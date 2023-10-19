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Геомагнитная активность: когда ждать и в чем опасность
Геомагнитная активность: когда ждать и в чем опасность - РИА Новости Крым, 19.10.2023
Геомагнитная активность: когда ждать и в чем опасность
Вероятность магнитных бурь в ближайшие три дня составляет около 30 процентов, однако слабые геомагнитные возмущения все же ожидаются. Соответствующий прогноз... РИА Новости Крым, 19.10.2023
2023-10-19T11:28
2023-10-19T11:28
2023-10-19T11:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Вероятность магнитных бурь в ближайшие три дня составляет около 30 процентов, однако слабые геомагнитные возмущения все же ожидаются. Соответствующий прогноз дают ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. Прогноз до середины ноябряПо данным ученых, небольшое повышение геомагнитной активности ожидается с 00:00 по 6:00 20 октября, а также с 6:00 и до полудня 21 октября.Далее слабые магнитосферные возмущения ожидаются 1, 9, 13 и 14 ноября. Однако их сила не достигнет даже минимальных значений, достаточных для уровня магнитной бури.Не страшнее, чем троллейбусКак рассказал РИА Новости Крым заведующий лабораторией "Рентгеновская астрономия солнца" Физического института имени Лебедева РАН Сергей Кузин, ряд статистических исследований на тему взаимосвязи плохого самочувствия людей и магнитными возмущениями были проведены как в России, так и за рубежом.По словам ученого, принимать прогнозы космической погоды слишком близко к сердцу не стоит, поскольку их влияние на человека в любом случае не выше, чем некоторые повседневные земные факторы."Жители больших городов ежедневно пользуются метро, а в Крыму есть троллейбусы. Вот тут влияние примерно такое же, но никому не приходит в голову переживать на этот счет", - привел пример ученый.Ранее врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Павлова рассказала, что электромагнитным влияниям во время магнитных бурь больше всего подвержены пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем, однако в большинстве случаев люди начинают испытывать неприятные ощущения из-за собственной мнительности. Читайте также на РИА Новости Крым:Ученый объяснила влияние магнитных бурь на человекаНейропсихолог предупредила об опасности магнитных бурьКрымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник Земли
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Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
крым, россия, новости, здоровье, магнитные бури, общество, сергей кузин
Геомагнитная активность: когда ждать и в чем опасность
Ученый Кузин: связь магнитных бурь и плохого самочувствия людей не доказана
11:28 19.10.2023 (обновлено: 11:35 19.10.2023)
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым.
Вероятность магнитных бурь в ближайшие три дня составляет около 30 процентов, однако слабые геомагнитные возмущения все же ожидаются. Соответствующий прогноз дают ученые
Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
Прогноз до середины ноября
"Вероятность магнитной бури 19, 20, 21 октября не превышает 30%, сильного магнитного шторма - не более 5%", - сказано в сообщении.
По данным ученых, небольшое повышение геомагнитной активности ожидается с 00:00 по 6:00 20 октября, а также с 6:00 и до полудня 21 октября.
Далее слабые магнитосферные возмущения ожидаются 1, 9, 13 и 14 ноября. Однако их сила не достигнет даже минимальных значений, достаточных для уровня магнитной бури.
Не страшнее, чем троллейбус
Как рассказал РИА Новости Крым заведующий лабораторией "Рентгеновская астрономия солнца" Физического института имени Лебедева РАН Сергей Кузин, ряд статистических исследований на тему взаимосвязи плохого самочувствия людей и магнитными возмущениями были проведены как в России, так и за рубежом.
"Коллеги занимались этим вопросом и не смогли доказать корреляцию между магнитными бурями и всплеском обострения сердечно-сосудистых заболеваний. С одной стороны, некоторый рост отмечался. Но совершенно не понятно, насколько это связанно именно с магнитными бурями, а не с информационными сообщениями о них. Прочитав информацию, мнительные люди начинают ощущать симптомы. То есть прямой научной связи не установлено", - говорит Кузин.
По словам ученого, принимать прогнозы космической погоды слишком близко к сердцу не стоит, поскольку их влияние на человека в любом случае не выше, чем некоторые повседневные земные факторы.
"Жители больших городов ежедневно пользуются метро, а в Крыму есть троллейбусы. Вот тут влияние примерно такое же, но никому не приходит в голову переживать на этот счет", - привел пример ученый.
Ранее врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Павлова рассказала, что электромагнитным влияниям во время магнитных бурь больше всего подвержены пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем
, однако в большинстве случаев люди начинают испытывать неприятные ощущения из-за собственной мнительности.
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