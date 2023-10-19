https://crimea.ria.ru/20231019/geomagnitnaya-aktivnost-kogda-zhdat-i-v-chem-opasnost-1132189919.html

Геомагнитная активность: когда ждать и в чем опасность

Геомагнитная активность: когда ждать и в чем опасность - РИА Новости Крым, 19.10.2023

Геомагнитная активность: когда ждать и в чем опасность

Вероятность магнитных бурь в ближайшие три дня составляет около 30 процентов, однако слабые геомагнитные возмущения все же ожидаются. Соответствующий прогноз... РИА Новости Крым, 19.10.2023

2023-10-19T11:28

2023-10-19T11:28

2023-10-19T11:35

крым

россия

новости

здоровье

магнитные бури

общество

сергей кузин

эксклюзивы риа новости крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/07/1122293809_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c9e90f846ac1df625f3e91df4b78de00.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Вероятность магнитных бурь в ближайшие три дня составляет около 30 процентов, однако слабые геомагнитные возмущения все же ожидаются. Соответствующий прогноз дают ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. Прогноз до середины ноябряПо данным ученых, небольшое повышение геомагнитной активности ожидается с 00:00 по 6:00 20 октября, а также с 6:00 и до полудня 21 октября.Далее слабые магнитосферные возмущения ожидаются 1, 9, 13 и 14 ноября. Однако их сила не достигнет даже минимальных значений, достаточных для уровня магнитной бури.Не страшнее, чем троллейбусКак рассказал РИА Новости Крым заведующий лабораторией "Рентгеновская астрономия солнца" Физического института имени Лебедева РАН Сергей Кузин, ряд статистических исследований на тему взаимосвязи плохого самочувствия людей и магнитными возмущениями были проведены как в России, так и за рубежом.По словам ученого, принимать прогнозы космической погоды слишком близко к сердцу не стоит, поскольку их влияние на человека в любом случае не выше, чем некоторые повседневные земные факторы."Жители больших городов ежедневно пользуются метро, а в Крыму есть троллейбусы. Вот тут влияние примерно такое же, но никому не приходит в голову переживать на этот счет", - привел пример ученый.Ранее врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Павлова рассказала, что электромагнитным влияниям во время магнитных бурь больше всего подвержены пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем, однако в большинстве случаев люди начинают испытывать неприятные ощущения из-за собственной мнительности. Читайте также на РИА Новости Крым:Ученый объяснила влияние магнитных бурь на человекаНейропсихолог предупредила об опасности магнитных бурьКрымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник Земли

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

крым, россия, новости, здоровье, магнитные бури, общество, сергей кузин