Лето в конце октября: температура в Крыму может побить 100-летний рекорд
В Крыму на этой неделе может быть побит 100-летний температурный рекорд - ФОБОС
14:48 31.10.2023 (обновлено: 15:13 31.10.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень на Южном берегу Крыма
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Дневная температура воздуха в Крыму в конце октября сохраняется на уровне летних значений. Теплее было только сто лет назад – этот рекорд может быть побит на текущей неделе, спрогнозировал РИА Новости Крым ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
То, что происходит с погодой в Крыму, находится "на грани абсолютных рекордов за всю историю метеонаблюдений", отметил он. Во вторник на полуострове ожидается до +25 градусов – это немного меньше рекордных +27,6, зафиксированных в 1929 году. По оценкам специалиста, этот рекорд может быть побит на текущей неделе.
"Такая невероятно теплая и солнечная погода в Крыму с почти летними значениями обусловлена антициклоном, по западной периферии которого в регионы распространяются воздушные массы субтропического происхождения – с акватории Средиземного моря и даже из Африки", - объяснил Тишковец.
По его данным, средняя дневная температура для этого времени года в Крыму составляет не больше +15 градусов.
"Тепло еще продержится, во вторник и среду ожидается до +25 градусов, но в четверг холодный фронт скользнет – ожидаются скоротечные дожди с перехлестом на пятницу, температуру воздуха понизится до +15…+20. Но к выходным снова нагрянет антициклон, снова будет много солнца, в Симферополе ожидается +23…+25 градусов", - уточнил Тишковец.
Ранее он сообщал, что 22 октября в Крыму уже был побит температурный рекорд, тогда воздух в крымской столице прогрелся до +30 градусов, что являлось рекордом этого дня за всю историю регулярных метеонаблюдений на метеостанции "Симферополь".
Читайте также на РИА Новости Крым: