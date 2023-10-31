Рейтинг@Mail.ru
В ноябре Землю накроют магнитные бури – прогноз ученых - РИА Новости Крым, 31.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231031/v-noyabre-zemlyu-nakroyut-magnitnye-buri--prognoz-uchenykh-1132443070.html
В ноябре Землю накроют магнитные бури – прогноз ученых
В ноябре Землю накроют магнитные бури – прогноз ученых - РИА Новости Крым, 31.10.2023
В ноябре Землю накроют магнитные бури – прогноз ученых
Геомагнитный фон в ноябре будет периодически повышаться, а в конце месяца над Землей пронесется двухдневная магнитная буря. Соответствующий прогноз дают ученые... РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T21:37
2023-10-31T21:37
здоровье
магнитные бури
новости
космос
ран
метеозависимость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111418/11/1114181161_0:0:965:543_1920x0_80_0_0_c872d5eb7e3a1af1be7239728de4b144.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Геомагнитный фон в ноябре будет периодически повышаться, а в конце месяца над Землей пронесется двухдневная магнитная буря. Соответствующий прогноз дают ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.По данным ученых, 1 и 2 ноября вероятность возникновения магнитных бурь не превысит 5%, далее до 8 ноября включительно геомагнитный фон останется спокойным.Небольшое повышение геомагнитной активности ожидается 9 ноября. Затем слабые магнитосферные возмущения ожидаются 22, 24 и 25 ноября. Однако их сила не достигнет даже минимальных значений, достаточных для уровня магнитной бури.А вот 26 и 27 ноября над Землей разразится настоящая магнитная буря уровня G1, которая будет продолжаться в течение двух суток. Дальнейшего прогноза ученые лаборатории пока не дают.Ранее заведующий лабораторией "Рентгеновская астрономия солнца" Физического института имени Лебедева РАН Сергей Кузин рассказал о статистических исследованиях на тему взаимосвязи плохого самочувствия людей и магнитными возмущениями: такие исследования проводились, но прямую связь доказать не удалось. По словам ученого, принимать прогнозы космической погоды слишком близко к сердцу не стоит, поскольку их влияние на человека в любом случае не выше, чем некоторые повседневные земные факторы – например, поездка в метро или троллейбусе. Читайте также на РИА Новости Крым:Ученый объяснила влияние магнитных бурь на человекаКрымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник ЗемлиУченые нашли старейшие из известных галактик в космосе
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111418/11/1114181161_121:0:845:543_1920x0_80_0_0_cce208f2a0f7f752e9752d0a3c6b6dfd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, магнитные бури, новости, космос, ран, метеозависимость
В ноябре Землю накроют магнитные бури – прогноз ученых

Ученые дали прогноз магнитных бурь на ноябрь

21:37 31.10.2023
 
© NASA / GSFC/SDOВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
© NASA / GSFC/SDO
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Геомагнитный фон в ноябре будет периодически повышаться, а в конце месяца над Землей пронесется двухдневная магнитная буря. Соответствующий прогноз дают ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
По данным ученых, 1 и 2 ноября вероятность возникновения магнитных бурь не превысит 5%, далее до 8 ноября включительно геомагнитный фон останется спокойным.
Небольшое повышение геомагнитной активности ожидается 9 ноября. Затем слабые магнитосферные возмущения ожидаются 22, 24 и 25 ноября. Однако их сила не достигнет даже минимальных значений, достаточных для уровня магнитной бури.
А вот 26 и 27 ноября над Землей разразится настоящая магнитная буря уровня G1, которая будет продолжаться в течение двух суток. Дальнейшего прогноза ученые лаборатории пока не дают.
Ранее заведующий лабораторией "Рентгеновская астрономия солнца" Физического института имени Лебедева РАН Сергей Кузин рассказал о статистических исследованиях на тему взаимосвязи плохого самочувствия людей и магнитными возмущениями: такие исследования проводились, но прямую связь доказать не удалось. По словам ученого, принимать прогнозы космической погоды слишком близко к сердцу не стоит, поскольку их влияние на человека в любом случае не выше, чем некоторые повседневные земные факторы – например, поездка в метро или троллейбусе.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ученый объяснила влияние магнитных бурь на человека
Крымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник Земли
Ученые нашли старейшие из известных галактик в космосе
 
ЗдоровьеМагнитные буриНовостикосмосРАНМетеозависимость
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:26В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
22:23Дым в Севастопольской бухте и ракетная тревога - что происходит
22:07Из Москвы в новые регионы и Крым отправится мультимедийный автопоезд
22:02В Севастополе воздушная тревога
21:55В Севастополе обнаружили проблему с регистрацией участников СВО в отелях
21:37В ноябре Землю накроют магнитные бури – прогноз ученых
21:15Каких туристов ждет Севастополь в будущем году
20:55В США наконец признали: альтернативы зерновой сделке быть не может
20:44ЧП с балконом в Щелкино: что привело к трагедии
20:38Миллион "квадратов": Крым перевыполняет план по строительству жилья
20:12Рост заболеваемости COVID: ситуация по стране и Крыму
19:49Симферопольский район просит столицу поделиться налогами
19:47Автобус с пассажирами столкнулся с иномаркой в Симферополе: что известно
19:21В Крыму сушат овощи для окопного борща, вяжут табуретки и масксети
18:59Золото осени: каким был октябрь в фото РИА Новости Крым
18:26Дорога на Беляус: проезд к "Крымским мальдивам" отремонтируют
17:57В чем опасность самолетов F-16 на Украине – эксперт
17:28В Севастополе во вторник вечером будет громко
17:22Mriya Resort & SPA получила самую престижную награду как премиум-отельер
17:17Росатом в Крыму будет развивать общественный электротранспорт - Аксенов
Лента новостейМолния