Три человека ранены при ударе ВСУ по Курской области
Три мирных жителя получили ранения при ударе ВСУ по селу в Курской области - Старовойт
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаПоследствия удара ВСУ по Курской области
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Трое мирных жителей Курской области получили ранения в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Об этом в воскресенье сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
По его данным, удар ВСУ пришелся по селу Успеновка Кореневского района.
"У двух жителей легкие ранения, медики центральной районной больницы оказывают им необходимую помощь на месте. Еще один с тяжелым ранением будет транспортирован в областную больницу бригадой санавиации", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Сутками ранее при обстреле курского села Плехово погиб 30-летний мужчина.
В воскресенье утром в Минобороны РФ сообщили об отражении очередной террористической атаки киевского режима на Крым и Московскую область. Шесть вражеских беспилотников сбиты у западного, северо-западного и восточного побережья полуострова. Еще два – над территорией Истринского и Домодедовского районов Московской области. А в Орле беспилотный летательный аппарат упал на резервуар с топливом, произошло возгорание, никто не пострадал.
Кроме того, в Тульской области на территории "Логистического центра №1" в Узловском районе упал БПЛА. По предварительной информации властей, пострадавших и значительных повреждений инфраструктуры нет.
В Воронежской области также был перехвачен украинский беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.
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