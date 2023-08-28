https://crimea.ria.ru/20230828/gotovnost-94-protsenta-kak-idet-rekonstruktsiya-vodovoda-feodosiya-sudak-1130996153.html

Готовность 94 процента: как идет реконструкция водовода Феодосия-Судак

Готовность 94 процента: как идет реконструкция водовода Феодосия-Судак - РИА Новости Крым, 28.08.2023

Готовность 94 процента: как идет реконструкция водовода Феодосия-Судак

Реконструкция водовода Феодосия-Судак подходит к финалу, строительная готовность объекта к этому времени превысила 90 процентов, сообщили в понедельник в... РИА Новости Крым, 28.08.2023

2023-08-28T20:49

2023-08-28T20:49

2023-08-28T20:49

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Реконструкция водовода Феодосия-Судак подходит к финалу, строительная готовность объекта к этому времени превысила 90 процентов, сообщили в понедельник в пресс-служба Минстроя РК. По данным профильного министерства, сейчас проводится пуско-наладка водонапорной насосной станции третьего подъема, завершаются работы по внутренним сетям освещения и благоустройству территории. На станции четвертого подъема выполняется отделка, монтаж вентиляции и сетей пожаротушения. На радиорелейной станции производится обвязка камеры гашения и камер переключения.Как сообщалось, в рамках реконструкции ведется строительство второй линии водовода от водопроводных очистных сооружений Феодосии до резервуаров чистой воды в Судаке, реконструкция водопроводных насосных станций, ремонт резервуаров чистой воды. В ходе реконструкции аварийной линии должен быть также произведен ремонт водовода от районных резервуаров чистой воды до резервуаров разрыва струи, водовода в обход поселка Щебетовка, выполнены другие необходимые работы.Общая протяженность реконструируемого участка - 52 км, трасса проходит по территории Феодосийского и Судакского городских округов. Пропускная способность водовода – 75 тыс. "кубов" в сутки. Стоимость строительства - более четырех млрд рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в декабре 2023 года. Читайте также на РИА Новости Крым:Максим Новик о воде, трубах и сроках замены сетей водоснабженияНовый водовод из Ростова в Донбасс почти достроен - ПушилинВода в трубах не подорожает независимо от ситуации – Госкомцен Крыма

https://crimea.ria.ru/20230606/naskolko-snizilis-poteri-vody-v-simferopole-iz-za-zameny-vodovodov-1129158246.html

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