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Солнца предостаточно: недельный прогноз погоды от ФОБОС
Солнца предостаточно: недельный прогноз погоды от ФОБОС - РИА Новости Крым, 29.10.2023
Солнца предостаточно: недельный прогноз погоды от ФОБОС
Грядущая неделя в Крыму откроется солнечной погодой, столбики термометров будут достигать отметки в +23 градуса, но в пятницу на полуостров обрушатся дожди. Об... РИА Новости Крым, 29.10.2023
2023-10-29T17:17
2023-10-29T17:17
2023-10-29T17:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Грядущая неделя в Крыму откроется солнечной погодой, столбики термометров будут достигать отметки в +23 градуса, но в пятницу на полуостров обрушатся дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."В понедельник характер метеоусловий будет определяться западным крылом антициклона, центр которого сместится в междуречье Волги и Дона – это значит, что будет много солнца, безоблачно, без осадков. Ночью +7…+12 градусов. В дневные часы +17…+22 градуса", – прогнозирует Тишковец.Во вторник и среду характер метеоусловий идентичный, температура воздуха поднимется до +8…+13 ночью, днем до +18…+23 градусов. В четверг облаков станет больше, пройдут кратковременные дожди, температура воздуха ночью +9..+14 градусов, днем +17…+22. Скоротечные дожди еще вероятны в ночь на пятницу, днем они приобретут ливневый характер – пятница окажется самым дождливым днем недели, особенно для Южного Берега Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Что взять с собой в осенний поход: советы от спасателя МЧСПогода балует: отопительный сезон в Крыму поставили на паузуВласти Севастополя пообещали решить проблемы с отоплением до заморозков
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Солнца предостаточно: недельный прогноз погоды от ФОБОС
ФОБОС: в Крыму на следующей неделе будет солнечно, но в пятницу прольются дожди
17:17 29.10.2023 (обновлено: 17:23 29.10.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым.
Грядущая неделя в Крыму откроется солнечной погодой, столбики термометров будут достигать отметки в +23 градуса, но в пятницу на полуостров обрушатся дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"В понедельник характер метеоусловий будет определяться западным крылом антициклона, центр которого сместится в междуречье Волги и Дона – это значит, что будет много солнца, безоблачно, без осадков. Ночью +7…+12 градусов. В дневные часы +17…+22 градуса", – прогнозирует Тишковец.
Во вторник и среду характер метеоусловий идентичный, температура воздуха поднимется до +8…+13 ночью, днем до +18…+23 градусов. В четверг облаков станет больше, пройдут кратковременные дожди, температура воздуха ночью +9..+14 градусов, днем +17…+22. Скоротечные дожди еще вероятны в ночь на пятницу, днем они приобретут ливневый характер – пятница окажется самым дождливым днем недели, особенно для Южного Берега Крыма.
"В целом взгляд на предстоящую неделю позитивный, поскольку и температурный режим явно будет превышать многолетние климатические нормы, и солнца тоже будет предостаточно", – потытожил Тишковец.
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