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ПВО сбила беспилотник в Тверской области - РИА Новости Крым, 13.09.2023
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ПВО сбила беспилотник в Тверской области
ПВО сбила беспилотник в Тверской области - РИА Новости Крым, 13.09.2023
ПВО сбила беспилотник в Тверской области
Российские системы ПВО в среду уничтожили беспилотник на территории Конаковского округа Тверской области, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T08:13
2023-09-13T08:30
беспилотник (бпла, дрон)
тверь
тверская область
происшествия
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО в среду уничтожили беспилотник на территории Конаковского округа Тверской области, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале правительства Тверской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Черным морем у берегов Крыма сбит вражеский беспилотникЛетели на Крым: над Черным морем сбиты 8 украинских беспилотников "Высадка" украинских коммандос в Крыму: эксперт оценил шансы ВСУ
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беспилотник (бпла, дрон), тверь, тверская область, происшествия, безопасность, новости
ПВО сбила беспилотник в Тверской области

ПВО сбила беспилотник в Конаковском округе Тверской области, пострадавших нет - власти

08:13 13.09.2023 (обновлено: 08:30 13.09.2023)
 
© РИА Новости КрымБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО в среду уничтожили беспилотник на территории Конаковского округа Тверской области, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале правительства Тверской области.
"Тринадцатого сентября на территории Конаковского округа Тверской области силами ПВО министерства обороны Российской Федерации был уничтожен беспилотный аппарат. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы", - говорится в сообщении.
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
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Беспилотник (БПЛА, дрон)ТверьТверская областьПроисшествияБезопасностьНовости
 
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