https://crimea.ria.ru/20231029/solntsa-predostatochno-nedelnyy-prognoz-pogody-ot-fobos-1132376605.html

Солнца предостаточно: недельный прогноз погоды от ФОБОС

Солнца предостаточно: недельный прогноз погоды от ФОБОС - РИА Новости Крым, 29.10.2023

Солнца предостаточно: недельный прогноз погоды от ФОБОС

Грядущая неделя в Крыму откроется солнечной погодой, столбики термометров будут достигать отметки в +23 градуса, но в пятницу на полуостров обрушатся дожди. Об... РИА Новости Крым, 29.10.2023

2023-10-29T17:17

2023-10-29T17:17

2023-10-29T17:23

центр погоды "фобос"

крымская погода

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евгений тишковец

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радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Грядущая неделя в Крыму откроется солнечной погодой, столбики термометров будут достигать отметки в +23 градуса, но в пятницу на полуостров обрушатся дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."В понедельник характер метеоусловий будет определяться западным крылом антициклона, центр которого сместится в междуречье Волги и Дона – это значит, что будет много солнца, безоблачно, без осадков. Ночью +7…+12 градусов. В дневные часы +17…+22 градуса", – прогнозирует Тишковец.Во вторник и среду характер метеоусловий идентичный, температура воздуха поднимется до +8…+13 ночью, днем до +18…+23 градусов. В четверг облаков станет больше, пройдут кратковременные дожди, температура воздуха ночью +9..+14 градусов, днем +17…+22. Скоротечные дожди еще вероятны в ночь на пятницу, днем они приобретут ливневый характер – пятница окажется самым дождливым днем недели, особенно для Южного Берега Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Что взять с собой в осенний поход: советы от спасателя МЧСПогода балует: отопительный сезон в Крыму поставили на паузуВласти Севастополя пообещали решить проблемы с отоплением до заморозков

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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