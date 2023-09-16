https://crimea.ria.ru/20230916/sbito-270-bespilotnikov-i-19-snaryadov-himars--rabota-pvo-za-nedelyu-1131461974.html

Сбито 270 беспилотников и 19 снарядов HIMARS – работа ПВО за неделю

Сбито 270 беспилотников и 19 снарядов HIMARS – работа ПВО за неделю - РИА Новости Крым, 16.09.2023

Сбито 270 беспилотников и 19 снарядов HIMARS – работа ПВО за неделю

Российские системы противовоздушной обороны за неделю уничтожили 270 украинских беспилотников и 19 реактивных снарядов HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.09.2023

2023-09-16T16:16

2023-09-16T16:16

2023-09-16T16:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за неделю уничтожили 270 украинских беспилотников и 19 реактивных снарядов HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожено 472 самолета, 249 вертолетов, 6810 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11881 танк и другие виды боевой техники и вооружения.ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные районы России, в том числе с помощью ракет и беспилотников. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Так, несколько дней назад при обстреле ВСУ поселка Теткино Курской области погиб мужчина, еще один человек получил ранения. Кроме того, 13 сентября ВСУ совершили атаку 10 крылатыми ракетами и тремя БПЛА на судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе. В результате удара на Севморзаводе начался пожар, взрывной волной и обломками повреждены близлежащие дома. Пострадали 24 человека.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака пресечена: в Белгородской области сбит украинский БПЛАУдар по Севастополю: ВСУ выпустили по заводу 10 крылатых ракетВСУ дважды за час атаковали Рыльск с беспилотников – что известно

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, армия и флот, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , беспилотник (бпла, дрон), himars