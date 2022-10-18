https://crimea.ria.ru/20221018/da-budet-teplo-v-yalte-i-alushte-vklyuchayut-otoplenie-1124946177.html

Да будет тепло: в Ялте и Алуште включают отопление

Да будет тепло: в Ялте и Алуште включают отопление - РИА Новости Крым, 18.10.2022

Да будет тепло: в Ялте и Алуште включают отопление

Отопительный сезон стартовал в соцобъектах Ялты, сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T09:30

2022-10-18T09:30

2022-10-18T09:30

крым

алушта

ялта

отопительный сезон в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Отопительный сезон стартовал в соцобъектах Ялты, сообщила глава администрации города Янина Павленко."Традиционно начинаем с объектов социальной сферы (школы, садики, больницы), где тепло подается по заявкам руководителей. С сегодняшнего дня уже подключен родильный дом, завтра – Ливадийская и инфекционная больницы, учреждения образования", - написала она в своем Telegram-канале накануне вечером.Однако в жилой фонд отопление пока не подается из-за достаточно высоких показателей температуры воздуха."В любом случае, рука на пульсе – тепло в жилфонд также готовы запустить незамедлительно", - добавила Павленко.О старте отопительного сезона объявила и мэр Алушты Галина Огнева. По ее словам, тепло в дома горожан начнет подаваться в среду."Несмотря на относительно теплые деньки, по ночам в домах алуштинцев уже прохладно. Сегодня подписала распоряжение о начале отопительного сезона, который стартует 19 октября", - проинформировала она на своей странице ВКонтакте.Накануне глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев сообщил о запуске отопления в больницах, детских садах и школах. А в многоквартирный фонд Симферополя тепло начнут подавать 19 октября.

https://crimea.ria.ru/20221017/v-simferopole-vklyuchayut-otoplenie-1124919548.html

https://crimea.ria.ru/20221014/zhdat-li-teplykh-batarey-v-sevastopole-v-oktyabre-1124892191.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, алушта, ялта, отопительный сезон в крыму