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Под постоянным огнем врага: как Херсонскую область готовят к зиме - РИА Новости Крым, 08.10.2023
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Под постоянным огнем врага: как Херсонскую область готовят к зиме
Под постоянным огнем врага: как Херсонскую область готовят к зиме - РИА Новости Крым, 08.10.2023
Под постоянным огнем врага: как Херсонскую область готовят к зиме
Подготовка Херсонской области к отопительному сезону ведется под постоянным огнем ВСУ. К зиме готовы 85% социальных объектов, работа с многоквартирными домами... РИА Новости Крым, 08.10.2023
2023-10-08T11:11
2023-10-08T11:11
херсонская область
новая каховка
разрушение каховской гэс
алешки
голая пристань
общество
андрей алексеенко
новые регионы россии
новости
отопительный сезон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Подготовка Херсонской области к отопительному сезону ведется под постоянным огнем ВСУ. К зиме готовы 85% социальных объектов, работа с многоквартирными домами идет медленнее. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.По его словам, энергетики и коммунальщики готовят многоквартирные жилые дома к зимнему периоду в опасных для жизни условиях: ВСУ бьют по мирным кварталам ежедневно, разрушая инфраструктуру, подстанции, ЛЭП.Не прошли бесследно и последствия наводнения после теракта ВСУ на Каховской ГЭС – в Новой Каховке, Алешках и Голой Пристани большинство линий электропередачи и подстанций "уже ремонтировались из-за этого десятки раз"."Все три округа по-прежнему в режиме ЧС, только теперь в связи с обстрелами и другими террористическими атаками нацистов. Но даже в таких условиях идет подготовка к зиме. Без тепла не должен остаться ни один социальный объект - их на три района 105. На сегодня к отопительному сезону подготовлены 85% зданий больниц, школ, детсадов и других общественных учреждений. Часть из них работает, другие нужно проверить и законсервировать на зиму", - отметил Алексеенко.Регион постепенно возвращается к жизни после теракта ВСУ на Каховской ГЭС, который произошел три месяца назад. Как идет восстановление городов и населенных пунктов, предприятий, сельского хозяйства, инфраструктуры и водоснабжения и о помощи Крыма глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко рассказал в интервью РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по больнице в Новой КаховкеКак Херсонскую область готовят к отопительному сезонуГрядет модернизация: утверждена программа развития ЖКХ в новых регионах
херсонская область
новая каховка
алешки
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Новости
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РИА Новости Крым
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херсонская область, новая каховка, разрушение каховской гэс, алешки, голая пристань, общество, андрей алексеенко, новые регионы россии, новости, отопительный сезон
Под постоянным огнем врага: как Херсонскую область готовят к зиме

Соцобъекты Херсонской области готовы к отопительному сезону на 85% - Алексеенко

11:11 08.10.2023
 
© Telegram Андрей АлексеенкоПредседатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко проверил котельные региона перед зимой
Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко проверил котельные региона перед зимой
© Telegram Андрей Алексеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Подготовка Херсонской области к отопительному сезону ведется под постоянным огнем ВСУ. К зиме готовы 85% социальных объектов, работа с многоквартирными домами идет медленнее. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
По его словам, энергетики и коммунальщики готовят многоквартирные жилые дома к зимнему периоду в опасных для жизни условиях: ВСУ бьют по мирным кварталам ежедневно, разрушая инфраструктуру, подстанции, ЛЭП.
"Пока подготовлены чуть больше трети. Отставание сейчас наверстываем. Работы осложняются ежедневными варварскими ударами по мирным кварталам. Тем не менее, энергетики и коммунальщики героически продолжают свою работу в районах 15-километровой зоны. На сегодня из 74 котельных здесь прошли профилактику и ремонт 55, а также 160 скважин воды из 183", - написал он в своем Telegram-канале.
Не прошли бесследно и последствия наводнения после теракта ВСУ на Каховской ГЭС – в Новой Каховке, Алешках и Голой Пристани большинство линий электропередачи и подстанций "уже ремонтировались из-за этого десятки раз".
"Все три округа по-прежнему в режиме ЧС, только теперь в связи с обстрелами и другими террористическими атаками нацистов. Но даже в таких условиях идет подготовка к зиме. Без тепла не должен остаться ни один социальный объект - их на три района 105. На сегодня к отопительному сезону подготовлены 85% зданий больниц, школ, детсадов и других общественных учреждений. Часть из них работает, другие нужно проверить и законсервировать на зиму", - отметил Алексеенко.
Регион постепенно возвращается к жизни после теракта ВСУ на Каховской ГЭС, который произошел три месяца назад. Как идет восстановление городов и населенных пунктов, предприятий, сельского хозяйства, инфраструктуры и водоснабжения и о помощи Крыма глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко рассказал в интервью РИА Новости Крым.
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Херсонская областьНовая КаховкаРазрушение Каховской ГЭСАлешкиГолая ПристаньОбществоАндрей АлексеенкоНовые регионы РоссииНовостиОтопительный сезон
 
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