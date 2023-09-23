https://crimea.ria.ru/20230923/okolo-100-snaryadov-za-sutki-vsu-nakryvayut-khersonschinu-iz-artillerii-1131616606.html
Около 100 снарядов за сутки: ВСУ накрывают Херсонщину из артиллерии
Около 100 снарядов за сутки: ВСУ накрывают Херсонщину из артиллерии - РИА Новости Крым, 23.09.2023
Около 100 снарядов за сутки: ВСУ накрывают Херсонщину из артиллерии
ВСУ около 100 раз за сутки обстреляли города и села левобережья Херсонской области. Об этом сообщили в оперативных службах региона. РИА Новости Крым, 23.09.2023
2023-09-23T11:41
2023-09-23T11:41
2023-09-23T11:41
херсонская область
каховка
новая каховка
новости сво
алешки
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/15/1131564318_0:210:960:750_1920x0_80_0_0_321bd50e1e273f6ffae871821a3525f3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. ВСУ около 100 раз за сутки обстреляли города и села левобережья Херсонской области. Об этом сообщили в оперативных службах региона.Минувшей ночью 32 старяда, выпущенные врагом из ствольной артиллерии, прилетели в Новую Каховку и Каховку, Старую Збурьевку, Корсунки и Крынки.Накануне днем обстрелам подверглись пять населенных пунктов. Больше всего снарядов –15 – прилетело в село Казачьи Лагери, 14 – в Новую Каховку. Еще 12 снарядов разорвались в Днепрянах, 10 попали в Алешки, а 9 – в Песчановку. ВСУ не прекращают обстрелов левобережья Херсонской области ни на один день. Ежесуточно в города и села региона прилетают порядка 100 артиллерийских снарядов. Читайте также на РИА Новости Крым: Прямое попадание в дом: женщина пострадала при обстреле ВСУ Белгородщины ВСУ трижды за утро ударили по Курской области: ранена женщина ВСУ бьют по Белгородской области из артиллерии и минометов – есть раненый
херсонская область
каховка
новая каховка
алешки
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/15/1131564318_0:120:960:840_1920x0_80_0_0_220ab3e7424f54890b6b8a80096c90fd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, каховка, новая каховка, новости сво, алешки, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Около 100 снарядов за сутки: ВСУ накрывают Херсонщину из артиллерии
ВСУ около 100 раз за сутки обстреляли города и села левобережья Херсонщины