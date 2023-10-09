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Отопительный сезон в Севастополе: что говорят власти - РИА Новости Крым, 09.10.2023
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Отопительный сезон в Севастополе: что говорят власти
Отопительный сезон в Севастополе: что говорят власти - РИА Новости Крым, 09.10.2023
Отопительный сезон в Севастополе: что говорят власти
Паспорта готовности к отопительному сезону в Севастополе отсутствуют у 11 управляющих компаний, к которым есть ряд замечаний, но вопрос должен быть решен в... РИА Новости Крым, 09.10.2023
2023-10-09T14:40
2023-10-09T14:40
отопительный сезон в крыму
отопительный сезон
севастополь
евгений горлов
михаил развожаев
новости крыма
жкх крыма и севастополя
общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Паспорта готовности к отопительному сезону в Севастополе отсутствуют у 11 управляющих компаний, к которым есть ряд замечаний, но вопрос должен быть решен в течение недели. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города сообщил и.о. губернатора Евгений Горлов, отметив, что весь многоквартирный фонд к холодам готов и остается лишь ждать, когда определенная температура продержится пять дней.Он отметил, что в городе 3 250 многоквартирных жилых домов, которые находятся в ведении управляющих компаний разной формы собственности. Всего в Севастополе порядка 3 900 объектов городской инфраструктуры, и подготовка их к отопительному сезону началась еще в мае, добавил Горлов.По его словам, готовность "Севтеплоэнерго" к зиме стопроцентная: ремонт 140 котельных проведен, все сети – 632 км – проверены, утечки на теплотрассах устранены, аварийный запас угля закуплен."По "Севэнерго" готовность порядка 96%. На этой неделе подписываются акты, есть замечания по провисанию линий электропередачи, их устранят и все", – заверил Горлов.Он добавил, что в каждом районе города сформированы аварийные бригады на случай необходимости выезда дополнительных сил в непогоду, резервные источники питания проверены и функционируют, спецтранспорт готов, и запас топлива есть.Остается только дождаться продолжительной непогоды, чтобы объявить начало отопительного сезона – проект постановления уже готов, сказал Горлов. Губернатор в ответ поручил поскорее завершать работу с документами и "следить за ситуацией", чтобы вовремя принять решение о начале отопительного сезона.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферопольские села без света по десять часов - что говорят чиновники Под постоянным огнем врага: как Херсонскую область готовят к зимеГлава "Крымтеплокоммунэнерго" подал в отставку - Аксенов
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отопительный сезон в крыму, отопительный сезон, севастополь, евгений горлов, михаил развожаев, новости крыма, жкх крыма и севастополя, общество
Отопительный сезон в Севастополе: что говорят власти

В правительстве Севастополя обсудили подготовку к отопительному сезону

14:40 09.10.2023
 
© РИА Новости КрымСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости Крым
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Паспорта готовности к отопительному сезону в Севастополе отсутствуют у 11 управляющих компаний, к которым есть ряд замечаний, но вопрос должен быть решен в течение недели. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города сообщил и.о. губернатора Евгений Горлов, отметив, что весь многоквартирный фонд к холодам готов и остается лишь ждать, когда определенная температура продержится пять дней.
"Проходят проверку 11 управляющих компаний. Думаю, в течение недели мы примем паспорта от организаций, там незначительные замечания, и весь фонд многоквартирный у нас подготовлен", – сказал Горлов.
Он отметил, что в городе 3 250 многоквартирных жилых домов, которые находятся в ведении управляющих компаний разной формы собственности. Всего в Севастополе порядка 3 900 объектов городской инфраструктуры, и подготовка их к отопительному сезону началась еще в мае, добавил Горлов.
По его словам, готовность "Севтеплоэнерго" к зиме стопроцентная: ремонт 140 котельных проведен, все сети – 632 км – проверены, утечки на теплотрассах устранены, аварийный запас угля закуплен.
"По "Севэнерго" готовность порядка 96%. На этой неделе подписываются акты, есть замечания по провисанию линий электропередачи, их устранят и все", – заверил Горлов.
Он добавил, что в каждом районе города сформированы аварийные бригады на случай необходимости выезда дополнительных сил в непогоду, резервные источники питания проверены и функционируют, спецтранспорт готов, и запас топлива есть.
Остается только дождаться продолжительной непогоды, чтобы объявить начало отопительного сезона – проект постановления уже готов, сказал Горлов.
"Будем по регламентам смотреть, и, когда будет ухудшение (погоды) и больше пяти суток 8 градусов, будем на рассмотрение правительства предлагать постановление (о начале отопительного сезона – ред.)", – заключил он.
Губернатор в ответ поручил поскорее завершать работу с документами и "следить за ситуацией", чтобы вовремя принять решение о начале отопительного сезона.
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Отопительный сезон в КрымуОтопительный сезонСевастопольЕвгений ГорловМихаил РазвожаевНовости КрымаЖКХ Крыма и СевастополяОбщество
 
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