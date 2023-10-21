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Крупный пожар под Керчью тушили пять часов
Крупный пожар под Керчью тушили пять часов - РИА Новости Крым, 21.10.2023
Крупный пожар под Керчью тушили пять часов
Крупный пожар произошел вечером 20 октября недалеко от озера Чокрак на Керченском полуострове. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МЧС РК. РИА Новости Крым, 21.10.2023
2023-10-21T13:07
2023-10-21T13:07
2023-10-21T13:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Крупный пожар произошел вечером 20 октября недалеко от озера Чокрак на Керченском полуострове. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МЧС РК."В селе Курортное горела сухая растительность. Огонь охватил территорию площадью в 1 га", - рассказали в пресс-службе.По данным МЧС РК, на тушение пожара выезжали 2 подразделения ГУ МЧС России по Республике Крым и пожарной части Багерово ГКУ РК "Пожарная охрана Республики Крым". Возгорание началось в 16.13. Бороться с огнем мешал сильный ветер, который способствовал его быстрому распространению. Ликвидировать пожар удалось только к 21.00.На помощь в тушении огня пожарным пришли и работники Управления особо охраняемыми природными территориями Республики Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Огонь, вода и сильные люди – кто и как тушит пожары в Крыму: фотолента"Это действительно страшно": в Крыму ввели пятый класс пожарной опасностиОгонь и ветер: в Кировском районе Крыма два часа тушили горящее поле
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РИА Новости Крым
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Крупный пожар под Керчью тушили пять часов
Крупный пожар недалеко от озера Чокрак под Керчью тушили пять часов
13:07 21.10.2023 (обновлено: 13:08 21.10.2023)