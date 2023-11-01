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В Сочи открылись зимние пляжи

В Сочи открылись зимние пляжи - РИА Новости Крым, 01.11.2023

В Сочи открылись зимние пляжи

36 зимних пляжей открылись на побережье Сочи. Об этом в среду сообщили в официальном Telegram-канале городской администрации. РИА Новости Крым, 01.11.2023

2023-11-01T19:50

2023-11-01T19:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. 36 зимних пляжей открылись на побережье Сочи. Об этом в среду сообщили в официальном Telegram-канале городской администрации.На прибрежных зонах для гостей и жителей курортного города организованы места отдыха со скамейками, беседками, спортивными площадками, фотозонами, детскими горками и воркаут-зонами. На пляжах работают санитарные модули и организована регулярная уборка. За безопасностью следят сотрудники ЧОП.Найти благоустроенные зоны можно по специальным золотистым флагам с надписью "Зимний пляж".По данным гидрометцентра Сочи, в ближайшие дни на курорте ожидаются дожди с грозами, но температура воздуха не понизится и составит +18...23 градуса.Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал РИА Новости Крым, что погода в Крыму на этой неделе может побить рекорд по температуре, зафиксированный в 1929 году. По его прогнозу, незначительное снижение температуры и кратковременные дожди на полуострове ожидаются в четверг, но уже к выходным снова установится 25-градусное тепло. Читайте также на РИА Новости Крым:Лето в конце октября: температура в Крыму может побить 100-летний рекордЛивни, грозы, шквал движутся на Крым – объявлено штормовое предупреждениеСолнца предостаточно: недельный прогноз погоды от ФОБОС

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сочи, краснодарский край, туризм, внутренний туризм, отдых, новости, общество, погода, россия