https://crimea.ria.ru/20230831/vysadka-ukrainskikh-kommandos-v-krymu-ekspert-otsenil-shansy-vsu-1131069438.html

"Высадка" украинских коммандос в Крыму: эксперт оценил шансы ВСУ

"Высадка" украинских коммандос в Крыму: эксперт оценил шансы ВСУ - РИА Новости Крым, 31.08.2023

"Высадка" украинских коммандос в Крыму: эксперт оценил шансы ВСУ

Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжит попытки высадить в Крыму морской десант, но все они так или иначе закончатся уничтожением боевиков. Такое... РИА Новости Крым, 31.08.2023

2023-08-31T12:27

2023-08-31T12:27

2023-08-31T12:27

луганская народная республика (лнр)

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

виталий киселев

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мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжит попытки высадить в Крыму морской десант, но все они так или иначе закончатся уничтожением боевиков. Такое мнение высказал полковник Луганской народной республики в отставке, военный эксперт Виталий Киселев.По мнению эксперта, на данный момент ВСУ сконцентрировали основные силы в районе Работино и на Времевском выступе (рубеж Урожайное – Старомайорское) с целью прорвать там российскую оборону и выйти к Азовскому морю именно для того, чтобы наносить удары по критической инфраструктуре и стратегическим объектам в Крыму.Киселев выразил уверенность, что НАТО не отказалось от своей давней мечты сделать из Крыма свою военную базу, поэтому руководство альянса настаивает на том, чтобы украинские войска всеми силами пытались прорваться к Азовскому морю.Накануне Минобороны РФ сообщило об уничтожении российскими самолетами двух катеров ВСУ с экипажем в акватории Черного моря в районе острова Змеиный.Кроме того, в ночь на 30 августа в акватории Черного моря были уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек.Ранее газета Daily Express со ссылкой на источники сообщила, что британские морские пехотинцы готовят группу украинских спецназовцев численностью более двух тысяч человек для операции по вторжению в Крым, которую планируется осуществить до Рождества. Как утверждают авторы статьи, операция по захвату Крыма будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря. Обучаемые в Британии спецназовцы должны стать "острием копья" при вторжении.

луганская народная республика (лнр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), всу (вооруженные силы украины), новости сво, виталий киселев, sputnik, мнения