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Беспилотник упал возле логистического центра под Тулой – что известно - РИА Новости Крым, 17.09.2023
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Беспилотник упал возле логистического центра под Тулой – что известно
Беспилотник упал возле логистического центра под Тулой – что известно - РИА Новости Крым, 17.09.2023
Беспилотник упал возле логистического центра под Тулой – что известно
В воскресенье украинский беспилотник упал в Тульской области. Об этом сообщает областное министерство по региональной безопасности. РИА Новости Крым, 17.09.2023
2023-09-17T10:16
2023-09-17T10:26
тульская область
россия
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье украинский беспилотник упал в Тульской области. Об этом сообщает областное министерство по региональной безопасности. В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работают представители всех экстренных служб. Проводятся необходимые следственные действия. Причины происшествия устанавливаются.В воскресенье в Минобороны РФ сообщили об отражении очередной террористической атаки киевского режима на Крым и Московскую область. Шесть вражеских беспилотников было сбито у западного, северо-западного и восточного побережья полуострова. Еще два – над территорией Истринского и Домодедовского районов Московской области. А в Орле беспилотный летательный аппарат упал на резервуар с топливом, произошло возгорание, никто не пострадал.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник упал на резервуар с топливом в ОрлеВСУ дважды за ночь попытались атаковать Крым – сбиты 6 беспилотниковАтака пресечена: в Белгородской области сбит украинский БПЛА
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Новости
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РИА Новости Крым
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тульская область, россия, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости, безопасность
Беспилотник упал возле логистического центра под Тулой – что известно

В Тульской области беспилотник упал возле логистического центра

10:16 17.09.2023 (обновлено: 10:26 17.09.2023)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье украинский беспилотник упал в Тульской области. Об этом сообщает областное министерство по региональной безопасности.

"17 сентября на территории "Логистического центра №1" в Узловском районе произошло падение БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и значительных повреждений инфраструктуры нет", - сказано в сообщении

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работают представители всех экстренных служб. Проводятся необходимые следственные действия. Причины происшествия устанавливаются.
В воскресенье в Минобороны РФ сообщили об отражении очередной террористической атаки киевского режима на Крым и Московскую область. Шесть вражеских беспилотников было сбито у западного, северо-западного и восточного побережья полуострова. Еще два – над территорией Истринского и Домодедовского районов Московской области. А в Орле беспилотный летательный аппарат упал на резервуар с топливом, произошло возгорание, никто не пострадал.
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Тульская областьРоссияПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУНовостиБезопасность
 
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