуются как такси – "ах, я устал идти, пусть ко мне приедут и вывезут". А во-вторых, потому что люди должны учиться думать:"Бывает, что человек понимает уровень опасности, но все равно идет на риск. А штрафы приведут к некой дисциплине, к адекватной оценке ситуаций: стоит ему идти, куда он задумал, или не стоит, как одеться, что взять с собой".Что взять с собой в поход: советы бывалогоСергей Дроздов дал совет, что должно быть у человека для однодневного похода летом в Крыму. По его словам, нужно взять с собой запас воды, перекус, фонарь, куртку или теплую кофту, дождевик. Обувь должна быть удобной и приспособленной для гор – ботинки или кроссовки на толстой и не скользкой подошве. Обязательно - заряженный телефон и пауэрбанк.Если же вы поняли, что потерялись или забрались куда-то в такое место, откуда вам сложно выбраться и вы не уверенны, что вам это удастся, сразу звоните на номер 112."С человеком, который боится и не уверен в своих действиях, обязательно произойдет то, чего он боится. Поэтому лучше сразу звонить. Мы приедем, окажем помощь, в этом ничего нет стыдного. К вам приедет группа профессионалов", - убеждает Дроздов.Спасатели, если нужно, на месте сразу окажут медицинскую неотложную помощь: иммобилизуют поврежденную конечность, остановят кровотечение. А вот обезболивающего не дадут, потому что делать это может только медработник - если вдруг что, придется терпеть до автомобиля "скорой".В МЧС подскажут маршрутСергей рекомендует регистрироваться перед походом в горы в МЧС - там, узнав о маршруте, помогут сделать его более оптимальным и безопасным, без неприятных неожиданностей."Бывают пожароопасные периоды, когда нельзя ходить в лес, в Крыму очень много заповедников и природоохранных зон, где люди не могут останавливаться, не могут разводить костры. Мы маршрут группы можем подсказать и скорректировать: меняется маршрут и люди идут более безопасно и продуманно. Ну и мы в любой момент знаем, где они", - говорит Сергей Дроздов.Профессиональных примет у горно-поисково-спасательного специализированного отряда МЧС в Крыму, как у других силовиков, нет.

https://crimea.ria.ru/20231012/turistam-v-krymu-predlagayut-novye-marshruty---kuda-ekhat-v-vykhodnye-1132064389.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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