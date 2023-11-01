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Ливни, грозы, шквал движутся на Крым – объявлено штормовое предупреждение
Ливни, грозы, шквал движутся на Крым – объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 01.11.2023
Ливни, грозы, шквал движутся на Крым – объявлено штормовое предупреждение
В Крыму ночью и утром 3 ноября ожидаются ливни с грозами и усиление ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС. РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T12:21
2023-11-01T12:21
2023-11-01T12:27
штормовое предупреждение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму ночью и утром 3 ноября ожидаются ливни с грозами и усиление ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.В связи с этим высока вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП и нарушений транспортного сообщения. Кроме того, существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев, и возможными обрывами линий электропередачи.Спасатели призывают людей в период непогоды не выходить на пирсы и берегоукрепительные сооружения, не ходить в лес и горы, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы.Читайте также на РИА Новости Крым:Какая погода будет в Крыму в День народного единстваВ ноябре Землю накроют магнитные бури – прогноз ученыхЛето в конце октября: температура в Крыму может побить 100-летний рекорд
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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штормовое предупреждение, крымская погода, погода в крыму, крым, мчс крыма, новости крыма, стихия
Ливни, грозы, шквал движутся на Крым – объявлено штормовое предупреждение
ГУ МЧС: в Крыму в пятницу ожидается опасная погода
12:21 01.11.2023 (обновлено: 12:27 01.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму ночью и утром 3 ноября ожидаются ливни с грозами и усиление ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и утром 3 ноября в Крыму ожидается кратковременное ухудшение погодных условий: дожди – в южных, центральных и восточных районах очень сильные, грозы, усиление восточного с переходом на юго-западный ветра 15-20 м/с", – сказано в сообщении.
В связи с этим высока вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП и нарушений транспортного сообщения. Кроме того, существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев, и возможными обрывами линий электропередачи.
Спасатели призывают людей в период непогоды не выходить на пирсы и берегоукрепительные сооружения, не ходить в лес и горы, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы.
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