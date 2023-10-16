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Когда включат отопление в детских садах и школах Крыма - РИА Новости Крым, 16.10.2023
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Когда включат отопление в детских садах и школах Крыма
Когда включат отопление в детских садах и школах Крыма - РИА Новости Крым, 16.10.2023
Когда включат отопление в детских садах и школах Крыма
Отопление в детсадах и школах Крыма включат, когда температура в помещениях опустится ниже 21 градуса. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 16.10.2023
2023-10-16T19:45
2023-10-16T19:45
юрий гоцанюк
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школа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Отопление в детсадах и школах Крыма включат, когда температура в помещениях опустится ниже 21 градуса. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.По его словам, такая работа "уже проводится в северных, западных и восточных регионах республики".По словам Гоцанюка, когда необходимость подать тепло в социальные объекты появится, оно будет запускаться в ночное время в режиме "протопки" в Первомайском и Джанкойском районах, а также Джанкое и Симферополе.Он отметил, что сейчас среднесуточный температурный режим составляет 14–16 градусов. Если же температура воздуха будет выше 16–18 градусов, а в помещениях – выше 21 градуса, то тепло в такие здания подаваться не будет.Что касается отопления в многоквартирных домах, то "оно будет подаваться по заявке от самих жителей", заявил Гоцанюк.Кроме того, по этому вопросу крымчане могут обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу Министерства ЖКХ РК и в ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго", добавил он.По словам Гоцанюка, в муниципалитетах Крыма подготовка к отопительному сезону на сегодняшний день продолжается. Ранее представители Министерства транспорта РК на совещании о проблемных вопросах муниципальных образований под руководством главы республики Сергея Аксенова заявили, что техника ГУП РК "Крымавтодор" полностью готова к осенне-зимнему периоду. Об этом доложили. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сменился врио министра топлива и энергетики У "Крымэнерго" сменился руководительОтопительный сезон в Севастополе: что говорят власти
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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юрий гоцанюк, новости крыма, отопительный сезон в крыму, школа, детский сад, жкх крыма и севастополя, минжкх крыма, крымтеплокоммунэнерго
Когда включат отопление в детских садах и школах Крыма

Сады и школы РК начнут отапливать, когда температура в помещениях станет ниже 21 градуса

19:45 16.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШкола
Школа - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Отопление в детсадах и школах Крыма включат, когда температура в помещениях опустится ниже 21 градуса. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.

"…муниципальным образованиям рекомендовано, при условии проведения мониторинга, если температура в помещениях опустилась ниже 21 градуса, запустить отопление в социальных объектах – детских садх и школах", – сообщил Гоцанюк в своем Telegram-канале.

По его словам, такая работа "уже проводится в северных, западных и восточных регионах республики".
По словам Гоцанюка, когда необходимость подать тепло в социальные объекты появится, оно будет запускаться в ночное время в режиме "протопки" в Первомайском и Джанкойском районах, а также Джанкое и Симферополе.
Он отметил, что сейчас среднесуточный температурный режим составляет 14–16 градусов. Если же температура воздуха будет выше 16–18 градусов, а в помещениях – выше 21 градуса, то тепло в такие здания подаваться не будет.
Что касается отопления в многоквартирных домах, то "оно будет подаваться по заявке от самих жителей", заявил Гоцанюк.
"Когда заявка поступает в муниципальное образование, администрация должна оперативно отреагировать и запустить систему отопления в многоквартирных домах", – добавил Гоцанюк.
Кроме того, по этому вопросу крымчане могут обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу Министерства ЖКХ РК и в ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго", добавил он.
По словам Гоцанюка, в муниципалитетах Крыма подготовка к отопительному сезону на сегодняшний день продолжается.
Ранее представители Министерства транспорта РК на совещании о проблемных вопросах муниципальных образований под руководством главы республики Сергея Аксенова заявили, что техника ГУП РК "Крымавтодор" полностью готова к осенне-зимнему периоду. Об этом доложили.
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