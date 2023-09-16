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Сбито 270 беспилотников и 19 снарядов HIMARS – работа ПВО за неделю - РИА Новости Крым, 16.09.2023
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Сбито 270 беспилотников и 19 снарядов HIMARS – работа ПВО за неделю
Сбито 270 беспилотников и 19 снарядов HIMARS – работа ПВО за неделю - РИА Новости Крым, 16.09.2023
Сбито 270 беспилотников и 19 снарядов HIMARS – работа ПВО за неделю
Российские системы противовоздушной обороны за неделю уничтожили 270 украинских беспилотников и 19 реактивных снарядов HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.09.2023
2023-09-16T16:16
2023-09-16T16:16
министерство обороны рф
новости сво
армия и флот
пво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
беспилотник (бпла, дрон)
himars
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за неделю уничтожили 270 украинских беспилотников и 19 реактивных снарядов HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожено 472 самолета, 249 вертолетов, 6810 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11881 танк и другие виды боевой техники и вооружения.ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные районы России, в том числе с помощью ракет и беспилотников. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Так, несколько дней назад при обстреле ВСУ поселка Теткино Курской области погиб мужчина, еще один человек получил ранения. Кроме того, 13 сентября ВСУ совершили атаку 10 крылатыми ракетами и тремя БПЛА на судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе. В результате удара на Севморзаводе начался пожар, взрывной волной и обломками повреждены близлежащие дома. Пострадали 24 человека.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака пресечена: в Белгородской области сбит украинский БПЛАУдар по Севастополю: ВСУ выпустили по заводу 10 крылатых ракетВСУ дважды за час атаковали Рыльск с беспилотников – что известно
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф, новости сво, армия и флот, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , беспилотник (бпла, дрон), himars
Сбито 270 беспилотников и 19 снарядов HIMARS – работа ПВО за неделю

Минобороны: средства ПВО перехватили за неделю 19 снарядов HIMARS и сбили 270 дронов

16:16 16.09.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за неделю уничтожили 270 украинских беспилотников и 19 реактивных снарядов HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами ПВО перехвачено 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также уничтожено 270 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожено 472 самолета, 249 вертолетов, 6810 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11881 танк и другие виды боевой техники и вооружения.
ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные районы России, в том числе с помощью ракет и беспилотников. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Так, несколько дней назад при обстреле ВСУ поселка Теткино Курской области погиб мужчина, еще один человек получил ранения. Кроме того, 13 сентября ВСУ совершили атаку 10 крылатыми ракетами и тремя БПЛА на судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе. В результате удара на Севморзаводе начался пожар, взрывной волной и обломками повреждены близлежащие дома. Пострадали 24 человека.
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Министерство обороны РФНовости СВОАрмия и флотПВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)HIMARS
 
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