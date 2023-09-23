Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли автобусную остановку в Новой Каховке – есть жертвы - РИА Новости Крым, 23.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230923/vsu-obstrelyali-avtobusnuyu-ostanovku-v-novoy-kakhovke--est-zhertvy-1131621569.html
ВСУ обстреляли автобусную остановку в Новой Каховке – есть жертвы
ВСУ обстреляли автобусную остановку в Новой Каховке – есть жертвы - РИА Новости Крым, 23.09.2023
ВСУ обстреляли автобусную остановку в Новой Каховке – есть жертвы
В результате минометного обстрела ВСУ Новой Каховки погибла женщина и тяжело ранен мужчина, находившиеся на автобусной остановке, куда прилетели снаряды. Об... РИА Новости Крым, 23.09.2023
2023-09-23T16:42
2023-09-23T16:42
новая каховка
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129947671_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f39c4ee68d4feb25a0373a290d02a081.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В результате минометного обстрела ВСУ Новой Каховки погибла женщина и тяжело ранен мужчина, находившиеся на автобусной остановке, куда прилетели снаряды. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.Отмечается, что на остановку обрушились три минометные мины.В это время прибытия автобуса ожидали двое жителей Новокаховского городского округа. Одна из них – женщина 1984 года рождения – погибла. А 49-летний мужчина с тяжелыми ранениями доставлен в больницу Скадовска.Ранее сообщалось, что накануне, 22 сентября, ВСУ только днем обстреляли Новую Каховку из ствольной артиллерии 14 раз, атаки продолжались и ночью. Читайте также на РИА Новости Крым:Сальдо избран губернатором Херсонской области Ракетный удар нанесен по штабу флота в Севастополе Счет на тысячи: ВСУ потеряли более 4000 боевиков за неделю
новая каховка
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129947671_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_1c61302e57638a0f0ea732f32449e9d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новая каховка, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, херсонская область
ВСУ обстреляли автобусную остановку в Новой Каховке – есть жертвы

Женщина погибла и мужчина ранен в результате удара ВСУ по остановке в Новой Каховке

16:42 23.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовая Каховка
Новая Каховка - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В результате минометного обстрела ВСУ Новой Каховки погибла женщина и тяжело ранен мужчина, находившиеся на автобусной остановке, куда прилетели снаряды. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.
Отмечается, что на остановку обрушились три минометные мины.
"ВСУ нанесли бесчеловечный минометный удар по Новой Каховке… В очередной раз украинские боевики показали свою людоедскую сущность, и им неважно куда попадают мины и ракеты. Сегодня, 23 сентября, около 14:00 из минометов была обстреляна автобусная остановка в микрорайоне Основа", – говорится в сообщении.
В это время прибытия автобуса ожидали двое жителей Новокаховского городского округа. Одна из них – женщина 1984 года рождения – погибла. А 49-летний мужчина с тяжелыми ранениями доставлен в больницу Скадовска.
Ранее сообщалось, что накануне, 22 сентября, ВСУ только днем обстреляли Новую Каховку из ствольной артиллерии 14 раз, атаки продолжались и ночью.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сальдо избран губернатором Херсонской области
Ракетный удар нанесен по штабу флота в Севастополе
Счет на тысячи: ВСУ потеряли более 4000 боевиков за неделю
Новая КаховкаПроисшествияОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиХерсонская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:45Во власти яростных холопов: почему Европа боится мира России с Украиной
18:39Балицкий избран губернатором Запорожской области
18:18Концлагеря для русскоговорящих на Украине: политолог – о новом законе
17:45Индийский луноход "уснул" и не проснулся: что случилось на спутнике Земли
17:33Прошелся по ЛГБТ: Эрдогана беспокоят радужные цвета на ступеньках в ООН
17:27Новая операция: Костомаров может вернуться в больницу
17:21Удар по Севастополю и зерновой скандал: топ новостей недели
16:42ВСУ обстреляли автобусную остановку в Новой Каховке – есть жертвы
16:35Смертельное ДТП произошло в Симферопольском районе
16:21В Турции произошло сильное землетрясение
16:04Массово бегут: на Украине тысячами увольняются женщины-фармацевты
15:39Счет на тысячи: ВСУ потеряли более 4000 боевиков за неделю
15:08Парк Учкуевка в Севастополе снова открыт - Развожаев
15:01МЧС России ужесточит контроль за продажами пиротехники
14:43В Феодосии собака покусала ребенка – хозяин заплатит компенсацию
14:17Парки столицы: как зеленые зоны Симферополя готовят к зимнему сезону
13:43Над Крымом за неделю уничтожено 5 ракет и около 40 ударных беспилоитников
13:39ВС РФ нанесли 12 групповых ударов по военным объектам на Украине
13:06В парке Учкуевка обнаружили часть от сбитой ракеты – Развожаев
12:52Развожаев: цель врага – паника
Лента новостейМолния