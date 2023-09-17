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Беспилотник упал на резервуар с топливом в Орле
Беспилотник упал на резервуар с топливом в Орле - РИА Новости Крым, 17.09.2023
Беспилотник упал на резервуар с топливом в Орле
В городе Орел на резервуар с топливом упал беспилотный летательный аппарат. В результате произошло возгорание, но никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор РИА Новости Крым, 17.09.2023
2023-09-17T06:54
2023-09-17T06:54
2023-09-17T06:59
орловская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
общество
орел
андрей клычков
обстрелы всу
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В городе Орел на резервуар с топливом упал беспилотный летательный аппарат. В результате произошло возгорание, но никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.Происшествие случилось 17 сентября в 3.50 мск на территории Железнодорожного района города. Губернатор сообщал, что БПЛА упал на нежилой объект, место происшествие оцеплено, а специальные службы проводят необходимые мероприятия. Позже Клычков уточнил, что дрон упал на резервуар с топливом, который загорелся. Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на воскресенье над побережьем Крыма сбито шесть украинских беспилотников. Еще два дрона уничтожены силами ПВО в Московской обалсти. Читайте также на РИА Новости Крым:Сбито 270 беспилотников и 19 снарядов HIMARS – работа ПВО за неделюАрмия России нанесла 11 ударов по местам производства морских дронов ВСУПВО сбила беспилотник в Тверской области
орловская область
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РИА Новости Крым
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орловская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), общество, орел, андрей клычков, обстрелы всу, новости, безопасность
Беспилотник упал на резервуар с топливом в Орле
В Орле загорелся резервуар с топливом после падения беспилотника – губернатор Клычков
06:54 17.09.2023 (обновлено: 06:59 17.09.2023)