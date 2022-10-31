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Ялта с 1 ноября запускает отопление в жилых домах
Ялта с 1 ноября запускает отопление в жилых домах - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Ялта с 1 ноября запускает отопление в жилых домах
В Ялте с 1 ноября включат отопление в жилых домах. Об этом заявила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T16:05
2022-10-31T16:05
2022-10-31T16:05
городская среда
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
крым
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Ялте с 1 ноября включат отопление в жилых домах. Об этом заявила глава администрации города Янина Павленко.Все объекты социальной сферы отапливаются с 18 октября.Мэр также сообщила, что за подачу тепла в городе отвечают "Ялтинские тепловые сети" и филиал "Крымтеплокоммунэнерго", и призвала в случае каких-либо вопросов обращаться в эти организации.Ранее глава крымского правительства Юрий Гоцанюк сообщил о старте отопительного сезона в жилом фонде полуострова и предупредил, что процесс запуска займет несколько дней.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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городская среда, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, крым, ялта
Ялта с 1 ноября запускает отопление в жилых домах
Ялта с 1 ноября запускает отопление в жилых домах