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Да будет тепло: в Ялте и Алуште включают отопление - РИА Новости Крым, 18.10.2022
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Да будет тепло: в Ялте и Алуште включают отопление
Да будет тепло: в Ялте и Алуште включают отопление - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Да будет тепло: в Ялте и Алуште включают отопление
Отопительный сезон стартовал в соцобъектах Ялты, сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T09:30
2022-10-18T09:30
крым
алушта
ялта
отопительный сезон в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Отопительный сезон стартовал в соцобъектах Ялты, сообщила глава администрации города Янина Павленко."Традиционно начинаем с объектов социальной сферы (школы, садики, больницы), где тепло подается по заявкам руководителей. С сегодняшнего дня уже подключен родильный дом, завтра – Ливадийская и инфекционная больницы, учреждения образования", - написала она в своем Telegram-канале накануне вечером.Однако в жилой фонд отопление пока не подается из-за достаточно высоких показателей температуры воздуха."В любом случае, рука на пульсе – тепло в жилфонд также готовы запустить незамедлительно", - добавила Павленко.О старте отопительного сезона объявила и мэр Алушты Галина Огнева. По ее словам, тепло в дома горожан начнет подаваться в среду."Несмотря на относительно теплые деньки, по ночам в домах алуштинцев уже прохладно. Сегодня подписала распоряжение о начале отопительного сезона, который стартует 19 октября", - проинформировала она на своей странице ВКонтакте.Накануне глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев сообщил о запуске отопления в больницах, детских садах и школах. А в многоквартирный фонд Симферополя тепло начнут подавать 19 октября.
https://crimea.ria.ru/20221017/v-simferopole-vklyuchayut-otoplenie-1124919548.html
https://crimea.ria.ru/20221014/zhdat-li-teplykh-batarey-v-sevastopole-v-oktyabre-1124892191.html
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крым, алушта, ялта, отопительный сезон в крыму
Да будет тепло: в Ялте и Алуште включают отопление

В Ялте и Алуште стартует отопительный сезон

09:30 18.10.2022
 
© Fotolia / Özgür GüvençСистема отопления. Архивное фото
Система отопления. Архивное фото
© Fotolia / Özgür Güvenç
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Отопительный сезон стартовал в соцобъектах Ялты, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"Традиционно начинаем с объектов социальной сферы (школы, садики, больницы), где тепло подается по заявкам руководителей. С сегодняшнего дня уже подключен родильный дом, завтра – Ливадийская и инфекционная больницы, учреждения образования", - написала она в своем Telegram-канале накануне вечером.
Однако в жилой фонд отопление пока не подается из-за достаточно высоких показателей температуры воздуха.
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"В любом случае, рука на пульсе – тепло в жилфонд также готовы запустить незамедлительно", - добавила Павленко.
О старте отопительного сезона объявила и мэр Алушты Галина Огнева. По ее словам, тепло в дома горожан начнет подаваться в среду.
"Несмотря на относительно теплые деньки, по ночам в домах алуштинцев уже прохладно. Сегодня подписала распоряжение о начале отопительного сезона, который стартует 19 октября", - проинформировала она на своей странице ВКонтакте.
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КрымАлуштаЯлтаОтопительный сезон в Крыму
 
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