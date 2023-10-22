В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение
В Крыму с 22 по 25 октября объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В Крыму на четыре дня объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности. Об этом предупредили в главке республиканского МЧС.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22-25 октября в восточных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность", - сказано в сообщении.
В ведомстве напоминают, что с 8 июля на территории всего полуострова введен особый противопожарный режим. В этот период запрещается разведение костров и использование открытого огня в лесах, сжигание сухой растительности и бытового мусора в лесах и на прилегающих к ним территориях. Владельцам домов и садоводам рекомендуют своевременно очищать участки от сухой травы и горючего мусора. Также запрещается устраивать свалки горючих отходов и обеспечить свободный проезд для спецтехники.
При этом нарушители указанных правил могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или же уголовной ответственности. За нарушение указанных требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей, напомнили спасатели.
Ранее в МЧС сообщали, что в Алуште Ялте и Бахчисарайском районе, действует пятый – чрезвычайный класс пожарной опасности. На всей остальной территории полуострова – 1-2 классы. Кроме того, на контроль МЧС России взято свыше 550 населенных пунктов, где существует угроза лесных и ландшафтных пожаров, 78 садовых товариществ, граничащих с лесами. С начала года в ходе профилактических рейдов за пожары в экосистемах к административной ответственности привлечено 435 человек.
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