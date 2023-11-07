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Лето продолжается: прогноз погоды для Крыма на вторник
Лето продолжается: прогноз погоды для Крыма на вторник - РИА Новости Крым, 07.11.2023
Лето продолжается: прогноз погоды для Крыма на вторник
Во вторник погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-07T00:01
2023-11-07T00:01
2023-11-07T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 8…10, днем 18…20 градусов тепла.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 12…14, днем +19…21.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии также не ожидается дождей, временами небо будут затягивать облака. Температура воздуха ночью от +13 до 15, днем столбики термометров поднимутся до +18...20 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Зима в Крыму будет нестандартной – ФОБОСТакого не было 32 года: в Крыму побит температурный рекордПогода балует: отопительный сезон в Крыму поставили на паузу
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Лето продолжается: прогноз погоды для Крыма на вторник
Гидрометцентр: во вторник в Крыму осадков не ожидается
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8…13, на побережье до 15 градусов тепла, днем +17…22, в горах +10…15", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 8…10, днем 18…20 градусов тепла.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 12…14, днем +19…21.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии также не ожидается дождей, временами небо будут затягивать облака. Температура воздуха ночью от +13 до 15, днем столбики термометров поднимутся до +18...20 градусов.
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