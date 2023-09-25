https://crimea.ria.ru/20230925/110-priletov-za-sutki-vsu-prodolzhayut-terror-levoberezhya-khersonschiny-1131641225.html

110 прилетов за сутки: ВСУ продолжают террор левобережья Херсонщины

110 прилетов за сутки: ВСУ продолжают террор левобережья Херсонщины - РИА Новости Крым, 25.09.2023

110 прилетов за сутки: ВСУ продолжают террор левобережья Херсонщины

ВСУ продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры населенных пунктов левобережья Херсонской области, за минувшие сутки зафиксировано 110 прилетов по мирным... РИА Новости Крым, 25.09.2023

2023-09-25T09:57

2023-09-25T09:57

2023-09-25T09:57

херсонская область

обстрелы всу

происшествия

каховка

новая каховка

алешки

днепряны

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры населенных пунктов левобережья Херсонской области, за минувшие сутки зафиксировано 110 прилетов по мирным населенным пунктам. Об этом сообщают экстренные службы региона.По данным экстренных служб, за день 24 сентября украинские боевики 16 раз ударили по Песчановке, по 12 раз - по Новой Каховке и Казачьим Лагерям, десять - по Великой Лепетихе, девять раз били по Подстепному, Солонцам и Корсунке, семь - по Крынкам."В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Кардашинки, Корсунки, Крынок, Казачьих Лагерей, Днепрян, выпустив в общей сложности 38 снарядов из ствольной артиллерии. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется", - сказано в сообщении.Днем ранее ВСУ 80 раз били по мирным городам и селам левобережья Херсонской области. В субботу от минометных ударов боевиков по Новой Каховке погибла женщина и тяжело ранен мужчина.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрел многоэтажек Токмака: есть погибший, среди раненых трое детейВСУ обстреляли автобусную остановку в Новой Каховке – есть жертвыДве женщины ранены в Донецке при обстреле ВСУ

херсонская область

каховка

новая каховка

алешки

днепряны

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, происшествия, каховка, новая каховка, алешки, днепряны, всу (вооруженные силы украины), новости