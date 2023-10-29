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Солнца предостаточно: недельный прогноз погоды от ФОБОС - РИА Новости Крым, 29.10.2023
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Солнца предостаточно: недельный прогноз погоды от ФОБОС
Солнца предостаточно: недельный прогноз погоды от ФОБОС - РИА Новости Крым, 29.10.2023
Солнца предостаточно: недельный прогноз погоды от ФОБОС
Грядущая неделя в Крыму откроется солнечной погодой, столбики термометров будут достигать отметки в +23 градуса, но в пятницу на полуостров обрушатся дожди. Об... РИА Новости Крым, 29.10.2023
2023-10-29T17:17
2023-10-29T17:23
центр погоды "фобос"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Грядущая неделя в Крыму откроется солнечной погодой, столбики термометров будут достигать отметки в +23 градуса, но в пятницу на полуостров обрушатся дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."В понедельник характер метеоусловий будет определяться западным крылом антициклона, центр которого сместится в междуречье Волги и Дона – это значит, что будет много солнца, безоблачно, без осадков. Ночью +7…+12 градусов. В дневные часы +17…+22 градуса", – прогнозирует Тишковец.Во вторник и среду характер метеоусловий идентичный, температура воздуха поднимется до +8…+13 ночью, днем до +18…+23 градусов. В четверг облаков станет больше, пройдут кратковременные дожди, температура воздуха ночью +9..+14 градусов, днем +17…+22. Скоротечные дожди еще вероятны в ночь на пятницу, днем они приобретут ливневый характер – пятница окажется самым дождливым днем недели, особенно для Южного Берега Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Что взять с собой в осенний поход: советы от спасателя МЧСПогода балует: отопительный сезон в Крыму поставили на паузуВласти Севастополя пообещали решить проблемы с отоплением до заморозков
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РИА Новости Крым
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центр погоды "фобос", крымская погода, погода в крыму, крым, новости крыма, евгений тишковец, погода
Солнца предостаточно: недельный прогноз погоды от ФОБОС

ФОБОС: в Крыму на следующей неделе будет солнечно, но в пятницу прольются дожди

17:17 29.10.2023 (обновлено: 17:23 29.10.2023)
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоОсень в Крыму
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Грядущая неделя в Крыму откроется солнечной погодой, столбики термометров будут достигать отметки в +23 градуса, но в пятницу на полуостров обрушатся дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"В понедельник характер метеоусловий будет определяться западным крылом антициклона, центр которого сместится в междуречье Волги и Дона – это значит, что будет много солнца, безоблачно, без осадков. Ночью +7…+12 градусов. В дневные часы +17…+22 градуса", – прогнозирует Тишковец.
Во вторник и среду характер метеоусловий идентичный, температура воздуха поднимется до +8…+13 ночью, днем до +18…+23 градусов. В четверг облаков станет больше, пройдут кратковременные дожди, температура воздуха ночью +9..+14 градусов, днем +17…+22. Скоротечные дожди еще вероятны в ночь на пятницу, днем они приобретут ливневый характер – пятница окажется самым дождливым днем недели, особенно для Южного Берега Крыма.

"В целом взгляд на предстоящую неделю позитивный, поскольку и температурный режим явно будет превышать многолетние климатические нормы, и солнца тоже будет предостаточно", – потытожил Тишковец.

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