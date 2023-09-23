https://crimea.ria.ru/20230923/vsu-obstrelyali-avtobusnuyu-ostanovku-v-novoy-kakhovke--est-zhertvy-1131621569.html

ВСУ обстреляли автобусную остановку в Новой Каховке – есть жертвы

ВСУ обстреляли автобусную остановку в Новой Каховке – есть жертвы - РИА Новости Крым, 23.09.2023

ВСУ обстреляли автобусную остановку в Новой Каховке – есть жертвы

В результате минометного обстрела ВСУ Новой Каховки погибла женщина и тяжело ранен мужчина, находившиеся на автобусной остановке, куда прилетели снаряды. Об... РИА Новости Крым, 23.09.2023

2023-09-23T16:42

2023-09-23T16:42

2023-09-23T16:42

новая каховка

происшествия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В результате минометного обстрела ВСУ Новой Каховки погибла женщина и тяжело ранен мужчина, находившиеся на автобусной остановке, куда прилетели снаряды. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.Отмечается, что на остановку обрушились три минометные мины.В это время прибытия автобуса ожидали двое жителей Новокаховского городского округа. Одна из них – женщина 1984 года рождения – погибла. А 49-летний мужчина с тяжелыми ранениями доставлен в больницу Скадовска.Ранее сообщалось, что накануне, 22 сентября, ВСУ только днем обстреляли Новую Каховку из ствольной артиллерии 14 раз, атаки продолжались и ночью. Читайте также на РИА Новости Крым:Сальдо избран губернатором Херсонской области Ракетный удар нанесен по штабу флота в Севастополе Счет на тысячи: ВСУ потеряли более 4000 боевиков за неделю

новая каховка

херсонская область

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новая каховка, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, херсонская область