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Ливни, грозы, шквал движутся на Крым – объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 01.11.2023
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Ливни, грозы, шквал движутся на Крым – объявлено штормовое предупреждение
Ливни, грозы, шквал движутся на Крым – объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 01.11.2023
Ливни, грозы, шквал движутся на Крым – объявлено штормовое предупреждение
В Крыму ночью и утром 3 ноября ожидаются ливни с грозами и усиление ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС. РИА Новости Крым, 01.11.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму ночью и утром 3 ноября ожидаются ливни с грозами и усиление ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.В связи с этим высока вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП и нарушений транспортного сообщения. Кроме того, существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев, и возможными обрывами линий электропередачи.Спасатели призывают людей в период непогоды не выходить на пирсы и берегоукрепительные сооружения, не ходить в лес и горы, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы.Читайте также на РИА Новости Крым:Какая погода будет в Крыму в День народного единстваВ ноябре Землю накроют магнитные бури – прогноз ученыхЛето в конце октября: температура в Крыму может побить 100-летний рекорд
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4.7
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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штормовое предупреждение, крымская погода, погода в крыму, крым, мчс крыма, новости крыма, стихия
Ливни, грозы, шквал движутся на Крым – объявлено штормовое предупреждение

ГУ МЧС: в Крыму в пятницу ожидается опасная погода

12:21 01.11.2023 (обновлено: 12:27 01.11.2023)
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГроза
Гроза - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму ночью и утром 3 ноября ожидаются ливни с грозами и усиление ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и утром 3 ноября в Крыму ожидается кратковременное ухудшение погодных условий: дожди – в южных, центральных и восточных районах очень сильные, грозы, усиление восточного с переходом на юго-западный ветра 15-20 м/с", – сказано в сообщении.

В связи с этим высока вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП и нарушений транспортного сообщения. Кроме того, существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев, и возможными обрывами линий электропередачи.
Спасатели призывают людей в период непогоды не выходить на пирсы и берегоукрепительные сооружения, не ходить в лес и горы, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы.
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