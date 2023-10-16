https://crimea.ria.ru/20231016/kogda-vklyuchat-otoplenie-v-sadakh-i-shkolakh-kryma-1132127840.html

Когда включат отопление в детских садах и школах Крыма

Когда включат отопление в детских садах и школах Крыма - РИА Новости Крым, 16.10.2023

Когда включат отопление в детских садах и школах Крыма

Отопление в детсадах и школах Крыма включат, когда температура в помещениях опустится ниже 21 градуса. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 16.10.2023

2023-10-16T19:45

2023-10-16T19:45

2023-10-16T19:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Отопление в детсадах и школах Крыма включат, когда температура в помещениях опустится ниже 21 градуса. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.По его словам, такая работа "уже проводится в северных, западных и восточных регионах республики".По словам Гоцанюка, когда необходимость подать тепло в социальные объекты появится, оно будет запускаться в ночное время в режиме "протопки" в Первомайском и Джанкойском районах, а также Джанкое и Симферополе.Он отметил, что сейчас среднесуточный температурный режим составляет 14–16 градусов. Если же температура воздуха будет выше 16–18 градусов, а в помещениях – выше 21 градуса, то тепло в такие здания подаваться не будет.Что касается отопления в многоквартирных домах, то "оно будет подаваться по заявке от самих жителей", заявил Гоцанюк.Кроме того, по этому вопросу крымчане могут обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу Министерства ЖКХ РК и в ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго", добавил он.По словам Гоцанюка, в муниципалитетах Крыма подготовка к отопительному сезону на сегодняшний день продолжается. Ранее представители Министерства транспорта РК на совещании о проблемных вопросах муниципальных образований под руководством главы республики Сергея Аксенова заявили, что техника ГУП РК "Крымавтодор" полностью готова к осенне-зимнему периоду. Об этом доложили. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сменился врио министра топлива и энергетики У "Крымэнерго" сменился руководительОтопительный сезон в Севастополе: что говорят власти

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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