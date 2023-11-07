https://crimea.ria.ru/20231107/leto-prodolzhaetsya-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-vtornik-1132606461.html

Лето продолжается: прогноз погоды для Крыма на вторник

Лето продолжается: прогноз погоды для Крыма на вторник - РИА Новости Крым, 07.11.2023

Лето продолжается: прогноз погоды для Крыма на вторник

Во вторник погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 07.11.2023

2023-11-07T00:01

2023-11-07T00:01

2023-11-07T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 8…10, днем 18…20 градусов тепла.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 12…14, днем +19…21.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии также не ожидается дождей, временами небо будут затягивать облака. Температура воздуха ночью от +13 до 15, днем столбики термометров поднимутся до +18...20 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Зима в Крыму будет нестандартной – ФОБОСТакого не было 32 года: в Крыму побит температурный рекордПогода балует: отопительный сезон в Крыму поставили на паузу

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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