https://crimea.ria.ru/20231002/kak-zakonno-sdelat-pereplanirovku-kvartiry--glavnyy-inspektor-kryma-1131677779.html

Как законно сделать перепланировку квартиры – главный инспектор Крыма

Как законно сделать перепланировку квартиры – главный инспектор Крыма - РИА Новости Крым, 02.10.2023

Как законно сделать перепланировку квартиры – главный инспектор Крыма

Любая перепланировка в жилой квартире обязательно требует предварительного согласования и внесения изменений в технический паспорт помещения. В противном случае РИА Новости Крым, 02.10.2023

2023-10-02T07:08

2023-10-02T07:08

2023-10-02T07:08

радио "спутник в крыму"

жкх

общество

жилье

жилье в крыму

право собственности

закон и право

совет эксперта

мнения

дмитрий разумовский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Любая перепланировка в жилой квартире обязательно требует предварительного согласования и внесения изменений в технический паспорт помещения. В противном случае ни продать, ни подарить квартиру не получится. Как провести работы законно и что делать, если квартира уже перепланирована без разрешений - в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник инспекции по жилищному надзору Республики Крым, главный государственный жилищный инспектор РК Дмитрий Разумовский.Переустройство и перепланировкаДля того, чтобы сделать законную перепланировку или переустройство в своей квартире, сначала придется обратиться в местную администрацию. Как правило, этими вопросами занимается департамент архитектуры. Список необходимых документов указан в ст.26 Жилищного Кодекса РФ."В любом случае будет необходим проект. Часто желания людей не совпадают с техническими возможностями, поэтому только лицензированный специалист может определить, какие конструктивные изменения можно вносить", - уточняет эксперт.Далее на место выйдет комиссия, когда согласование будет пройдено и работы произведены, комиссия придет повторно, чтобы проверить соответствие фактических изменений проектным. Далее на основании постановления местной администрации вносятся изменения в официальные документы, что при необходимости позволит проводить любые сделки с этой недвижимостью без всяких проблем.То же касается несущих конструкций, поскольку такие стены являются общим имуществом.Узаконить изменения"Способ узаконить изменения, сделанные без согласований, есть", - продолжает специалист.В этом случае, по его словам, необходимо сделать проект и обратиться в орган местного самоуправления. Дальнейшая процедура будет выглядеть так: отказ, обращение в суд, который назначит экспертизу проекта. Если экспертиза будет положительной, суд вынесет решение о том, чтобы узаконить перепланировку. Если решение отрицательное, на собственника ляжет обязанность привести помещение в первоначальный вид.Если перепланировка у соседейЕсли перепланировку в квартире делают соседи, при этом есть подозрения, что работы ведутся незаконно и могут быть нарушены несущие конструкции, другие жильцы дома могут обратиться в управляющую компанию."Собственник обязан предоставить управляющей организации доступ к осмотру общего имущества. Получив предписание от управляющей организации, придется либо узаконить работы, либо от них отказаться и привести все в первоначальное состояние. Зачастую бывает так, что управляющая организация выходит, а работы согласованы и ведутся по проекту", - продолжает гость эфира.Также он обращает внимание на необходимость узаконивания переустройства балкона, если предполагается, что работы затронут несущие плиты.Читайте также на РИА Новости Крым:Перепланировка квартиры: что можно и нельзяКак сделать перепланировку в квартире без последствий - совет экспертаКак проверить законность перепланировки у соседей - инспектор

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, общество, жилье, жилье в крыму, право собственности, закон и право, совет эксперта, мнения, дмитрий разумовский, новости крыма