https://crimea.ria.ru/20231003/vsu-udarili-po-bolnitse-v-novoy-kakhovke-1131824234.html

ВСУ ударили по больнице в Новой Каховке

ВСУ ударили по больнице в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 03.10.2023

ВСУ ударили по больнице в Новой Каховке

Боевики киевского режима обстреляли больницу в Новой Каховке Херсонской области. Один из снарядов попал в здание котельной, об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 03.10.2023

2023-10-03T15:36

2023-10-03T15:36

2023-10-03T15:37

херсонская область

новая каховка

владимир сальдо

происшествия

обстрелы всу

новые регионы россии

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Боевики киевского режима обстреляли больницу в Новой Каховке Херсонской области. Один из снарядов попал в здание котельной, об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Глава региона отметил, что аварийные бригады в ближайшее время приступят к устранению повреждений, чтобы вовремя успеть подготовить больницу к холодному времени года. Ранее экстренные службы сообщили, что за минувшие сутки украинские боевики выпустили по мирным городам и селам Херсонской области около 100 снарядов. Днем ранее в результате вечернего обстрела частного сектора города Новая Каховка погиб мирный житель.Читайте также на РИА Новости Крым:В безуспешных атаках за сутки погибли еще 400 боевиков ВСУСальдо предупредил о провокации ВСУ в ХерсонеНа Скадовск, Геническ и Джанкой: в Херсонской области чинят дороги

https://crimea.ria.ru/20230616/vsu-bespilotnikami-atakovali-bolnitsu-novoy-kakhovki--est-ranenyy-1129427650.html

херсонская область

новая каховка

новые регионы россии

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новая каховка, владимир сальдо, происшествия, обстрелы всу, новые регионы россии, общество, новости