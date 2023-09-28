https://crimea.ria.ru/20230928/vsu-udarili-po-selskoy-shkole-v-khersonskoy-oblasti---est-postradavshaya-1131733338.html

ВСУ ударили по сельской школе в Херсонской области - есть пострадавшая

ВСУ ударили по сельской школе в Херсонской области - есть пострадавшая - РИА Новости Крым, 28.09.2023

ВСУ ударили по сельской школе в Херсонской области - есть пострадавшая

Украинские боевики ударили по селу Подо-Калиновка в Херсонской области. Повреждено здание школы и детского сада, ранена воспитательница. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 28.09.2023

2023-09-28T19:19

2023-09-28T19:19

2023-09-28T19:19

херсонская область

обстрелы всу

происшествия

андрей алексеенко

новые регионы россии

общество

дети

школа

детский сад

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Украинские боевики ударили по селу Подо-Калиновка в Херсонской области. Повреждено здание школы и детского сада, ранена воспитательница. Об этом сообщил глава регионального правительства Андрей Алексеенко.По словам Алексеенко, в момент атаки в школе шли занятия, там находились дети. Избежать трагедии удалось благодаря слаженным действиям учителей, которые эвакуировали детей и никто из школьников не пострадал.Боевики ежедневно обстреливают мирные населенные пункты Херсонской области. Только за минувшие сутки по региону было выпущено почти 90 снарядов из артиллерии. Под огнем врага оказалось кладбище в Днепрянах, взрывной волной было повреждено здание сельской школы. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли жилые дома в поселке Днепряны под Новой КаховкойВСУ обстреляли автобусную остановку в Новой Каховке – есть жертвыВСУ стреляют по Новой Каховке: повреждены дома и могилы

херсонская область

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, происшествия, андрей алексеенко, новые регионы россии, общество, дети, школа, детский сад, новости