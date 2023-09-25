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ВСУ обстреляли жилые дома в поселке Днепряны под Новой Каховкой
ВСУ обстреляли жилые дома в поселке Днепряны под Новой Каховкой - РИА Новости Крым, 25.09.2023
ВСУ обстреляли жилые дома в поселке Днепряны под Новой Каховкой
Украинские боевики обстреляли поселок Днепряны под Новой Каховкой, жители остались без света и газа. Об этом сообщили в экстренных службах Херсонской области. РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T11:07
2023-09-25T11:07
2023-09-25T11:07
херсонская область
днепряны
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли поселок Днепряны под Новой Каховкой, жители остались без света и газа. Об этом сообщили в экстренных службах Херсонской области.На месте работают сотрудники экстренных и оперативных служб.ВСУ регулярно обстреливают гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. Только за минувшие сутки зафиксировано 110 прилетов по мирным городам и селам. Больше всего снарядов украинские боевики выпустили по Песчановке - 16, по Новой Каховке и Казачьим Лагерям – по 12.Читайте также на РИА Новости Крым:110 прилетов за сутки: ВСУ продолжают террор левобережья ХерсонщиныВСУ обстреляли автобусную остановку в Новой Каховке – есть жертвыНовый обстрел Днепрян Новокаховского округа – поврежден газопровод
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, днепряны, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, общество, жкх, новые регионы россии, новости
ВСУ обстреляли жилые дома в поселке Днепряны под Новой Каховкой
После обстрела ВСУ поселок Днепряны Херсонской области остался без света и газа