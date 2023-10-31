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Лето в конце октября: температура в Крыму может побить 100-летний рекорд - РИА Новости Крым, 31.10.2023
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Лето в конце октября: температура в Крыму может побить 100-летний рекорд
Лето в конце октября: температура в Крыму может побить 100-летний рекорд - РИА Новости Крым, 31.10.2023
Лето в конце октября: температура в Крыму может побить 100-летний рекорд
Дневная температура воздуха в Крыму в конце октября сохраняется на уровне летних значений. Теплее было только сто лет назад – этот рекорд может быть побит на... РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T14:48
2023-10-31T15:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Дневная температура воздуха в Крыму в конце октября сохраняется на уровне летних значений. Теплее было только сто лет назад – этот рекорд может быть побит на текущей неделе, спрогнозировал РИА Новости Крым ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.То, что происходит с погодой в Крыму, находится "на грани абсолютных рекордов за всю историю метеонаблюдений", отметил он. Во вторник на полуострове ожидается до +25 градусов – это немного меньше рекордных +27,6, зафиксированных в 1929 году. По оценкам специалиста, этот рекорд может быть побит на текущей неделе.По его данным, средняя дневная температура для этого времени года в Крыму составляет не больше +15 градусов."Тепло еще продержится, во вторник и среду ожидается до +25 градусов, но в четверг холодный фронт скользнет – ожидаются скоротечные дожди с перехлестом на пятницу, температуру воздуха понизится до +15…+20. Но к выходным снова нагрянет антициклон, снова будет много солнца, в Симферополе ожидается +23…+25 градусов", - уточнил Тишковец.Ранее он сообщал, что 22 октября в Крыму уже был побит температурный рекорд, тогда воздух в крымской столице прогрелся до +30 градусов, что являлось рекордом этого дня за всю историю регулярных метеонаблюдений на метеостанции "Симферополь".Читайте также на РИА Новости Крым:Такого не было 32 года: в Крыму побит температурный рекордПогода балует: отопительный сезон в Крыму поставили на паузуСолнца предостаточно: недельный прогноз погоды от ФОБОС
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крым, крымская погода, погода в крыму, евгений тишковец, центр погоды "фобос", общество, новости крыма, рекорды
Лето в конце октября: температура в Крыму может побить 100-летний рекорд

В Крыму на этой неделе может быть побит 100-летний температурный рекорд - ФОБОС

14:48 31.10.2023 (обновлено: 15:13 31.10.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень на Южном берегу Крыма
Осень на Южном берегу Крыма - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Дневная температура воздуха в Крыму в конце октября сохраняется на уровне летних значений. Теплее было только сто лет назад – этот рекорд может быть побит на текущей неделе, спрогнозировал РИА Новости Крым ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
То, что происходит с погодой в Крыму, находится "на грани абсолютных рекордов за всю историю метеонаблюдений", отметил он. Во вторник на полуострове ожидается до +25 градусов – это немного меньше рекордных +27,6, зафиксированных в 1929 году. По оценкам специалиста, этот рекорд может быть побит на текущей неделе.
"Такая невероятно теплая и солнечная погода в Крыму с почти летними значениями обусловлена антициклоном, по западной периферии которого в регионы распространяются воздушные массы субтропического происхождения – с акватории Средиземного моря и даже из Африки", - объяснил Тишковец.
По его данным, средняя дневная температура для этого времени года в Крыму составляет не больше +15 градусов.
"Тепло еще продержится, во вторник и среду ожидается до +25 градусов, но в четверг холодный фронт скользнет – ожидаются скоротечные дожди с перехлестом на пятницу, температуру воздуха понизится до +15…+20. Но к выходным снова нагрянет антициклон, снова будет много солнца, в Симферополе ожидается +23…+25 градусов", - уточнил Тишковец.
Ранее он сообщал, что 22 октября в Крыму уже был побит температурный рекорд, тогда воздух в крымской столице прогрелся до +30 градусов, что являлось рекордом этого дня за всю историю регулярных метеонаблюдений на метеостанции "Симферополь".
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымКрымская погодаПогода в КрымуЕвгений ТишковецЦентр погоды "ФОБОС"ОбществоНовости КрымаРекорды
 
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