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Беспилотник упал на резервуар с топливом в Орле

Беспилотник упал на резервуар с топливом в Орле - РИА Новости Крым, 17.09.2023

Беспилотник упал на резервуар с топливом в Орле

В городе Орел на резервуар с топливом упал беспилотный летательный аппарат. В результате произошло возгорание, но никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор РИА Новости Крым, 17.09.2023

2023-09-17T06:54

2023-09-17T06:54

2023-09-17T06:59

орловская область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

общество

орел

андрей клычков

обстрелы всу

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В городе Орел на резервуар с топливом упал беспилотный летательный аппарат. В результате произошло возгорание, но никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.Происшествие случилось 17 сентября в 3.50 мск на территории Железнодорожного района города. Губернатор сообщал, что БПЛА упал на нежилой объект, место происшествие оцеплено, а специальные службы проводят необходимые мероприятия. Позже Клычков уточнил, что дрон упал на резервуар с топливом, который загорелся. Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на воскресенье над побережьем Крыма сбито шесть украинских беспилотников. Еще два дрона уничтожены силами ПВО в Московской обалсти. Читайте также на РИА Новости Крым:Сбито 270 беспилотников и 19 снарядов HIMARS – работа ПВО за неделюАрмия России нанесла 11 ударов по местам производства морских дронов ВСУПВО сбила беспилотник в Тверской области

орловская область

орел

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орловская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), общество, орел, андрей клычков, обстрелы всу, новости, безопасность