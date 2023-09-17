https://crimea.ria.ru/20230917/bespilotnik-upal-vozle-logisticheskogo-tsentra-pod-tuloy--chto-izvestno-1131473733.html

Беспилотник упал возле логистического центра под Тулой – что известно

Беспилотник упал возле логистического центра под Тулой – что известно - РИА Новости Крым, 17.09.2023

Беспилотник упал возле логистического центра под Тулой – что известно

В воскресенье украинский беспилотник упал в Тульской области. Об этом сообщает областное министерство по региональной безопасности. РИА Новости Крым, 17.09.2023

2023-09-17T10:16

2023-09-17T10:16

2023-09-17T10:26

тульская область

россия

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье украинский беспилотник упал в Тульской области. Об этом сообщает областное министерство по региональной безопасности. В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работают представители всех экстренных служб. Проводятся необходимые следственные действия. Причины происшествия устанавливаются.В воскресенье в Минобороны РФ сообщили об отражении очередной террористической атаки киевского режима на Крым и Московскую область. Шесть вражеских беспилотников было сбито у западного, северо-западного и восточного побережья полуострова. Еще два – над территорией Истринского и Домодедовского районов Московской области. А в Орле беспилотный летательный аппарат упал на резервуар с топливом, произошло возгорание, никто не пострадал.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник упал на резервуар с топливом в ОрлеВСУ дважды за ночь попытались атаковать Крым – сбиты 6 беспилотниковАтака пресечена: в Белгородской области сбит украинский БПЛА

тульская область

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тульская область, россия, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости, безопасность