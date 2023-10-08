https://crimea.ria.ru/20231008/pod-postoyannym-ognem-vraga-kak-khersonskuyu-oblast-gotovyat-k-zime-1131922909.html

Под постоянным огнем врага: как Херсонскую область готовят к зиме

Под постоянным огнем врага: как Херсонскую область готовят к зиме - РИА Новости Крым, 08.10.2023

Под постоянным огнем врага: как Херсонскую область готовят к зиме

Подготовка Херсонской области к отопительному сезону ведется под постоянным огнем ВСУ. К зиме готовы 85% социальных объектов, работа с многоквартирными домами... РИА Новости Крым, 08.10.2023

2023-10-08T11:11

2023-10-08T11:11

2023-10-08T11:11

херсонская область

новая каховка

разрушение каховской гэс

алешки

голая пристань

общество

андрей алексеенко

новые регионы россии

новости

отопительный сезон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Подготовка Херсонской области к отопительному сезону ведется под постоянным огнем ВСУ. К зиме готовы 85% социальных объектов, работа с многоквартирными домами идет медленнее. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.По его словам, энергетики и коммунальщики готовят многоквартирные жилые дома к зимнему периоду в опасных для жизни условиях: ВСУ бьют по мирным кварталам ежедневно, разрушая инфраструктуру, подстанции, ЛЭП.Не прошли бесследно и последствия наводнения после теракта ВСУ на Каховской ГЭС – в Новой Каховке, Алешках и Голой Пристани большинство линий электропередачи и подстанций "уже ремонтировались из-за этого десятки раз"."Все три округа по-прежнему в режиме ЧС, только теперь в связи с обстрелами и другими террористическими атаками нацистов. Но даже в таких условиях идет подготовка к зиме. Без тепла не должен остаться ни один социальный объект - их на три района 105. На сегодня к отопительному сезону подготовлены 85% зданий больниц, школ, детсадов и других общественных учреждений. Часть из них работает, другие нужно проверить и законсервировать на зиму", - отметил Алексеенко.Регион постепенно возвращается к жизни после теракта ВСУ на Каховской ГЭС, который произошел три месяца назад. Как идет восстановление городов и населенных пунктов, предприятий, сельского хозяйства, инфраструктуры и водоснабжения и о помощи Крыма глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко рассказал в интервью РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по больнице в Новой КаховкеКак Херсонскую область готовят к отопительному сезонуГрядет модернизация: утверждена программа развития ЖКХ в новых регионах

херсонская область

новая каховка

алешки

голая пристань

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новая каховка, разрушение каховской гэс, алешки, голая пристань, общество, андрей алексеенко, новые регионы россии, новости, отопительный сезон