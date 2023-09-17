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Беспилотник упал возле логистического центра под Тулой – что известно
Беспилотник упал возле логистического центра под Тулой – что известно - РИА Новости Крым, 17.09.2023
Беспилотник упал возле логистического центра под Тулой – что известно
В воскресенье украинский беспилотник упал в Тульской области. Об этом сообщает областное министерство по региональной безопасности. РИА Новости Крым, 17.09.2023
2023-09-17T10:16
2023-09-17T10:16
2023-09-17T10:26
тульская область
россия
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье украинский беспилотник упал в Тульской области. Об этом сообщает областное министерство по региональной безопасности. В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работают представители всех экстренных служб. Проводятся необходимые следственные действия. Причины происшествия устанавливаются.В воскресенье в Минобороны РФ сообщили об отражении очередной террористической атаки киевского режима на Крым и Московскую область. Шесть вражеских беспилотников было сбито у западного, северо-западного и восточного побережья полуострова. Еще два – над территорией Истринского и Домодедовского районов Московской области. А в Орле беспилотный летательный аппарат упал на резервуар с топливом, произошло возгорание, никто не пострадал.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник упал на резервуар с топливом в ОрлеВСУ дважды за ночь попытались атаковать Крым – сбиты 6 беспилотниковАтака пресечена: в Белгородской области сбит украинский БПЛА
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тульская область, россия, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости, безопасность
Беспилотник упал возле логистического центра под Тулой – что известно
В Тульской области беспилотник упал возле логистического центра
10:16 17.09.2023 (обновлено: 10:26 17.09.2023)