https://crimea.ria.ru/20230925/vsu-obstrelyali-zhilye-doma-v-poselke-dnepryany-pod-novoy-kakhovkoy-1131643820.html

ВСУ обстреляли жилые дома в поселке Днепряны под Новой Каховкой

ВСУ обстреляли жилые дома в поселке Днепряны под Новой Каховкой - РИА Новости Крым, 25.09.2023

ВСУ обстреляли жилые дома в поселке Днепряны под Новой Каховкой

Украинские боевики обстреляли поселок Днепряны под Новой Каховкой, жители остались без света и газа. Об этом сообщили в экстренных службах Херсонской области. РИА Новости Крым, 25.09.2023

2023-09-25T11:07

2023-09-25T11:07

2023-09-25T11:07

херсонская область

днепряны

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

общество

жкх

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли поселок Днепряны под Новой Каховкой, жители остались без света и газа. Об этом сообщили в экстренных службах Херсонской области.На месте работают сотрудники экстренных и оперативных служб.ВСУ регулярно обстреливают гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. Только за минувшие сутки зафиксировано 110 прилетов по мирным городам и селам. Больше всего снарядов украинские боевики выпустили по Песчановке - 16, по Новой Каховке и Казачьим Лагерям – по 12.Читайте также на РИА Новости Крым:110 прилетов за сутки: ВСУ продолжают террор левобережья ХерсонщиныВСУ обстреляли автобусную остановку в Новой Каховке – есть жертвыНовый обстрел Днепрян Новокаховского округа – поврежден газопровод

херсонская область

днепряны

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, днепряны, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, общество, жкх, новые регионы россии, новости