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Что с водой в Крыму: возможности водохранилищ и подземных источников

Что с водой в Крыму: возможности водохранилищ и подземных источников - РИА Новости Крым, 09.10.2023

Что с водой в Крыму: возможности водохранилищ и подземных источников

Водохранилища естественного стока в Крыму наполнены на 62%, учитывая подземные источники, воды полуострову должно хватить на год. Об этом в эфире радио "Спутник РИА Новости Крым, 09.10.2023

2023-10-09T07:48

2023-10-09T07:48

2023-10-09T07:48

вода в крыму

радио "спутник в крыму"

водоснабжение

илья николенко

анатолий копачевский

мнения

крым

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Илья Николенко и Анатолий Копачевский о наполненности водохранилищ в Крыму Илья Николенко и Анатолий Копачевский о наполненности водохранилищ в Крыму audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Водохранилища естественного стока в Крыму наполнены на 62%, учитывая подземные источники, воды полуострову должно хватить на год. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко.Он уточнил, что водохранилища, которые питают Симферополь, наполнены на 53 млн куб. м, объем здесь за сентябрь уменьшился на 4 млн. В Ялте потери такие же, а суммарное наполнение водохранилищ – 28 млн куб. м., в Севастополе наполненность 44 млн куб. м., а уменьшение составило 5 миллионов кубов.По словам директора научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолия Копачевского, исходя из анализа наполняемости водохранилищ Крыма, "сентябрь однозначно можно считать одним из самых сухих месяцев в году" для полуострова.При этом год засухи для Крыма не критичен, отмечают эксперты. Важно, чтобы не было дефицита, который накапливается годами. У Крыма есть запас на год, сказал Николенко. И нужно разрабатывать комплексные мероприятия – по подготовке сетей, снижению утечек и планированию хозяйственной деятельности, чтобы не позволить проблеме затянуться, подчеркивают специалисты. Ранее стало известно, что в реке Салгир в разных районах Крыма обнаружены токсичные хлорорганические соединения, причем на том участке, где воду забирают для Симферопольского водохранилища, вода чистая, а через 80 км по течению опасных загрязнителей оказалась выше в 10 раз.Читайте также на РИА Новости Крым:Чрезвычайно засушливый сентябрь: гидрологи оценили запасы воды в КрымуКак в Крым вернут днепровскую воду – властиСумма ущерба от водной блокады Крыма Украиной выросла

https://crimea.ria.ru/20230805/zachem-dlya-zaschity-kryma-nuzhen-plan-stalina--eksperty-1130533654.html

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вода в крыму, водоснабжение, илья николенко, анатолий копачевский, мнения, крым