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Прямое попадание в дом: женщина пострадала при обстреле ВСУ Белгородщины - РИА Новости Крым, 20.09.2023
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Прямое попадание в дом: женщина пострадала при обстреле ВСУ Белгородщины
Прямое попадание в дом: женщина пострадала при обстреле ВСУ Белгородщины - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Прямое попадание в дом: женщина пострадала при обстреле ВСУ Белгородщины
Женщина пострадала в результате украинского обстрела из ствольной артиллерии села Максимовка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T12:20
2023-09-20T12:20
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
обстрелы всу
происшествия
новости
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Женщина пострадала в результате украинского обстрела из ствольной артиллерии села Максимовка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Также повреждения получил соседний жилой дом – в нем выбиты окна и посечены фронтоны. Кроме того, вышла из строя линия электропередачи, в результате чего без света остались населенные пункты Поповка, Максимовка и Бершаково. Аварийные службы приступят к устранению последствий в ближайшее время, добавил губернатор.Как сообщалось, накануне днем российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над Белгородской областью. Пострадавших и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские дроны сбиты над Орловской и Белгородской областями – МОТри человека ранены при ударе ВСУ по Курской областиУкраинский беспилотник уничтожен на подлете к Белгороду
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Новости
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы всу, происшествия, новости, украина, россия
Прямое попадание в дом: женщина пострадала при обстреле ВСУ Белгородщины

Гладков: женщина пострадала в результате обстрела села в Белгородской области

12:20 20.09.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВСУ обстреляли село Максимовка в Белгородской области
ВСУ обстреляли село Максимовка в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Женщина пострадала в результате украинского обстрела из ствольной артиллерии села Максимовка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Есть прямое попадание в частный жилой дом - сильно повреждены крыша, фасад, забор и пристройка. Пострадала женщина, хозяйка этого дома, в момент прилета снаряда она выходила из дома. У пострадавшей контузия, но от госпитализации она категорически отказалась", - написал он в своем Telegram-канале.
Также повреждения получил соседний жилой дом – в нем выбиты окна и посечены фронтоны. Кроме того, вышла из строя линия электропередачи, в результате чего без света остались населенные пункты Поповка, Максимовка и Бершаково. Аварийные службы приступят к устранению последствий в ближайшее время, добавил губернатор.
Как сообщалось, накануне днем российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над Белгородской областью. Пострадавших и разрушений нет.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковОбстрелы ВСУПроисшествияНовостиУкраинаРоссия
 
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