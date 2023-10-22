https://crimea.ria.ru/20231022/v-krymu-obyavleno-zatyazhnoe-shtormovoe-preduprezhdenie-1132247303.html

В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение

В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 22.10.2023

В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение

В Крыму на четыре дня объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности. Об этом предупредили в главке республиканского МЧС. РИА Новости Крым, 22.10.2023

2023-10-22T11:52

2023-10-22T11:52

2023-10-22T11:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В Крыму на четыре дня объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности. Об этом предупредили в главке республиканского МЧС.В ведомстве напоминают, что с 8 июля на территории всего полуострова введен особый противопожарный режим. В этот период запрещается разведение костров и использование открытого огня в лесах, сжигание сухой растительности и бытового мусора в лесах и на прилегающих к ним территориях. Владельцам домов и садоводам рекомендуют своевременно очищать участки от сухой травы и горючего мусора. Также запрещается устраивать свалки горючих отходов и обеспечить свободный проезд для спецтехники.При этом нарушители указанных правил могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или же уголовной ответственности. За нарушение указанных требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей, напомнили спасатели.Ранее в МЧС сообщали, что в Алуште Ялте и Бахчисарайском районе, действует пятый – чрезвычайный класс пожарной опасности. На всей остальной территории полуострова – 1-2 классы. Кроме того, на контроль МЧС России взято свыше 550 населенных пунктов, где существует угроза лесных и ландшафтных пожаров, 78 садовых товариществ, граничащих с лесами. С начала года в ходе профилактических рейдов за пожары в экосистемах к административной ответственности привлечено 435 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный пожар под Керчью тушили пять часовОгонь, вода и сильные люди – кто и как тушит пожары в Крыму: фотолента"Это действительно страшно": в Крыму ввели пятый класс пожарной опасности

https://crimea.ria.ru/20231004/lesa-kryma-pod-zamkom-zapret-na-poseschenie-prodlen-1131854968.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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