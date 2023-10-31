https://crimea.ria.ru/20231031/leto-v-kontse-oktyabrya-temperatura-v-krymu-mozhet-pobit-100-letniy-rekord-1132447107.html

Лето в конце октября: температура в Крыму может побить 100-летний рекорд

Лето в конце октября: температура в Крыму может побить 100-летний рекорд - РИА Новости Крым, 31.10.2023

Лето в конце октября: температура в Крыму может побить 100-летний рекорд

Дневная температура воздуха в Крыму в конце октября сохраняется на уровне летних значений. Теплее было только сто лет назад – этот рекорд может быть побит на... РИА Новости Крым, 31.10.2023

2023-10-31T14:48

2023-10-31T14:48

2023-10-31T15:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Дневная температура воздуха в Крыму в конце октября сохраняется на уровне летних значений. Теплее было только сто лет назад – этот рекорд может быть побит на текущей неделе, спрогнозировал РИА Новости Крым ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.То, что происходит с погодой в Крыму, находится "на грани абсолютных рекордов за всю историю метеонаблюдений", отметил он. Во вторник на полуострове ожидается до +25 градусов – это немного меньше рекордных +27,6, зафиксированных в 1929 году. По оценкам специалиста, этот рекорд может быть побит на текущей неделе.По его данным, средняя дневная температура для этого времени года в Крыму составляет не больше +15 градусов."Тепло еще продержится, во вторник и среду ожидается до +25 градусов, но в четверг холодный фронт скользнет – ожидаются скоротечные дожди с перехлестом на пятницу, температуру воздуха понизится до +15…+20. Но к выходным снова нагрянет антициклон, снова будет много солнца, в Симферополе ожидается +23…+25 градусов", - уточнил Тишковец.Ранее он сообщал, что 22 октября в Крыму уже был побит температурный рекорд, тогда воздух в крымской столице прогрелся до +30 градусов, что являлось рекордом этого дня за всю историю регулярных метеонаблюдений на метеостанции "Симферополь".Читайте также на РИА Новости Крым:Такого не было 32 года: в Крыму побит температурный рекордПогода балует: отопительный сезон в Крыму поставили на паузуСолнца предостаточно: недельный прогноз погоды от ФОБОС

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2023

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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