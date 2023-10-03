https://crimea.ria.ru/20231003/vsu-udarili-po-bolnitse-v-novoy-kakhovke-1131824234.html
ВСУ ударили по больнице в Новой Каховке
ВСУ ударили по больнице в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 03.10.2023
ВСУ ударили по больнице в Новой Каховке
Боевики киевского режима обстреляли больницу в Новой Каховке Херсонской области. Один из снарядов попал в здание котельной, об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T15:36
2023-10-03T15:36
2023-10-03T15:37
херсонская область
новая каховка
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обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Боевики киевского режима обстреляли больницу в Новой Каховке Херсонской области. Один из снарядов попал в здание котельной, об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Глава региона отметил, что аварийные бригады в ближайшее время приступят к устранению повреждений, чтобы вовремя успеть подготовить больницу к холодному времени года. Ранее экстренные службы сообщили, что за минувшие сутки украинские боевики выпустили по мирным городам и селам Херсонской области около 100 снарядов. Днем ранее в результате вечернего обстрела частного сектора города Новая Каховка погиб мирный житель.Читайте также на РИА Новости Крым:В безуспешных атаках за сутки погибли еще 400 боевиков ВСУСальдо предупредил о провокации ВСУ в ХерсонеНа Скадовск, Геническ и Джанкой: в Херсонской области чинят дороги
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херсонская область, новая каховка, владимир сальдо, происшествия, обстрелы всу, новые регионы россии, общество, новости
ВСУ ударили по больнице в Новой Каховке
Боевики ВСУ обстреляли территорию больницы в Новой Каховке - снарядом разрушена котельная
15:36 03.10.2023 (обновлено: 15:37 03.10.2023)