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Когда в Крыму включат отопление в жилых домах - РИА Новости Крым, 18.10.2022
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Когда в Крыму включат отопление в жилых домах
Когда в Крыму включат отопление в жилых домах - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Когда в Крыму включат отопление в жилых домах
Отопление во всех жилых домах Крыма включат в среду, процесс запуска займет несколько дней. Об этом заявил глава республиканского Совмина Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T17:52
2022-10-18T17:52
крым
юрий гоцанюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Отопление во всех жилых домах Крыма включат в среду, процесс запуска займет несколько дней. Об этом заявил глава республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.По его словам, на сегодняшний день 18 муниципалитетов республики уже подали тепло в детские сады, школы и больницы, а также в 32 многоквартирных дома. Однако со среды тепло начнут подавать во весь жилой фонд."Тепло во все многоквартирные дома республики будет запускаться завтра. Подключение тепла МКД занимает несколько дней. Вся необходимая работа по подключению домов будет проведена", - написал он в своем Telegram-канале и уточнил, что подключение объектов социальной сферы продолжается.Ранее о старте отопительного сезона сообщили власти Симферополя, Алушты и Ялты.
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крым, юрий гоцанюк
Когда в Крыму включат отопление в жилых домах

Премьер Гоцанюк: отопление в жилых домах Крыма включат 19 октября

17:52 18.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОтопление
Отопление - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Отопление во всех жилых домах Крыма включат в среду, процесс запуска займет несколько дней. Об этом заявил глава республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.
По его словам, на сегодняшний день 18 муниципалитетов республики уже подали тепло в детские сады, школы и больницы, а также в 32 многоквартирных дома. Однако со среды тепло начнут подавать во весь жилой фонд.
"Тепло во все многоквартирные дома республики будет запускаться завтра. Подключение тепла МКД занимает несколько дней. Вся необходимая работа по подключению домов будет проведена", - написал он в своем Telegram-канале и уточнил, что подключение объектов социальной сферы продолжается.
Ранее о старте отопительного сезона сообщили власти Симферополя, Алушты и Ялты.
 
КрымЮрий Гоцанюк
 
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