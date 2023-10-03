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ВСУ ударили по больнице в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 03.10.2023
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ВСУ ударили по больнице в Новой Каховке
ВСУ ударили по больнице в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 03.10.2023
ВСУ ударили по больнице в Новой Каховке
Боевики киевского режима обстреляли больницу в Новой Каховке Херсонской области. Один из снарядов попал в здание котельной, об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T15:36
2023-10-03T15:37
херсонская область
новая каховка
владимир сальдо
происшествия
обстрелы всу
новые регионы россии
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Боевики киевского режима обстреляли больницу в Новой Каховке Херсонской области. Один из снарядов попал в здание котельной, об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Глава региона отметил, что аварийные бригады в ближайшее время приступят к устранению повреждений, чтобы вовремя успеть подготовить больницу к холодному времени года. Ранее экстренные службы сообщили, что за минувшие сутки украинские боевики выпустили по мирным городам и селам Херсонской области около 100 снарядов. Днем ранее в результате вечернего обстрела частного сектора города Новая Каховка погиб мирный житель.Читайте также на РИА Новости Крым:В безуспешных атаках за сутки погибли еще 400 боевиков ВСУСальдо предупредил о провокации ВСУ в ХерсонеНа Скадовск, Геническ и Джанкой: в Херсонской области чинят дороги
https://crimea.ria.ru/20230616/vsu-bespilotnikami-atakovali-bolnitsu-novoy-kakhovki--est-ranenyy-1129427650.html
херсонская область
новая каховка
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херсонская область, новая каховка, владимир сальдо, происшествия, обстрелы всу, новые регионы россии, общество, новости
ВСУ ударили по больнице в Новой Каховке

Боевики ВСУ обстреляли территорию больницы в Новой Каховке - снарядом разрушена котельная

15:36 03.10.2023 (обновлено: 15:37 03.10.2023)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВСУ ударили по больнице в Новой Каховке - разрушена котельная
ВСУ ударили по больнице в Новой Каховке - разрушена котельная
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Боевики киевского режима обстреляли больницу в Новой Каховке Херсонской области. Один из снарядов попал в здание котельной, об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Боевики киевского режима сегодня обстреляли территорию больницы в Новой Каховке. Снаряд попал прямо в недавно отремонтированную котельную, – написал в своем Telegram-канале Сальдо и добавил. – Как будто специально постарались испортить отопление перед началом отопительного периода".
Глава региона отметил, что аварийные бригады в ближайшее время приступят к устранению повреждений, чтобы вовремя успеть подготовить больницу к холодному времени года.
Ранее экстренные службы сообщили, что за минувшие сутки украинские боевики выпустили по мирным городам и селам Херсонской области около 100 снарядов. Днем ранее в результате вечернего обстрела частного сектора города Новая Каховка погиб мирный житель.
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Херсонская областьНовая КаховкаВладимир СальдоПроисшествияОбстрелы ВСУНовые регионы РоссииОбществоНовости
 
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