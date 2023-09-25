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110 прилетов за сутки: ВСУ продолжают террор левобережья Херсонщины - РИА Новости Крым, 25.09.2023
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110 прилетов за сутки: ВСУ продолжают террор левобережья Херсонщины
110 прилетов за сутки: ВСУ продолжают террор левобережья Херсонщины - РИА Новости Крым, 25.09.2023
110 прилетов за сутки: ВСУ продолжают террор левобережья Херсонщины
ВСУ продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры населенных пунктов левобережья Херсонской области, за минувшие сутки зафиксировано 110 прилетов по мирным... РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T09:57
2023-09-25T09:57
херсонская область
обстрелы всу
происшествия
каховка
новая каховка
алешки
днепряны
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры населенных пунктов левобережья Херсонской области, за минувшие сутки зафиксировано 110 прилетов по мирным населенным пунктам. Об этом сообщают экстренные службы региона.По данным экстренных служб, за день 24 сентября украинские боевики 16 раз ударили по Песчановке, по 12 раз - по Новой Каховке и Казачьим Лагерям, десять - по Великой Лепетихе, девять раз били по Подстепному, Солонцам и Корсунке, семь - по Крынкам."В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Кардашинки, Корсунки, Крынок, Казачьих Лагерей, Днепрян, выпустив в общей сложности 38 снарядов из ствольной артиллерии. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется", - сказано в сообщении.Днем ранее ВСУ 80 раз били по мирным городам и селам левобережья Херсонской области. В субботу от минометных ударов боевиков по Новой Каховке погибла женщина и тяжело ранен мужчина.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрел многоэтажек Токмака: есть погибший, среди раненых трое детейВСУ обстреляли автобусную остановку в Новой Каховке – есть жертвыДве женщины ранены в Донецке при обстреле ВСУ
херсонская область
каховка
новая каховка
алешки
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60
Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, обстрелы всу, происшествия, каховка, новая каховка, алешки, днепряны, всу (вооруженные силы украины), новости
110 прилетов за сутки: ВСУ продолжают террор левобережья Херсонщины

ВСУ за сутки 110 раз били по населенным пунктам левобережья Херсонской области

09:57 25.09.2023
 
© Оперштаб ВГА Новой КаховкиОбстрел мирных районов в Новой Каховке
Обстрел мирных районов в Новой Каховке
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры населенных пунктов левобережья Херсонской области, за минувшие сутки зафиксировано 110 прилетов по мирным населенным пунктам. Об этом сообщают экстренные службы региона.
По данным экстренных служб, за день 24 сентября украинские боевики 16 раз ударили по Песчановке, по 12 раз - по Новой Каховке и Казачьим Лагерям, десять - по Великой Лепетихе, девять раз били по Подстепному, Солонцам и Корсунке, семь - по Крынкам.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Кардашинки, Корсунки, Крынок, Казачьих Лагерей, Днепрян, выпустив в общей сложности 38 снарядов из ствольной артиллерии. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется", - сказано в сообщении.
Днем ранее ВСУ 80 раз били по мирным городам и селам левобережья Херсонской области. В субботу от минометных ударов боевиков по Новой Каховке погибла женщина и тяжело ранен мужчина.
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Херсонская областьОбстрелы ВСУПроисшествияКаховкаНовая КаховкаАлешкиДнепряныВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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