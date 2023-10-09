https://crimea.ria.ru/20231009/simferopolskie-sela-bez-sveta-po-desyat-chasov---chto-govoryat-chinovniki-1131944274.html

Симферопольские села без света по десять часов - что говорят чиновники

Симферопольские села без света по десять часов - что говорят чиновники - РИА Новости Крым, 09.10.2023

Симферопольские села без света по десять часов - что говорят чиновники

Накануне вечером из-за сильного ветра часть сел Симферопольского района остались без света, в ряде случаев аварийное отключение растянулось на срок более десяти РИА Новости Крым, 09.10.2023

2023-10-09T11:02

2023-10-09T11:02

2023-10-09T11:02

эксклюзивы риа новости крым

отключение электроэнергии в крыму

электросети

отключение электроэнергии

денис кратюк

симферопольский район

александр макарь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Накануне вечером из-за сильного ветра часть сел Симферопольского района остались без света, в ряде случаев аварийное отключение растянулось на срок более десяти часов, при этом жители не газифицированных населенных пунктов из-за отсутствия электричества лишились возможности даже приготовить пишу, сообщают РИА Новости Крым абоненты села Клиновка.Ситуация в Симферопольском районеАналогичные жалобы жителей других местных сел появились на официальных страницах компании "Крымэнерго" в социальных сетях.По словам абонентов, связаться с абонентским отделом РЭС по телефону проблематично, в Единой диспетчерской служба сигналы принимают, однако ускорить проведение восстановительных работ не могут. На горячей линии Совмина констатируют, что аварии на сетях по всему району произошли из-за плохой погоды. При этом местные жители пишут, что случай не первый: даже в зимнее время населенные пункты района в непогоду остаются без света до двух суток.Когда появится светПо его словам, нехватки рабочих бригад "Крымэнерго" не испытывает, однако в случае массовых аварий жителям, действительно, приходится ожидать своей очереди: главная проблема - в доступе к частным сетям."В основном есть частные подстанции, где есть проблемы с доступом к электросетям. Бригад хватает, если что их добавляют из Красногвардейского района. Заявки отрабатываются по мере поступления. Если есть какая-то проблема, нужно просто дождаться своей очереди. Ремонты ведутся от сложного к простому", - говорит глава района.Как ускорить ремонтыПо словам Кратюка, в случае, когда абоненты не могут дозвониться диспетчерам ресурсоснабжающей компании, при этом электроэнергии нет подолгу, продублировать заявку лучше обращением в администрацию района: чиновники берут вопросы на контроль.Аналогичный совет дает руководитель Центра управления регионом Александр Макарь, который по сигналу РИА Новости Крым рекомендовал крымчанам в таких ситуациях также оставлять сообщения в социальных сетях - чем больше таких сообщений, тем быстрее на них обратят внимание."Прежде всего, здесь власти района - они ответственны на местах за взаимодействие с ресурсопоставляющими организациями. Если не получается таким образом, тогда уже нужно идти выше. В части нашей работы: у нас система автоматом подтягивает жалобы из социальных сетей и градирует их по количеству. Поэтому в соцсети писать имеет смысл - прежде всего ВК и ОК. Мы отслеживаем городские, районные группы, лучше всего писать в официальные группы местных администраций", - рекомендует Макарь.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Симферопольского района на сутки останется без водыИли дорого, или его нет: что не нравится россиянам в своем жильеПогода в доме: когда в Крыму начнется отопительный сезон?

симферопольский район

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2023

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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