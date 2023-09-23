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ВСУ обстреляли автобусную остановку в Новой Каховке – есть жертвы
ВСУ обстреляли автобусную остановку в Новой Каховке – есть жертвы - РИА Новости Крым, 23.09.2023
ВСУ обстреляли автобусную остановку в Новой Каховке – есть жертвы
В результате минометного обстрела ВСУ Новой Каховки погибла женщина и тяжело ранен мужчина, находившиеся на автобусной остановке, куда прилетели снаряды. Об... РИА Новости Крым, 23.09.2023
2023-09-23T16:42
2023-09-23T16:42
2023-09-23T16:42
новая каховка
происшествия
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В результате минометного обстрела ВСУ Новой Каховки погибла женщина и тяжело ранен мужчина, находившиеся на автобусной остановке, куда прилетели снаряды. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.Отмечается, что на остановку обрушились три минометные мины.В это время прибытия автобуса ожидали двое жителей Новокаховского городского округа. Одна из них – женщина 1984 года рождения – погибла. А 49-летний мужчина с тяжелыми ранениями доставлен в больницу Скадовска.Ранее сообщалось, что накануне, 22 сентября, ВСУ только днем обстреляли Новую Каховку из ствольной артиллерии 14 раз, атаки продолжались и ночью. Читайте также на РИА Новости Крым:Сальдо избран губернатором Херсонской области Ракетный удар нанесен по штабу флота в Севастополе Счет на тысячи: ВСУ потеряли более 4000 боевиков за неделю
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новая каховка, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, херсонская область
ВСУ обстреляли автобусную остановку в Новой Каховке – есть жертвы
Женщина погибла и мужчина ранен в результате удара ВСУ по остановке в Новой Каховке