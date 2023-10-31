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В ноябре Землю накроют магнитные бури – прогноз ученых
В ноябре Землю накроют магнитные бури – прогноз ученых - РИА Новости Крым, 31.10.2023
В ноябре Землю накроют магнитные бури – прогноз ученых
Геомагнитный фон в ноябре будет периодически повышаться, а в конце месяца над Землей пронесется двухдневная магнитная буря. Соответствующий прогноз дают ученые... РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T21:37
2023-10-31T21:37
2023-10-31T21:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Геомагнитный фон в ноябре будет периодически повышаться, а в конце месяца над Землей пронесется двухдневная магнитная буря. Соответствующий прогноз дают ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.По данным ученых, 1 и 2 ноября вероятность возникновения магнитных бурь не превысит 5%, далее до 8 ноября включительно геомагнитный фон останется спокойным.Небольшое повышение геомагнитной активности ожидается 9 ноября. Затем слабые магнитосферные возмущения ожидаются 22, 24 и 25 ноября. Однако их сила не достигнет даже минимальных значений, достаточных для уровня магнитной бури.А вот 26 и 27 ноября над Землей разразится настоящая магнитная буря уровня G1, которая будет продолжаться в течение двух суток. Дальнейшего прогноза ученые лаборатории пока не дают.Ранее заведующий лабораторией "Рентгеновская астрономия солнца" Физического института имени Лебедева РАН Сергей Кузин рассказал о статистических исследованиях на тему взаимосвязи плохого самочувствия людей и магнитными возмущениями: такие исследования проводились, но прямую связь доказать не удалось. По словам ученого, принимать прогнозы космической погоды слишком близко к сердцу не стоит, поскольку их влияние на человека в любом случае не выше, чем некоторые повседневные земные факторы – например, поездка в метро или троллейбусе. Читайте также на РИА Новости Крым:Ученый объяснила влияние магнитных бурь на человекаКрымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник ЗемлиУченые нашли старейшие из известных галактик в космосе
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здоровье, магнитные бури, новости, космос, ран, метеозависимость
В ноябре Землю накроют магнитные бури – прогноз ученых
Ученые дали прогноз магнитных бурь на ноябрь