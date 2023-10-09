https://crimea.ria.ru/20231009/chast-simferopolskogo-rayona-na-sutki-ostanetsya-bez-vody-1131942205.html
Часть Симферопольского района на сутки останется без воды
Часть Симферопольского района на сутки останется без воды - РИА Новости Крым, 09.10.2023
Часть Симферопольского района на сутки останется без воды
В понедельник вечером в связи с аварийно - ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в ряде сел Симферопольского района. Об этом сообщили на... РИА Новости Крым, 09.10.2023
2023-10-09T09:09
2023-10-09T09:09
2023-10-09T09:09
вода крыма
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симферопольский район
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крым
отключение воды в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. В понедельник вечером в связи с аварийно - ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в ряде сел Симферопольского района. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма". По данным организации, с 23.00 09 октября до 23.00 (ориентировочно) 10 октября воду отключат в селах Малиновка, Кизиловое, Каштановое, Партизанское и Приятное свидание (СНТ "Союз").Кроме того, в пгт. Красногвардейское ориентировочно до 17.00 будет проводиться дезинфекция водонапорной башни и сетей по улицам: Киевская, 50 лет Октября. До этого времени вода к употреблению будет не пригодна.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с водой в Крыму: возможности водохранилищ и подземных источниковГотовность 94 процента: как идет реконструкция водовода Феодосия-СудакВосстановление Каховской ГЭС: насколько это реально и когда – эксперт
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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вода крыма, вода в крыму, симферопольский район, жкх крыма и севастополя, новости крыма, крым, отключение воды в крыму
Часть Симферопольского района на сутки останется без воды
В нескольких селах Симферопольского района на сутки отключат воду из-за ремонта
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. В понедельник вечером в связи с аварийно - ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в ряде сел Симферопольского района. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".
По данным организации, с 23.00 09 октября до 23.00 (ориентировочно) 10 октября воду отключат в селах Малиновка, Кизиловое, Каштановое, Партизанское и Приятное свидание (СНТ "Союз").
"Основной объем работ планируется выполнить ориентировочно к 23:00 10 октября, а полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 06:00 11 октября. График подвоза питьевой воды на 10 октября будет размещен дополнительно", - говорится в сообщении.
Кроме того, в пгт. Красногвардейское ориентировочно до 17.00 будет проводиться дезинфекция водонапорной башни и сетей по улицам: Киевская, 50 лет Октября. До этого времени вода к употреблению будет не пригодна.
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