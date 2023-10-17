https://crimea.ria.ru/20231017/v-sakakh-simferopole-evpatorii-i-yalte-vklyuchayut-otoplenie-1132142264.html

В Саках, Симферополе, Евпатории и Ялте включают отопление

В Саках, Симферополе, Евпатории и Ялте включают отопление - РИА Новости Крым, 17.10.2023

В Саках, Симферополе, Евпатории и Ялте включают отопление

После рекомендации от главы крымского правительства Юрия Гоцанюка, которую он озвучил накануне, муниципалитеты Крыма начали постепенно заявлять о начале... РИА Новости Крым, 17.10.2023

2023-10-17T21:33

2023-10-17T21:33

2023-10-17T21:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. После рекомендации от главы крымского правительства Юрия Гоцанюка, которую он озвучил накануне, муниципалитеты Крыма начали постепенно заявлять о начале отопительного сезона. В каких городах уже теплеют батареи, а где жителям придется подталкивать чиновников и как это сделать, выяснял сайт РИА Новости Крым.С 17 октября отопительный сезон стартовал в Симферополе и в Саках. Эти два города с сегодняшнего дня начинают подавать тепло сначала в социальные учреждения – школы, больницы, дома культуры – а следом и в многоквартирные дома. Об этом сообщает в своих соцсетях ПАО “КРЫМТЭЦ”.Как сообщили в администрации Симферополя, после запуска теплоносителя магистральные и квартальные сети заполняются водой, затем открываются внутридомовые задвижки и управляющие организации приступают к пуско-наладочным работам по регулировке систем отопления в квартирах МКД. Следом за этим отозвались власти Ялты. Как сообщила глава администрации Янина Павленко, объекты социальной сферы Ялты также начнут “теплеть” с сегодняшнего дня, но с какой скоростью, зависит от заявок руководителей.При этом глава Ялты уточнила, что, учитывая благоприятный прогноз погоды на ближайшие дни, со стартом отопительного сезона в жилфонде пока торопиться не будут, но активный мониторинг продолжится, и "в случае каких-то изменений отопление будет запущено незамедлительно".Аналогично не торопятся запускать отопительный сезон в Алуште. Как сообщила накануне на своей странице в соцсетях глава местной администрации Галина Огнева, температура в дошкольных, образовательных и медицинских учреждениях пока комфортная – “в среднем +18 - 20 градусов”.В Евпатории принято решение с 18 октября, начать отопительный сезон в общеобразовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения и социально-культурного назначения нашего города. "19 октября приступят к подаче тепла в многоквартирные дома", - сообщили городские власти.Жители других городов и сел Крыма, в которых еще не заявлялось о старте отопительного сезона, на холод в домах пока не жалуются и за помощью не обращаются, сообщил в беседе с РИА Новости Крым директор АНО “ЖКХ Контроль Республики Крым” Анатолий Петров. Однако, увы, это не означает, что все в порядке: многие крымчане, кто уже начал мерзнуть дома, предпочитают сначала решить проблему своими силами и зачастую опасными способами.Поскольку в соответствии с законодательством старт отопительному сезону дают главы муниципалитетов, решение о подаче тепла в дома сильно зависит от человеческого фактора, отмечает директор “ЖКХ Контроля” в Крыму.Куда жаловатьсяВ том случае, если муниципалитет раскачивается слишком медленно, жители вместо кустарного обогрева могут и должны сами заявить о необходимости подать отопление в холодные дома. Для этого, поясняет специалист, необходимо привлекать управляющую компанию и с ее помощью фиксировать несоответствующее нормативам понижение температуры.К слову, этим же механизмом жителям республики настоятельно рекомендовал пользоваться и глава крымского правительства. Как пояснил Юрий Гоцанюк, в тех районах, где еще не принято централизованное решение о начале отопительного сезона, жители могут сами подать заявку на отопление.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялта с 1 ноября запускает отопление в жилых домахКрымчанам пообещали успешный отопительный сезонСимферопольские села без света по десять часов – что говорят чиновники

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