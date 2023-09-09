https://crimea.ria.ru/20230909/esche-dva-vrazheskikh-bespilotnika-sbity-silami-pvo-na-zapade-kryma---aksenov-1131288048.html

Еще два вражеских беспилотника сбиты силами ПВО на западе Крыма - Аксенов

Еще два вражеских беспилотника сбиты силами ПВО на западе Крыма - Аксенов - РИА Новости Крым, 09.09.2023

Еще два вражеских беспилотника сбиты силами ПВО на западе Крыма - Аксенов

Еще два вражеских беспилотника сбиты силами ПВО на западе Крыма. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 09.09.2023

2023-09-09T20:40

2023-09-09T20:40

2023-09-09T21:07

беспилотник (бпла, дрон)

сергей аксенов

крым

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Еще два вражеских беспилотника сбиты силами ПВО на западе Крыма. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Ранее стало известно, что силы ПВО сбили на северо-западе украинский беспилотник.Накануне российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник на севере Крыма.В Крыму действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Киевский режим регулярно предпринимает попытки ударов по объектам на полуострове с помощью воздушных и морских беспилотников и дальнобойных ракет.Так, 25 августа средства ПВО и РЭБ сбили над Крымом 42 беспилотника. По данным Минобороны, в результате огневого воздействия девять дронов уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели.28 августа средства противовоздушной обороны уничтожили украинскую крылатую ракету над акваторией Черного моря у побережья Крыма.В этот же день на севере и западе полуострова сбиты два вражеских разведывательных дрона. В ночь с 1 на 2 сентября Украина предприняла попытку атаковать Крымской мост тремя морскими беспилотниками.Первый из них был уничтожен в 23.15 по московскому времени, еще два – в 02.10 и 02.20. Все атаки были успешно отражены.4 сентября средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Черным морем.Читайте также на РИА Новости Крым:Три украинских беспилотника атаковали Брянскую областьТри атаки беспилотников за вечер совершены на Брянскую областьУкраинский беспилотник сбит над Крымом

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), сергей аксенов, крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма