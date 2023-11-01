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Ливни, грозы, шквал движутся на Крым – объявлено штормовое предупреждение

Ливни, грозы, шквал движутся на Крым – объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 01.11.2023

Ливни, грозы, шквал движутся на Крым – объявлено штормовое предупреждение

В Крыму ночью и утром 3 ноября ожидаются ливни с грозами и усиление ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС. РИА Новости Крым, 01.11.2023

2023-11-01T12:21

2023-11-01T12:21

2023-11-01T12:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму ночью и утром 3 ноября ожидаются ливни с грозами и усиление ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.В связи с этим высока вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП и нарушений транспортного сообщения. Кроме того, существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев, и возможными обрывами линий электропередачи.Спасатели призывают людей в период непогоды не выходить на пирсы и берегоукрепительные сооружения, не ходить в лес и горы, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы.Читайте также на РИА Новости Крым:Какая погода будет в Крыму в День народного единстваВ ноябре Землю накроют магнитные бури – прогноз ученыхЛето в конце октября: температура в Крыму может побить 100-летний рекорд

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2023

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