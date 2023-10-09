https://crimea.ria.ru/20231009/chast-simferopolskogo-rayona-na-sutki-ostanetsya-bez-vody-1131942205.html

Часть Симферопольского района на сутки останется без воды

Часть Симферопольского района на сутки останется без воды - РИА Новости Крым, 09.10.2023

Часть Симферопольского района на сутки останется без воды

В понедельник вечером в связи с аварийно - ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в ряде сел Симферопольского района. Об этом сообщили на... РИА Новости Крым, 09.10.2023

2023-10-09T09:09

2023-10-09T09:09

2023-10-09T09:09

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симферопольский район

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отключение воды в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. В понедельник вечером в связи с аварийно - ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в ряде сел Симферопольского района. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма". По данным организации, с 23.00 09 октября до 23.00 (ориентировочно) 10 октября воду отключат в селах Малиновка, Кизиловое, Каштановое, Партизанское и Приятное свидание (СНТ "Союз").Кроме того, в пгт. Красногвардейское ориентировочно до 17.00 будет проводиться дезинфекция водонапорной башни и сетей по улицам: Киевская, 50 лет Октября. До этого времени вода к употреблению будет не пригодна.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с водой в Крыму: возможности водохранилищ и подземных источниковГотовность 94 процента: как идет реконструкция водовода Феодосия-СудакВосстановление Каховской ГЭС: насколько это реально и когда – эксперт

симферопольский район

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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