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Симферопольские села без света по десять часов - что говорят чиновники
Симферопольские села без света по десять часов - что говорят чиновники - РИА Новости Крым, 09.10.2023
Симферопольские села без света по десять часов - что говорят чиновники
Накануне вечером из-за сильного ветра часть сел Симферопольского района остались без света, в ряде случаев аварийное отключение растянулось на срок более десяти РИА Новости Крым, 09.10.2023
2023-10-09T11:02
2023-10-09T11:02
2023-10-09T11:02
эксклюзивы риа новости крым
отключение электроэнергии в крыму
электросети
отключение электроэнергии
денис кратюк
симферопольский район
александр макарь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Накануне вечером из-за сильного ветра часть сел Симферопольского района остались без света, в ряде случаев аварийное отключение растянулось на срок более десяти часов, при этом жители не газифицированных населенных пунктов из-за отсутствия электричества лишились возможности даже приготовить пишу, сообщают РИА Новости Крым абоненты села Клиновка.Ситуация в Симферопольском районеАналогичные жалобы жителей других местных сел появились на официальных страницах компании "Крымэнерго" в социальных сетях.По словам абонентов, связаться с абонентским отделом РЭС по телефону проблематично, в Единой диспетчерской служба сигналы принимают, однако ускорить проведение восстановительных работ не могут. На горячей линии Совмина констатируют, что аварии на сетях по всему району произошли из-за плохой погоды. При этом местные жители пишут, что случай не первый: даже в зимнее время населенные пункты района в непогоду остаются без света до двух суток.Когда появится светПо его словам, нехватки рабочих бригад "Крымэнерго" не испытывает, однако в случае массовых аварий жителям, действительно, приходится ожидать своей очереди: главная проблема - в доступе к частным сетям."В основном есть частные подстанции, где есть проблемы с доступом к электросетям. Бригад хватает, если что их добавляют из Красногвардейского района. Заявки отрабатываются по мере поступления. Если есть какая-то проблема, нужно просто дождаться своей очереди. Ремонты ведутся от сложного к простому", - говорит глава района.Как ускорить ремонтыПо словам Кратюка, в случае, когда абоненты не могут дозвониться диспетчерам ресурсоснабжающей компании, при этом электроэнергии нет подолгу, продублировать заявку лучше обращением в администрацию района: чиновники берут вопросы на контроль.Аналогичный совет дает руководитель Центра управления регионом Александр Макарь, который по сигналу РИА Новости Крым рекомендовал крымчанам в таких ситуациях также оставлять сообщения в социальных сетях - чем больше таких сообщений, тем быстрее на них обратят внимание."Прежде всего, здесь власти района - они ответственны на местах за взаимодействие с ресурсопоставляющими организациями. Если не получается таким образом, тогда уже нужно идти выше. В части нашей работы: у нас система автоматом подтягивает жалобы из социальных сетей и градирует их по количеству. Поэтому в соцсети писать имеет смысл - прежде всего ВК и ОК. Мы отслеживаем городские, районные группы, лучше всего писать в официальные группы местных администраций", - рекомендует Макарь.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Симферопольского района на сутки останется без водыИли дорого, или его нет: что не нравится россиянам в своем жильеПогода в доме: когда в Крыму начнется отопительный сезон?
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Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
отключение электроэнергии в крыму, электросети, отключение электроэнергии, денис кратюк, симферопольский район, александр макарь
Симферопольские села без света по десять часов - что говорят чиновники
Глава Симферопольского района Кратюк: свет в домах жителей появится в течение двух часов
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Накануне вечером из-за сильного ветра часть сел Симферопольского района остались без света, в ряде случаев аварийное отключение растянулось на срок более десяти часов, при этом жители не газифицированных населенных пунктов из-за отсутствия электричества лишились возможности даже приготовить пишу, сообщают РИА Новости Крым абоненты села Клиновка.
Ситуация в Симферопольском районе
"Сидим без света больше 10 часов. Село Клиновка, Симферопольский район. Газа в селе нет, поэтому во многих домах все на электричестве. Отопление - электрокотел, вода подается в дом из скважины насосом, еду готовим на электроплите", - сообщили жители района.
Аналогичные жалобы жителей других местных сел появились на официальных страницах компании "Крымэнерго" в социальных сетях.
По словам абонентов, связаться с абонентским отделом РЭС по телефону проблематично, в Единой диспетчерской служба сигналы принимают, однако ускорить проведение восстановительных работ не могут. На горячей линии Совмина констатируют, что аварии на сетях по всему району произошли из-за плохой погоды. При этом местные жители пишут, что случай не первый: даже в зимнее время населенные пункты района в непогоду остаются без света до двух суток.
Когда появится свет
"Ремонт идет на высоковольтной линии. В течение двух часов ситуацию исправят, если мы говорим о Клиновке. В Мирном и ряде других сел электроснабжение уже восстановлено. Все шесть бригад работают на территории района. Сегодня до 12 часов все вопросы будут сняты", - прокомментировал РИА Новости Крым ситуацию глава района Денис Кратюк.
По его словам, нехватки рабочих бригад "Крымэнерго" не испытывает, однако в случае массовых аварий жителям, действительно, приходится ожидать своей очереди: главная проблема - в доступе к частным сетям.
"В основном есть частные подстанции, где есть проблемы с доступом к электросетям. Бригад хватает, если что их добавляют из Красногвардейского района. Заявки отрабатываются по мере поступления. Если есть какая-то проблема, нужно просто дождаться своей очереди. Ремонты ведутся от сложного к простому", - говорит глава района.
Как ускорить ремонты
По словам Кратюка, в случае, когда абоненты не могут дозвониться диспетчерам ресурсоснабжающей компании, при этом электроэнергии нет подолгу, продублировать заявку лучше обращением в администрацию района: чиновники берут вопросы на контроль.
Аналогичный совет дает руководитель Центра управления регионом Александр Макарь, который по сигналу РИА Новости Крым рекомендовал крымчанам в таких ситуациях также оставлять сообщения в социальных сетях - чем больше таких сообщений, тем быстрее на них обратят внимание.
"Прежде всего, здесь власти района - они ответственны на местах за взаимодействие с ресурсопоставляющими организациями. Если не получается таким образом, тогда уже нужно идти выше. В части нашей работы: у нас система автоматом подтягивает жалобы из социальных сетей и градирует их по количеству. Поэтому в соцсети писать имеет смысл - прежде всего ВК и ОК. Мы отслеживаем городские, районные группы, лучше всего писать в официальные группы местных администраций", - рекомендует Макарь.
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