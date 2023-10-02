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ВСУ обстреляли жилые дома Новой Каховки – есть жертвы
ВСУ обстреляли жилые дома Новой Каховки – есть жертвы - РИА Новости Крым, 02.10.2023
ВСУ обстреляли жилые дома Новой Каховки – есть жертвы
Житель Новой Каховки погиб в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости Крым, 02.10.2023
2023-10-02T09:05
2023-10-02T09:05
2023-10-02T09:05
новая каховка
херсонская область
новости
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обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Житель Новой Каховки погиб в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.Украинские боевики продолжили наносить артиллерийско-минометные удары по Новой Каховке и населенным пунктам округа и в ночное время. Удары наносились по домам мирных жителей и гражданской инфраструктуре.Как сообщалось, ранее украинские боевики выпустили по населенным пунктам Херсонской области более 70 снарядов из ствольной артиллерии, из них 40 – днем, и более 30 в ночное время. В результате обстрела погиб житель города Алешки.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая атака ВСУ на Херсонскую область – есть жертвыВСУ ударили по сельской школе в Херсонской области - есть пострадавшаяВСУ стреляют по Новой Каховке: повреждены дома и могилы
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новая каховка, херсонская область, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ обстреляли жилые дома Новой Каховки – есть жертвы
Мужчина погиб в результате обстрела ВСУ в Новой Каховке