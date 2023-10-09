https://crimea.ria.ru/20231009/otopitelnyy-sezon-v-sevastopole-chto-govoryat-vlasti-1131953385.html

Отопительный сезон в Севастополе: что говорят власти

Отопительный сезон в Севастополе: что говорят власти - РИА Новости Крым, 09.10.2023

Отопительный сезон в Севастополе: что говорят власти

Паспорта готовности к отопительному сезону в Севастополе отсутствуют у 11 управляющих компаний, к которым есть ряд замечаний, но вопрос должен быть решен в... РИА Новости Крым, 09.10.2023

2023-10-09T14:40

2023-10-09T14:40

2023-10-09T14:40

отопительный сезон в крыму

отопительный сезон

севастополь

евгений горлов

михаил развожаев

новости крыма

жкх крыма и севастополя

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129955472_0:0:1319:742_1920x0_80_0_0_08f5a572e457ffd55f05659b6270e45b.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Паспорта готовности к отопительному сезону в Севастополе отсутствуют у 11 управляющих компаний, к которым есть ряд замечаний, но вопрос должен быть решен в течение недели. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города сообщил и.о. губернатора Евгений Горлов, отметив, что весь многоквартирный фонд к холодам готов и остается лишь ждать, когда определенная температура продержится пять дней.Он отметил, что в городе 3 250 многоквартирных жилых домов, которые находятся в ведении управляющих компаний разной формы собственности. Всего в Севастополе порядка 3 900 объектов городской инфраструктуры, и подготовка их к отопительному сезону началась еще в мае, добавил Горлов.По его словам, готовность "Севтеплоэнерго" к зиме стопроцентная: ремонт 140 котельных проведен, все сети – 632 км – проверены, утечки на теплотрассах устранены, аварийный запас угля закуплен."По "Севэнерго" готовность порядка 96%. На этой неделе подписываются акты, есть замечания по провисанию линий электропередачи, их устранят и все", – заверил Горлов.Он добавил, что в каждом районе города сформированы аварийные бригады на случай необходимости выезда дополнительных сил в непогоду, резервные источники питания проверены и функционируют, спецтранспорт готов, и запас топлива есть.Остается только дождаться продолжительной непогоды, чтобы объявить начало отопительного сезона – проект постановления уже готов, сказал Горлов. Губернатор в ответ поручил поскорее завершать работу с документами и "следить за ситуацией", чтобы вовремя принять решение о начале отопительного сезона.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферопольские села без света по десять часов - что говорят чиновники Под постоянным огнем врага: как Херсонскую область готовят к зимеГлава "Крымтеплокоммунэнерго" подал в отставку - Аксенов

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отопительный сезон в крыму, отопительный сезон, севастополь, евгений горлов, михаил развожаев, новости крыма, жкх крыма и севастополя, общество