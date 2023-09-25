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ВСУ обстреляли жилые дома в поселке Днепряны под Новой Каховкой - РИА Новости Крым, 25.09.2023
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ВСУ обстреляли жилые дома в поселке Днепряны под Новой Каховкой
ВСУ обстреляли жилые дома в поселке Днепряны под Новой Каховкой - РИА Новости Крым, 25.09.2023
ВСУ обстреляли жилые дома в поселке Днепряны под Новой Каховкой
Украинские боевики обстреляли поселок Днепряны под Новой Каховкой, жители остались без света и газа. Об этом сообщили в экстренных службах Херсонской области. РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T11:07
2023-09-25T11:07
херсонская область
днепряны
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
общество
жкх
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли поселок Днепряны под Новой Каховкой, жители остались без света и газа. Об этом сообщили в экстренных службах Херсонской области.На месте работают сотрудники экстренных и оперативных служб.ВСУ регулярно обстреливают гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. Только за минувшие сутки зафиксировано 110 прилетов по мирным городам и селам. Больше всего снарядов украинские боевики выпустили по Песчановке - 16, по Новой Каховке и Казачьим Лагерям – по 12.Читайте также на РИА Новости Крым:110 прилетов за сутки: ВСУ продолжают террор левобережья ХерсонщиныВСУ обстреляли автобусную остановку в Новой Каховке – есть жертвыНовый обстрел Днепрян Новокаховского округа – поврежден газопровод
херсонская область
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Новости
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РИА Новости Крым
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херсонская область, днепряны, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, общество, жкх, новые регионы россии, новости
ВСУ обстреляли жилые дома в поселке Днепряны под Новой Каховкой

После обстрела ВСУ поселок Днепряны Херсонской области остался без света и газа

11:07 25.09.2023
 
© Оперштаб ВГА Новой КаховкиПоследствия удара ВСУ по Днепрянам в Херсонской области
Последствия удара ВСУ по Днепрянам в Херсонской области
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли поселок Днепряны под Новой Каховкой, жители остались без света и газа. Об этом сообщили в экстренных службах Херсонской области.
"ВСУ обстреляли поселок Днепряны Новокаховского округа, жилой дом по улице Надднепрянской, 5. В результате обстрела перебита газовая труба, нет электричества", - говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники экстренных и оперативных служб.
ВСУ регулярно обстреливают гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. Только за минувшие сутки зафиксировано 110 прилетов по мирным городам и селам. Больше всего снарядов украинские боевики выпустили по Песчановке - 16, по Новой Каховке и Казачьим Лагерям – по 12.
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Херсонская областьДнепряныОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияОбществоЖКХНовые регионы РоссииНовости
 
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