https://crimea.ria.ru/20230923/okolo-100-snaryadov-za-sutki-vsu-nakryvayut-khersonschinu-iz-artillerii-1131616606.html

Около 100 снарядов за сутки: ВСУ накрывают Херсонщину из артиллерии

Около 100 снарядов за сутки: ВСУ накрывают Херсонщину из артиллерии - РИА Новости Крым, 23.09.2023

Около 100 снарядов за сутки: ВСУ накрывают Херсонщину из артиллерии

ВСУ около 100 раз за сутки обстреляли города и села левобережья Херсонской области. Об этом сообщили в оперативных службах региона. РИА Новости Крым, 23.09.2023

2023-09-23T11:41

2023-09-23T11:41

2023-09-23T11:41

херсонская область

каховка

новая каховка

новости сво

алешки

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. ВСУ около 100 раз за сутки обстреляли города и села левобережья Херсонской области. Об этом сообщили в оперативных службах региона.Минувшей ночью 32 старяда, выпущенные врагом из ствольной артиллерии, прилетели в Новую Каховку и Каховку, Старую Збурьевку, Корсунки и Крынки.Накануне днем обстрелам подверглись пять населенных пунктов. Больше всего снарядов –15 – прилетело в село Казачьи Лагери, 14 – в Новую Каховку. Еще 12 снарядов разорвались в Днепрянах, 10 попали в Алешки, а 9 – в Песчановку. ВСУ не прекращают обстрелов левобережья Херсонской области ни на один день. Ежесуточно в города и села региона прилетают порядка 100 артиллерийских снарядов. Читайте также на РИА Новости Крым: Прямое попадание в дом: женщина пострадала при обстреле ВСУ Белгородщины ВСУ трижды за утро ударили по Курской области: ранена женщина ВСУ бьют по Белгородской области из артиллерии и минометов – есть раненый

херсонская область

каховка

новая каховка

алешки

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, каховка, новая каховка, новости сво, алешки, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу