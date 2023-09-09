https://crimea.ria.ru/20230909/esche-dva-vrazheskikh-bespilotnika-sbity-silami-pvo-na-zapade-kryma---aksenov-1131288048.html
Еще два вражеских беспилотника сбиты силами ПВО на западе Крыма - Аксенов
Еще два вражеских беспилотника сбиты силами ПВО на западе Крыма - Аксенов - РИА Новости Крым, 09.09.2023
Еще два вражеских беспилотника сбиты силами ПВО на западе Крыма - Аксенов
Еще два вражеских беспилотника сбиты силами ПВО на западе Крыма. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 09.09.2023
2023-09-09T20:40
2023-09-09T20:40
2023-09-09T21:07
беспилотник (бпла, дрон)
сергей аксенов
крым
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Еще два вражеских беспилотника сбиты силами ПВО на западе Крыма. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Ранее стало известно, что силы ПВО сбили на северо-западе украинский беспилотник.Накануне российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник на севере Крыма.В Крыму действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Киевский режим регулярно предпринимает попытки ударов по объектам на полуострове с помощью воздушных и морских беспилотников и дальнобойных ракет.Так, 25 августа средства ПВО и РЭБ сбили над Крымом 42 беспилотника. По данным Минобороны, в результате огневого воздействия девять дронов уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели.28 августа средства противовоздушной обороны уничтожили украинскую крылатую ракету над акваторией Черного моря у побережья Крыма.В этот же день на севере и западе полуострова сбиты два вражеских разведывательных дрона. В ночь с 1 на 2 сентября Украина предприняла попытку атаковать Крымской мост тремя морскими беспилотниками.Первый из них был уничтожен в 23.15 по московскому времени, еще два – в 02.10 и 02.20. Все атаки были успешно отражены.4 сентября средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Черным морем.Читайте также на РИА Новости Крым:Три украинских беспилотника атаковали Брянскую областьТри атаки беспилотников за вечер совершены на Брянскую областьУкраинский беспилотник сбит над Крымом
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беспилотник (бпла, дрон), сергей аксенов, крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма
Еще два вражеских беспилотника сбиты силами ПВО на западе Крыма - Аксенов
Еще два вражеских беспилотника сбиты силами ПВО на западе Крыма
20:40 09.09.2023 (обновлено: 21:07 09.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Еще два вражеских беспилотника сбиты силами ПВО на западе Крыма. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Еще два вражеских беспилотника сбиты силами ПВО на западе Крыма. Прошу доверять только официальным источникам информации", - написал он в своем Telegram-канале.
Накануне российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник на севере Крыма.
В Крыму действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Киевский режим регулярно предпринимает попытки ударов по объектам на полуострове с помощью воздушных и морских беспилотников и дальнобойных ракет.
Так, 25 августа средства ПВО и РЭБ сбили над Крымом 42 беспилотника. По данным Минобороны, в результате огневого воздействия девять дронов уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели.
28 августа средства противовоздушной обороны уничтожили украинскую крылатую ракету над акваторией Черного моря у побережья Крыма.
В этот же день на севере и западе полуострова сбиты два вражеских разведывательных дрона. В ночь с 1 на 2 сентября Украина предприняла попытку атаковать Крымской мост тремя морскими беспилотниками.
Первый из них был уничтожен в 23.15 по московскому времени, еще два – в 02.10 и 02.20. Все атаки были успешно отражены.
4 сентября средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Черным морем.
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