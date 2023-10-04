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Или дорого, или его нет: что не нравится россиянам в своем жилье

Или дорого, или его нет: что не нравится россиянам в своем жилье - РИА Новости Крым, 04.10.2023

Или дорого, или его нет: что не нравится россиянам в своем жилье

Самой большой проблемой современного жилья граждане России называют стоимость его содержания и тарифы жилищно-коммунальных услуг. К таким выводам пришли... РИА Новости Крым, 04.10.2023

2023-10-04T07:03

2023-10-04T07:03

2023-10-04T00:19

жкх

общество

россия

жилье

опрос

мнения

цены и тарифы

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Самой большой проблемой современного жилья граждане России называют стоимость его содержания и тарифы жилищно-коммунальных услуг. К таким выводам пришли исследователи ВЦИОМ, проанализировав результаты тематического опроса россиян.Как отметили в центре исследования общественного мнения, поводы для недовольства, когда речь идет о недвижимости, за последние годы у россиян немного изменились. Если в 2007 году жители страны в первую очередь возмущались теснотой жилья и нехваткой жилплощади, то теперь на первое место вышли коммунальные платежи.На втором месте стоит фактор отсутствия собственного жилья: недовольство по этому поводу высказал каждый четвертый участник опроса. По сравнению с данными за 2018 год, число таких респондентов увеличилось на 10%.При этом 23% опрошенных россиян заявили, что в ближайшее время собираются обзавестись своим жильем. Показатель не изменился по сравнению с 2018 годом. В целом же опрос показал, что жители России жильем обеспечены: 79% участников заявили, что у них есть своя жилплощадь, снимают квартиру, дом или комнату – 9% опрошенных.Среди тех, кто уже является собственником жилья, около 18% заявили, что недовольны текущими условиями проживания. Но при этом 75% опрошенных не собираются в ближайшее время улучшать жилищные условия. Правда, из них только 37% подтвердили, что не нуждаются в этом. Еще 38% признались, что у них пока нет такой возможности.Читайте также на РИА Новости Крым:Можно ли не платить за коммуналку – ответ РоскачестваКак законно сделать перепланировку квартиры – главный инспектор КрымаВ Крыму оценили ужесточение льготной ипотечной программы

https://crimea.ria.ru/20220525/kak-platit-za-kommunalku-esli-net-deneg--1123328073.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, общество, россия, жилье, опрос, мнения, цены и тарифы, новости