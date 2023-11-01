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В Сочи открылись зимние пляжи
В Сочи открылись зимние пляжи - РИА Новости Крым, 01.11.2023
В Сочи открылись зимние пляжи
36 зимних пляжей открылись на побережье Сочи. Об этом в среду сообщили в официальном Telegram-канале городской администрации. РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T19:50
2023-11-01T19:50
2023-11-01T19:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. 36 зимних пляжей открылись на побережье Сочи. Об этом в среду сообщили в официальном Telegram-канале городской администрации.На прибрежных зонах для гостей и жителей курортного города организованы места отдыха со скамейками, беседками, спортивными площадками, фотозонами, детскими горками и воркаут-зонами. На пляжах работают санитарные модули и организована регулярная уборка. За безопасностью следят сотрудники ЧОП.Найти благоустроенные зоны можно по специальным золотистым флагам с надписью "Зимний пляж".По данным гидрометцентра Сочи, в ближайшие дни на курорте ожидаются дожди с грозами, но температура воздуха не понизится и составит +18...23 градуса.Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал РИА Новости Крым, что погода в Крыму на этой неделе может побить рекорд по температуре, зафиксированный в 1929 году. По его прогнозу, незначительное снижение температуры и кратковременные дожди на полуострове ожидаются в четверг, но уже к выходным снова установится 25-градусное тепло. Читайте также на РИА Новости Крым:Лето в конце октября: температура в Крыму может побить 100-летний рекордЛивни, грозы, шквал движутся на Крым – объявлено штормовое предупреждениеСолнца предостаточно: недельный прогноз погоды от ФОБОС
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сочи, краснодарский край, туризм, внутренний туризм, отдых, новости, общество, погода, россия
В Сочи открылись зимние пляжи
В Сочи начали работу 36 зимних пляжей
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. 36 зимних пляжей открылись на побережье Сочи. Об этом в среду сообщили в официальном Telegram-канале городской администрации.
На прибрежных зонах для гостей и жителей курортного города организованы места отдыха со скамейками, беседками, спортивными площадками, фотозонами, детскими горками и воркаут-зонами. На пляжах работают санитарные модули и организована регулярная уборка. За безопасностью следят сотрудники ЧОП.
"Проект реализуется на курорте третий год. В перечень на 2023-2024 годы включены пляжи в границах 11 приморских набережных во всех районах. 10 зимних пляжей открыты в Лазаревском районе, семь в Центральном, восемь - в Хостинском и 11 - в Адлерском", - сказано в сообщении.
Найти благоустроенные зоны можно по специальным золотистым флагам с надписью "Зимний пляж".
По данным гидрометцентра Сочи, в ближайшие дни на курорте ожидаются дожди с грозами, но температура воздуха не понизится и составит +18...23 градуса.
Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал РИА Новости Крым, что погода в Крыму на этой неделе может побить рекорд
по температуре, зафиксированный в 1929 году. По его прогнозу, незначительное снижение температуры и кратковременные дожди на полуострове ожидаются в четверг, но уже к выходным снова установится 25-градусное тепло.
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