https://crimea.ria.ru/20231002/vsu-obstrelyali-zhilye-doma-novoy-kakhovki--est-zhertvy-1131788358.html

ВСУ обстреляли жилые дома Новой Каховки – есть жертвы

ВСУ обстреляли жилые дома Новой Каховки – есть жертвы - РИА Новости Крым, 02.10.2023

ВСУ обстреляли жилые дома Новой Каховки – есть жертвы

Житель Новой Каховки погиб в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости Крым, 02.10.2023

2023-10-02T09:05

2023-10-02T09:05

2023-10-02T09:05

новая каховка

херсонская область

новости

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/12/1124947256_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_03c10a3d54a36fb11aed888e08536405.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Житель Новой Каховки погиб в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.Украинские боевики продолжили наносить артиллерийско-минометные удары по Новой Каховке и населенным пунктам округа и в ночное время. Удары наносились по домам мирных жителей и гражданской инфраструктуре.Как сообщалось, ранее украинские боевики выпустили по населенным пунктам Херсонской области более 70 снарядов из ствольной артиллерии, из них 40 – днем, и более 30 в ночное время. В результате обстрела погиб житель города Алешки.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая атака ВСУ на Херсонскую область – есть жертвыВСУ ударили по сельской школе в Херсонской области - есть пострадавшаяВСУ стреляют по Новой Каховке: повреждены дома и могилы

новая каховка

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая каховка, херсонская область, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу