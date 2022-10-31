Рейтинг@Mail.ru
Ялта с 1 ноября запускает отопление в жилых домах - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221031/yalta-s-1-noyabrya-zapuskaet-otoplenie-v-zhilykh-domakh-1125177846.html
Ялта с 1 ноября запускает отопление в жилых домах
Ялта с 1 ноября запускает отопление в жилых домах - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Ялта с 1 ноября запускает отопление в жилых домах
В Ялте с 1 ноября включат отопление в жилых домах. Об этом заявила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T16:05
2022-10-31T16:05
городская среда
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
крым
ялта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0c/1121112109_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f3d489943d92b4c638abc2c738d1971c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Ялте с 1 ноября включат отопление в жилых домах. Об этом заявила глава администрации города Янина Павленко.Все объекты социальной сферы отапливаются с 18 октября.Мэр также сообщила, что за подачу тепла в городе отвечают "Ялтинские тепловые сети" и филиал "Крымтеплокоммунэнерго", и призвала в случае каких-либо вопросов обращаться в эти организации.Ранее глава крымского правительства Юрий Гоцанюк сообщил о старте отопительного сезона в жилом фонде полуострова и предупредил, что процесс запуска займет несколько дней.
крым
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0c/1121112109_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_388ff7b83411cf4e591f038baaa760a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
городская среда, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, крым, ялта
Ялта с 1 ноября запускает отопление в жилых домах

Ялта с 1 ноября запускает отопление в жилых домах

16:05 31.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОтопление
Отопление - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Ялте с 1 ноября включат отопление в жилых домах. Об этом заявила глава администрации города Янина Павленко.
"С завтрашнего дня начинаем подачу тепла в жилфонд. Погода балует, положенных среднесуточных +8 до сих пор не фиксировалось, тем не менее, по просьбам ялтинцев начинаем. Запускаемся в тестовом режиме - проведем пуско-наладочные работы, чтобы холода не застали врасплох", - написала она в своем Telegram-канале.
Все объекты социальной сферы отапливаются с 18 октября.
Мэр также сообщила, что за подачу тепла в городе отвечают "Ялтинские тепловые сети" и филиал "Крымтеплокоммунэнерго", и призвала в случае каких-либо вопросов обращаться в эти организации.
Ранее глава крымского правительства Юрий Гоцанюк сообщил о старте отопительного сезона в жилом фонде полуострова и предупредил, что процесс запуска займет несколько дней.
Городская средаЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и СевастополяКрымЯлта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:35Дело о теракте на Крымском мосту: два обвиняемых остались в СИЗО
17:26Мероприятия по частичной мобилизации в России завершены – Минобороны
17:08В Симферополе на месте концлагеря "Картофельный городок" разобьют сквер
16:46По накатанной: США предложили ЕС ограничить экспорт КНР по примеру России
16:23Киевлян могут эвакуировать из-за энергетического кризиса – власти
16:11Жуткое ДТП на Кубани: два человека погибли и четверо пострадали
16:05Ялта с 1 ноября запускает отопление в жилых домах
15:22Конфликт вокруг Карабаха нужно завершать – Путин
15:17Между Крымом и материком запустят рельсовые автобусы вместо "Ласточек"
14:39Савельев рассказал об интенсивности движения на Крымском мосту
14:36В Крыму инициируют досрочную пенсию лицам из подразделений особого риска
14:33ВС России за сутки уничтожили 8 пунктов управления украинских войск
14:22ВС РФ успешно отразили попытки наступления ВСУ по двум направлениям – МО
14:11Аксенов объяснил задержки в снабжении мобилизованных крымчан
14:04ВС РФ поразили новые цели управления и энергетики на Украине – Минобороны
13:53Российский ТЭК заменил почти всю импортную химию в отрасли
13:44Названа цель заявлений Киева о планах "отвоевать" Крым
13:42Удары по Украине: повреждены 18 объектов, обесточены сотни городов и сел
13:35Аксенов назвал подлежащие национализации предприятия Крыма
13:32Киев остался без воды из-за повреждения энергообъекта
Лента новостейМолния