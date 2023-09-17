https://crimea.ria.ru/20230917/pri-popytke-atakovat-voronezhskuyu-oblast-perekhvachen-bespilotnik-vsu--1131475019.html

При попытке атаковать Воронежскую область перехвачен беспилотник ВСУ

При попытке атаковать Воронежскую область перехвачен беспилотник ВСУ - РИА Новости Крым, 17.09.2023

При попытке атаковать Воронежскую область перехвачен беспилотник ВСУ

Киевский режим не прекращает попыток атаковать объекты на территории России. В воскресенье очередной вражеский дрон перехвачен над Воронежской области, сообщили РИА Новости Крым, 17.09.2023

2023-09-17T12:06

2023-09-17T12:06

2023-09-17T12:14

воронежская область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

министерство обороны рф

безопасность

пво

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Киевский режим не прекращает попыток атаковать объекты на территории России. В воскресенье очередной вражеский дрон перехвачен над Воронежской области, сообщили в Минобороны.По данным губернатора региона Александра Гусева, пострадавших и разрушений нет."Силами РЭБ был выявлен и подавлен беспилотный летательный аппарат. К счастью, пострадавших и разрушений нет. Спасибо нашим военным за работу", - написал он в своем Telegram-канале.В воскресенье утром в Минобороны РФ сообщили об отражении очередной террористической атаки киевского режима на Крым и Московскую область. Шесть вражеских беспилотников было сбито у западного, северо-западного и восточного побережья полуострова. Еще два – над территорией Истринского и Домодедовского районов Московской области. А в Орле беспилотный летательный аппарат упал на резервуар с топливом, произошло возгорание, никто не пострадал.Кроме того, в Тульской области на территории "Логистического центра №1" в Узловском районе упал БПЛА. По предварительной информации властей, пострадавших и значительных повреждений инфраструктуры нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник упал на резервуар с топливом в ОрлеБеспилотник упал возле логистического центра под Тулой – что известноВСУ дважды за ночь попытались атаковать Крым – сбиты 6 беспилотников

https://crimea.ria.ru/20230714/pod-voronezhem-i-ryadom-s-kurskoy-aes-upali-bpla-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1130052683.html

воронежская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, министерство обороны рф, безопасность, пво, новости