https://crimea.ria.ru/20230913/pvo-sbila-bespilotnik-v-tverskoy-oblasti-1131368726.html

ПВО сбила беспилотник в Тверской области

ПВО сбила беспилотник в Тверской области - РИА Новости Крым, 13.09.2023

ПВО сбила беспилотник в Тверской области

Российские системы ПВО в среду уничтожили беспилотник на территории Конаковского округа Тверской области, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 13.09.2023

2023-09-13T08:13

2023-09-13T08:13

2023-09-13T08:30

беспилотник (бпла, дрон)

тверь

тверская область

происшествия

безопасность

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/07/1131239309_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_42c1d54c0d16568df0bc1ede72b4aca3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО в среду уничтожили беспилотник на территории Конаковского округа Тверской области, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале правительства Тверской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Черным морем у берегов Крыма сбит вражеский беспилотникЛетели на Крым: над Черным морем сбиты 8 украинских беспилотников "Высадка" украинских коммандос в Крыму: эксперт оценил шансы ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230913/udar-po-sevastopolyu-vsu-vypustili-po-zavodu-10-krylatykh-raket-1131367300.html

тверь

тверская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), тверь, тверская область, происшествия, безопасность, новости