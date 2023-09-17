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При попытке атаковать Воронежскую область перехвачен беспилотник ВСУ - РИА Новости Крым, 17.09.2023
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При попытке атаковать Воронежскую область перехвачен беспилотник ВСУ
При попытке атаковать Воронежскую область перехвачен беспилотник ВСУ - РИА Новости Крым, 17.09.2023
При попытке атаковать Воронежскую область перехвачен беспилотник ВСУ
Киевский режим не прекращает попыток атаковать объекты на территории России. В воскресенье очередной вражеский дрон перехвачен над Воронежской области, сообщили РИА Новости Крым, 17.09.2023
2023-09-17T12:06
2023-09-17T12:14
воронежская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
министерство обороны рф
безопасность
пво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Киевский режим не прекращает попыток атаковать объекты на территории России. В воскресенье очередной вражеский дрон перехвачен над Воронежской области, сообщили в Минобороны.По данным губернатора региона Александра Гусева, пострадавших и разрушений нет."Силами РЭБ был выявлен и подавлен беспилотный летательный аппарат. К счастью, пострадавших и разрушений нет. Спасибо нашим военным за работу", - написал он в своем Telegram-канале.В воскресенье утром в Минобороны РФ сообщили об отражении очередной террористической атаки киевского режима на Крым и Московскую область. Шесть вражеских беспилотников было сбито у западного, северо-западного и восточного побережья полуострова. Еще два – над территорией Истринского и Домодедовского районов Московской области. А в Орле беспилотный летательный аппарат упал на резервуар с топливом, произошло возгорание, никто не пострадал.Кроме того, в Тульской области на территории "Логистического центра №1" в Узловском районе упал БПЛА. По предварительной информации властей, пострадавших и значительных повреждений инфраструктуры нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник упал на резервуар с топливом в ОрлеБеспилотник упал возле логистического центра под Тулой – что известноВСУ дважды за ночь попытались атаковать Крым – сбиты 6 беспилотников
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воронежская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, министерство обороны рф, безопасность, пво, новости
При попытке атаковать Воронежскую область перехвачен беспилотник ВСУ

Над Воронежской областью перехвачен беспилотник ВСУ самолетного типа

12:06 17.09.2023 (обновлено: 12:14 17.09.2023)
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в автомобиле комплекса РЭБ
Военнослужащий в автомобиле комплекса РЭБ - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости . Денис Абрамов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Киевский режим не прекращает попыток атаковать объекты на территории России. В воскресенье очередной вражеский дрон перехвачен над Воронежской области, сообщили в Минобороны.
"17 сентября около 9.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Воронежской области", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
По данным губернатора региона Александра Гусева, пострадавших и разрушений нет.
"Силами РЭБ был выявлен и подавлен беспилотный летательный аппарат. К счастью, пострадавших и разрушений нет. Спасибо нашим военным за работу", - написал он в своем Telegram-канале.
В воскресенье утром в Минобороны РФ сообщили об отражении очередной террористической атаки киевского режима на Крым и Московскую область. Шесть вражеских беспилотников было сбито у западного, северо-западного и восточного побережья полуострова. Еще два – над территорией Истринского и Домодедовского районов Московской области. А в Орле беспилотный летательный аппарат упал на резервуар с топливом, произошло возгорание, никто не пострадал.
Кроме того, в Тульской области на территории "Логистического центра №1" в Узловском районе упал БПЛА. По предварительной информации властей, пострадавших и значительных повреждений инфраструктуры нет.
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Воронежская областьПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУМинистерство обороны РФБезопасностьПВОНовости
 
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