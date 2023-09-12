https://crimea.ria.ru/20230912/vsu-dvazhdy-za-chas-atakovali-rylsk-s-bespilotikov--chto-izvestno-1131331377.html

ВСУ дважды за час атаковали Рыльск с беспилотиков – что известно

ВСУ дважды за час атаковали Рыльск с беспилотиков – что известно - РИА Новости Крым, 12.09.2023

ВСУ дважды за час атаковали Рыльск с беспилотиков – что известно

Город Рыльск в Курской области атакуют украинские дроны. Беспилотники сбросили на город взрывчатку, в результате повреждены стекла в двух строениях и крыша... РИА Новости Крым, 12.09.2023

2023-09-12T00:34

2023-09-12T00:34

2023-09-12T00:37

обстрелы курской области

курская область

происшествия

обстрелы всу

роман старовойт

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Город Рыльск в Курской области атакуют украинские дроны. Беспилотники сбросили на город взрывчатку, в результате повреждены стекла в двух строениях и крыша административного здания. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Первая атака произошла около 23:00."В Рыльске с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство. К счастью, никто не пострадал. Повреждены фасады и выбито несколько стекол в двух зданиях на улице Ленина. На месте работают представители силовых структур", - написал он.Спустя час губернатор сообщил о повторном ударе. Уже по административному зданию."В Рыльске повторная атака украинского дрона на улице Ленина. В административном здании повреждена крыша, выбиты стекла в нескольких окнах. Пострадавших нет", - отметил Старовойт.В ночь с 10 на 11 сентября силы ПВО сбили два беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. Атака украинских БПЛА была предпринята в 01.20 по московскому времени, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти сотня прилетов: ВСУ продолжают террор Белгородской областиСамолеты ЧФ уничтожили три катера с десантом ВСУ, направлявшиеся в КрымЕще два вражеских беспилотника сбиты силами ПВО на западе Крыма - Аксенов

курская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы курской области, курская область, происшествия, обстрелы всу, роман старовойт, беспилотник (бпла, дрон), новости