Рейтинг@Mail.ru
"Высадка" украинских коммандос в Крыму: эксперт оценил шансы ВСУ - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230831/vysadka-ukrainskikh-kommandos-v-krymu-ekspert-otsenil-shansy-vsu-1131069438.html
"Высадка" украинских коммандос в Крыму: эксперт оценил шансы ВСУ
"Высадка" украинских коммандос в Крыму: эксперт оценил шансы ВСУ - РИА Новости Крым, 31.08.2023
"Высадка" украинских коммандос в Крыму: эксперт оценил шансы ВСУ
Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжит попытки высадить в Крыму морской десант, но все они так или иначе закончатся уничтожением боевиков. Такое... РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T12:27
2023-08-31T12:27
луганская народная республика (лнр)
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
виталий киселев
sputnik
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110016/17/1100161725_0:204:2918:1845_1920x0_80_0_0_e270906de9a42cfdffa4be486e5cc067.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжит попытки высадить в Крыму морской десант, но все они так или иначе закончатся уничтожением боевиков. Такое мнение высказал полковник Луганской народной республики в отставке, военный эксперт Виталий Киселев.По мнению эксперта, на данный момент ВСУ сконцентрировали основные силы в районе Работино и на Времевском выступе (рубеж Урожайное – Старомайорское) с целью прорвать там российскую оборону и выйти к Азовскому морю именно для того, чтобы наносить удары по критической инфраструктуре и стратегическим объектам в Крыму.Киселев выразил уверенность, что НАТО не отказалось от своей давней мечты сделать из Крыма свою военную базу, поэтому руководство альянса настаивает на том, чтобы украинские войска всеми силами пытались прорваться к Азовскому морю.Накануне Минобороны РФ сообщило об уничтожении российскими самолетами двух катеров ВСУ с экипажем в акватории Черного моря в районе острова Змеиный.Кроме того, в ночь на 30 августа в акватории Черного моря были уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек.Ранее газета Daily Express со ссылкой на источники сообщила, что британские морские пехотинцы готовят группу украинских спецназовцев численностью более двух тысяч человек для операции по вторжению в Крым, которую планируется осуществить до Рождества. Как утверждают авторы статьи, операция по захвату Крыма будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря. Обучаемые в Британии спецназовцы должны стать "острием копья" при вторжении.
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110016/17/1100161725_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_0eb8a3509065f3ae9e98244aa9892631.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
луганская народная республика (лнр), всу (вооруженные силы украины), новости сво, виталий киселев, sputnik, мнения
"Высадка" украинских коммандос в Крыму: эксперт оценил шансы ВСУ

Эксперт Киселев: ВСУ не оставят попыток высадить десант в Крыму, но их всех уничтожат

12:27 31.08.2023
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкДесант. Архивное фото
Десант. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжит попытки высадить в Крыму морской десант, но все они так или иначе закончатся уничтожением боевиков. Такое мнение высказал полковник Луганской народной республики в отставке, военный эксперт Виталий Киселев.
"НАТО подготовила от двух до четырех тысяч морских пехотинцев, рассчитывая на их заход в Крым. От украинского берега до Крыма порядка 180 км по морю, это расстояние можно пройти за 5-6 часов на американских катерах, которые им передали. Попытки (высадить десант в Крыму) не прекратятся, но наши патрульные корабли и ВКС работают слаженно – противнику не удастся ни пройти, ни закрепиться. Все эти попытки будут тщетными – всех этих диверсантов будут уничтожать", - сказал Киселев в интервью телеканалу "Sputnik на русском".
По мнению эксперта, на данный момент ВСУ сконцентрировали основные силы в районе Работино и на Времевском выступе (рубеж Урожайное – Старомайорское) с целью прорвать там российскую оборону и выйти к Азовскому морю именно для того, чтобы наносить удары по критической инфраструктуре и стратегическим объектам в Крыму.
Киселев выразил уверенность, что НАТО не отказалось от своей давней мечты сделать из Крыма свою военную базу, поэтому руководство альянса настаивает на том, чтобы украинские войска всеми силами пытались прорваться к Азовскому морю.
Накануне Минобороны РФ сообщило об уничтожении российскими самолетами двух катеров ВСУ с экипажем в акватории Черного моря в районе острова Змеиный.
Кроме того, в ночь на 30 августа в акватории Черного моря были уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек.
Ранее газета Daily Express со ссылкой на источники сообщила, что британские морские пехотинцы готовят группу украинских спецназовцев численностью более двух тысяч человек для операции по вторжению в Крым, которую планируется осуществить до Рождества. Как утверждают авторы статьи, операция по захвату Крыма будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря. Обучаемые в Британии спецназовцы должны стать "острием копья" при вторжении.
 
Луганская Народная Республика (ЛНР)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОВиталий КиселевSputnikМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:04На Донецком направлении уничтожено 365 боевиков и 40 единиц техники ВСУ
14:47В Крыму задержали полицейского с килограммом наркотиков
14:27На западе Крыма стрельба – названа причина
14:15Дрон-камикадзе ВСУ повредил автовышку РЭС рядом с Днепрянами
14:02Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели 14-летнего ребенка в Крыму
13:52В Симферополе завершили роспись главного купола Соборной мечети Крыма
13:28Все идет по плану: как Крым готовится к отопительному сезону
13:07Еще один украинский БПЛА уничтожен над Брянской областью
12:43В Севастополе на "зебре" сбили женщину и ее 8-летнюю дочь
12:27"Высадка" украинских коммандос в Крыму: эксперт оценил шансы ВСУ
12:02Пожар в горах Геленджика ликвидирован
11:49Кредитная карта: помощь и выгода, главное - вовремя пополнять
11:45Банк России: отказ от передачи биометрии через заявление в МФЦ - фейк
11:39Более 100 прилетов за сутки: ВСУ продолжает обстрелы Херсонской области
11:20Две штурмовые группы ВСУ пытались прорвать оборону в Запорожской области
11:18Работает "Днепр": на Херсонщине уничтожены боевики и техника ВСУ
11:02Три украинских БПЛА сбиты над Брянском – дроны вычислили местные жители
10:50В Крыму пенсионер осужден за дискредитацию армии России
10:30Небывалый урожай: Крым обновил абсолютный рекорд по сбору зерновых
10:22Работа Керченской паромной переправы в среду: погода и трафик
Лента новостейМолния