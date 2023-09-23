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Около 100 снарядов за сутки: ВСУ накрывают Херсонщину из артиллерии - РИА Новости Крым, 23.09.2023
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Около 100 снарядов за сутки: ВСУ накрывают Херсонщину из артиллерии
Около 100 снарядов за сутки: ВСУ накрывают Херсонщину из артиллерии - РИА Новости Крым, 23.09.2023
Около 100 снарядов за сутки: ВСУ накрывают Херсонщину из артиллерии
ВСУ около 100 раз за сутки обстреляли города и села левобережья Херсонской области. Об этом сообщили в оперативных службах региона. РИА Новости Крым, 23.09.2023
2023-09-23T11:41
2023-09-23T11:41
херсонская область
каховка
новая каховка
новости сво
алешки
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. ВСУ около 100 раз за сутки обстреляли города и села левобережья Херсонской области. Об этом сообщили в оперативных службах региона.Минувшей ночью 32 старяда, выпущенные врагом из ствольной артиллерии, прилетели в Новую Каховку и Каховку, Старую Збурьевку, Корсунки и Крынки.Накануне днем обстрелам подверглись пять населенных пунктов. Больше всего снарядов –15 – прилетело в село Казачьи Лагери, 14 – в Новую Каховку. Еще 12 снарядов разорвались в Днепрянах, 10 попали в Алешки, а 9 – в Песчановку. ВСУ не прекращают обстрелов левобережья Херсонской области ни на один день. Ежесуточно в города и села региона прилетают порядка 100 артиллерийских снарядов. Читайте также на РИА Новости Крым: Прямое попадание в дом: женщина пострадала при обстреле ВСУ Белгородщины ВСУ трижды за утро ударили по Курской области: ранена женщина ВСУ бьют по Белгородской области из артиллерии и минометов – есть раненый
херсонская область
каховка
новая каховка
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, каховка, новая каховка, новости сво, алешки, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Около 100 снарядов за сутки: ВСУ накрывают Херсонщину из артиллерии

ВСУ около 100 раз за сутки обстреляли города и села левобережья Херсонщины

11:41 23.09.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. ВСУ около 100 раз за сутки обстреляли города и села левобережья Херсонской области. Об этом сообщили в оперативных службах региона.

"Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области… Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется", – говорится в сообщении.

Минувшей ночью 32 старяда, выпущенные врагом из ствольной артиллерии, прилетели в Новую Каховку и Каховку, Старую Збурьевку, Корсунки и Крынки.
Накануне днем обстрелам подверглись пять населенных пунктов. Больше всего снарядов –15 – прилетело в село Казачьи Лагери, 14 – в Новую Каховку. Еще 12 снарядов разорвались в Днепрянах, 10 попали в Алешки, а 9 – в Песчановку.
ВСУ не прекращают обстрелов левобережья Херсонской области ни на один день. Ежесуточно в города и села региона прилетают порядка 100 артиллерийских снарядов.
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Херсонская областьКаховкаНовая КаховкаНовости СВОАлешкиВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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