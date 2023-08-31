https://crimea.ria.ru/20230831/vysadka-ukrainskikh-kommandos-v-krymu-ekspert-otsenil-shansy-vsu-1131069438.html
"Высадка" украинских коммандос в Крыму: эксперт оценил шансы ВСУ
"Высадка" украинских коммандос в Крыму: эксперт оценил шансы ВСУ - РИА Новости Крым, 31.08.2023
"Высадка" украинских коммандос в Крыму: эксперт оценил шансы ВСУ
Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжит попытки высадить в Крыму морской десант, но все они так или иначе закончатся уничтожением боевиков. Такое... РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T12:27
2023-08-31T12:27
2023-08-31T12:27
луганская народная республика (лнр)
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
виталий киселев
sputnik
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжит попытки высадить в Крыму морской десант, но все они так или иначе закончатся уничтожением боевиков. Такое мнение высказал полковник Луганской народной республики в отставке, военный эксперт Виталий Киселев.По мнению эксперта, на данный момент ВСУ сконцентрировали основные силы в районе Работино и на Времевском выступе (рубеж Урожайное – Старомайорское) с целью прорвать там российскую оборону и выйти к Азовскому морю именно для того, чтобы наносить удары по критической инфраструктуре и стратегическим объектам в Крыму.Киселев выразил уверенность, что НАТО не отказалось от своей давней мечты сделать из Крыма свою военную базу, поэтому руководство альянса настаивает на том, чтобы украинские войска всеми силами пытались прорваться к Азовскому морю.Накануне Минобороны РФ сообщило об уничтожении российскими самолетами двух катеров ВСУ с экипажем в акватории Черного моря в районе острова Змеиный.Кроме того, в ночь на 30 августа в акватории Черного моря были уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек.Ранее газета Daily Express со ссылкой на источники сообщила, что британские морские пехотинцы готовят группу украинских спецназовцев численностью более двух тысяч человек для операции по вторжению в Крым, которую планируется осуществить до Рождества. Как утверждают авторы статьи, операция по захвату Крыма будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря. Обучаемые в Британии спецназовцы должны стать "острием копья" при вторжении.
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика (лнр), всу (вооруженные силы украины), новости сво, виталий киселев, sputnik, мнения
"Высадка" украинских коммандос в Крыму: эксперт оценил шансы ВСУ
Эксперт Киселев: ВСУ не оставят попыток высадить десант в Крыму, но их всех уничтожат
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжит попытки высадить в Крыму морской десант, но все они так или иначе закончатся уничтожением боевиков. Такое мнение высказал полковник Луганской народной республики в отставке, военный эксперт Виталий Киселев.
"НАТО подготовила от двух до четырех тысяч морских пехотинцев, рассчитывая на их заход в Крым. От украинского берега до Крыма порядка 180 км по морю, это расстояние можно пройти за 5-6 часов на американских катерах, которые им передали. Попытки (высадить десант в Крыму) не прекратятся, но наши патрульные корабли и ВКС работают слаженно – противнику не удастся ни пройти, ни закрепиться. Все эти попытки будут тщетными – всех этих диверсантов будут уничтожать", - сказал
Киселев в интервью телеканалу "Sputnik на русском".
По мнению эксперта, на данный момент ВСУ сконцентрировали основные силы в районе Работино и на Времевском выступе (рубеж Урожайное – Старомайорское) с целью прорвать там российскую оборону и выйти к Азовскому морю именно для того, чтобы наносить удары по критической инфраструктуре и стратегическим объектам в Крыму.
Киселев выразил уверенность, что НАТО не отказалось от своей давней мечты сделать из Крыма свою военную базу, поэтому руководство альянса настаивает на том, чтобы украинские войска всеми силами пытались прорваться к Азовскому морю.
Накануне Минобороны РФ сообщило
об уничтожении российскими самолетами двух катеров ВСУ с экипажем в акватории Черного моря в районе острова Змеиный.
Кроме того, в ночь на 30 августа в акватории Черного моря были уничтожены
четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек.
Ранее газета Daily Express со ссылкой на источники сообщила
, что британские морские пехотинцы готовят группу украинских спецназовцев численностью более двух тысяч человек для операции по вторжению в Крым, которую планируется осуществить до Рождества. Как утверждают авторы статьи, операция по захвату Крыма будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря. Обучаемые в Британии спецназовцы должны стать "острием копья" при вторжении.