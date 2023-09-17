https://crimea.ria.ru/20230917/tri-cheloveka-raneny-pri-udare-vsu-po-kurskoy-oblasti-1131475982.html

Три человека ранены при ударе ВСУ по Курской области

Три человека ранены при ударе ВСУ по Курской области - РИА Новости Крым, 17.09.2023

Три человека ранены при ударе ВСУ по Курской области

Трое мирных жителей Курской области получили ранения в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии... РИА Новости Крым, 17.09.2023

2023-09-17T13:57

2023-09-17T13:57

2023-09-17T13:57

обстрелы курской области

курская область

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роман старовойт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Трое мирных жителей Курской области получили ранения в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Об этом в воскресенье сообщил губернатор региона Роман Старовойт.По его данным, удар ВСУ пришелся по селу Успеновка Кореневского района.Сутками ранее при обстреле курского села Плехово погиб 30-летний мужчина.В воскресенье утром в Минобороны РФ сообщили об отражении очередной террористической атаки киевского режима на Крым и Московскую область. Шесть вражеских беспилотников сбиты у западного, северо-западного и восточного побережья полуострова. Еще два – над территорией Истринского и Домодедовского районов Московской области. А в Орле беспилотный летательный аппарат упал на резервуар с топливом, произошло возгорание, никто не пострадал.Кроме того, в Тульской области на территории "Логистического центра №1" в Узловском районе упал БПЛА. По предварительной информации властей, пострадавших и значительных повреждений инфраструктуры нет.В Воронежской области также был перехвачен украинский беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют по Белгородской области из артиллерии и минометов – есть раненыйВСУ дважды за ночь попытались атаковать Крым – сбиты 6 беспилотниковМужчина погиб при обстреле ВСУ Курской области

курская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы курской области, курская область, происшествия, роман старовойт, общество, обстрелы всу, новости