https://crimea.ria.ru/20221031/yalta-s-1-noyabrya-zapuskaet-otoplenie-v-zhilykh-domakh-1125177846.html

Ялта с 1 ноября запускает отопление в жилых домах

Ялта с 1 ноября запускает отопление в жилых домах - РИА Новости Крым, 31.10.2022

Ялта с 1 ноября запускает отопление в жилых домах

В Ялте с 1 ноября включат отопление в жилых домах. Об этом заявила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T16:05

2022-10-31T16:05

2022-10-31T16:05

городская среда

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

крым

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Ялте с 1 ноября включат отопление в жилых домах. Об этом заявила глава администрации города Янина Павленко.Все объекты социальной сферы отапливаются с 18 октября.Мэр также сообщила, что за подачу тепла в городе отвечают "Ялтинские тепловые сети" и филиал "Крымтеплокоммунэнерго", и призвала в случае каких-либо вопросов обращаться в эти организации.Ранее глава крымского правительства Юрий Гоцанюк сообщил о старте отопительного сезона в жилом фонде полуострова и предупредил, что процесс запуска займет несколько дней.

крым

ялта

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городская среда, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, крым, ялта