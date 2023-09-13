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ПВО сбила беспилотник в Тверской области
ПВО сбила беспилотник в Тверской области - РИА Новости Крым, 13.09.2023
ПВО сбила беспилотник в Тверской области
Российские системы ПВО в среду уничтожили беспилотник на территории Конаковского округа Тверской области, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T08:13
2023-09-13T08:13
2023-09-13T08:30
беспилотник (бпла, дрон)
тверь
тверская область
происшествия
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО в среду уничтожили беспилотник на территории Конаковского округа Тверской области, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале правительства Тверской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Черным морем у берегов Крыма сбит вражеский беспилотникЛетели на Крым: над Черным морем сбиты 8 украинских беспилотников "Высадка" украинских коммандос в Крыму: эксперт оценил шансы ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230913/udar-po-sevastopolyu-vsu-vypustili-po-zavodu-10-krylatykh-raket-1131367300.html
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РИА Новости Крым
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беспилотник (бпла, дрон), тверь, тверская область, происшествия, безопасность, новости
ПВО сбила беспилотник в Тверской области
ПВО сбила беспилотник в Конаковском округе Тверской области, пострадавших нет - власти
08:13 13.09.2023 (обновлено: 08:30 13.09.2023)