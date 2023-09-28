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ВСУ ударили по сельской школе в Херсонской области - есть пострадавшая
ВСУ ударили по сельской школе в Херсонской области - есть пострадавшая - РИА Новости Крым, 28.09.2023
ВСУ ударили по сельской школе в Херсонской области - есть пострадавшая
Украинские боевики ударили по селу Подо-Калиновка в Херсонской области. Повреждено здание школы и детского сада, ранена воспитательница. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 28.09.2023
2023-09-28T19:19
2023-09-28T19:19
2023-09-28T19:19
херсонская область
обстрелы всу
происшествия
андрей алексеенко
новые регионы россии
общество
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школа
детский сад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Украинские боевики ударили по селу Подо-Калиновка в Херсонской области. Повреждено здание школы и детского сада, ранена воспитательница. Об этом сообщил глава регионального правительства Андрей Алексеенко.По словам Алексеенко, в момент атаки в школе шли занятия, там находились дети. Избежать трагедии удалось благодаря слаженным действиям учителей, которые эвакуировали детей и никто из школьников не пострадал.Боевики ежедневно обстреливают мирные населенные пункты Херсонской области. Только за минувшие сутки по региону было выпущено почти 90 снарядов из артиллерии. Под огнем врага оказалось кладбище в Днепрянах, взрывной волной было повреждено здание сельской школы. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли жилые дома в поселке Днепряны под Новой КаховкойВСУ обстреляли автобусную остановку в Новой Каховке – есть жертвыВСУ стреляют по Новой Каховке: повреждены дома и могилы
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РИА Новости Крым
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херсонская область, обстрелы всу, происшествия, андрей алексеенко, новые регионы россии, общество, дети, школа, детский сад, новости
ВСУ ударили по сельской школе в Херсонской области - есть пострадавшая
ВСУ ударили по селу в Херсонской области: повреждена школа и ранена воспитательница